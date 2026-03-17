"Eles tentaram me pintar como um ogro" – Ex-auxiliar técnico da Espanha revela confusão após ter sido demitido por Luis Enrique

Em entrevista ao programa “El Camino de Mario”, com o ex-jogador da seleção espanhola Mario Suárez, Moreno contou em detalhes o momento em que sua parceria profissional com Luis Enrique chegou ao fim.

“Fui à casa dele após a infeliz morte de sua filha e disse que cumpriria o que havia feito publicamente”, explicou Moreno, conforme citado pelo Marca. “Ele me disse que não contava mais comigo, que nunca mais treinaria comigo.

"Tentaram me retratar como um ogro, como alguém que queria ficar a qualquer custo. Foram publicadas coisas muito desagradáveis, dizendo que eu não tinha ido vê-lo naquela ocasião, quando na verdade o que fizemos foi respeitar tudo o que ele nos disse. No plano pessoal, foi muito difícil."