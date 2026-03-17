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"Eles tentaram me pintar como um ogro" – Ex-auxiliar técnico da Espanha revela confusão após ter sido demitido por Luis Enrique
O fim repentino de uma parceria de longa data
A relação profissional entre Moreno e Luis Enrique foi uma das mais bem-sucedidas do futebol espanhol moderno, abrangendo passagens pela Roma, pelo Celta de Vigo e pelo Barcelona. No entanto, ela desmoronou em 2019, quando Luis Enrique voltou ao comando da seleção espanhola após a trágica morte de sua filha. Moreno, que havia assumido o cargo de técnico principal para garantir a classificação para a Euro 2020, viu-se dispensado.
A transição de assistente leal a pária ocorreu a portas fechadas, mas rapidamente chegou ao conhecimento do público. Moreno revelou que a decisão foi comunicada pessoalmente, mas sem o nível de delicadeza que ele esperava, dada a história que compartilhavam.
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Falha na comunicação
Em entrevista ao programa “El Camino de Mario”, com o ex-jogador da seleção espanhola Mario Suárez, Moreno contou em detalhes o momento em que sua parceria profissional com Luis Enrique chegou ao fim.
“Fui à casa dele após a infeliz morte de sua filha e disse que cumpriria o que havia feito publicamente”, explicou Moreno, conforme citado pelo Marca. “Ele me disse que não contava mais comigo, que nunca mais treinaria comigo.
"Tentaram me retratar como um ogro, como alguém que queria ficar a qualquer custo. Foram publicadas coisas muito desagradáveis, dizendo que eu não tinha ido vê-lo naquela ocasião, quando na verdade o que fizemos foi respeitar tudo o que ele nos disse. No plano pessoal, foi muito difícil."
Lutando contra uma narrativa de traição
A situação chegou a um ponto crítico durante a coletiva de imprensa de apresentação de Luis Enrique, na qual o atual técnico do Paris Saint-Germain acusou Moreno de ser “desleal”. Essa condenação pública teve um impacto devastador sobre a família de Moreno, que ficou no meio do fogo cruzado da tempestade midiática.
“Minha mãe me ligou chorando, perguntando se tudo o que eu estava dizendo era verdade, porque ela não entendia”, lembrou Moreno. “Eu sei de algumas coisas, mas não vou contá-las porque foram terceiros que me contaram, e quero respeitar isso. Que cada um interprete como quiser. Percebi que a narrativa costuma ser muito mais forte do que a verdade.”
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Abordando as recentes controvérsias na Rússia
A entrevista também abordou a passagem de Moreno como técnico do clube russo FK Sochi, que terminou de forma bizarra. Andrei Orlov, ex-diretor esportivo da equipe russa, acusou o espanhol de usar o ChatGPT para planejamento, treinamento e contratação de jogadores. Entre essas atividades, o executivo acusou Moreno de manter seus jogadores acordados por 28 horas antes de uma viagem a Khabarovsk, cidade no leste do país.
“Basicamente, o que eu fiz foi me preparar profissionalmente. Conversando com médicos, com pessoas que estavam acostumadas a isso”, disse Moreno. “A única coisa que fiz foi fazer com que os jogadores acordassem um pouco mais cedo durante a semana, para que a diferença de sete horas se tornasse três.”
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