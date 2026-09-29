Bernstein afirmou que o Manchester City não pode permanecer na Premier League se o recurso contra um histórico veredito de culpa fracassar. O clube foi recentemente considerado culpado por 115 violações distintas das regras financeiras, um desdobramento que Bernstein descreveu como "condenatório além do imaginável" durante uma entrevista emocionada à BBC Radio 5 Live.

Falando com franqueza contundente, Bernstein questionou a permanência da atual diretoria no clube após as conclusões da comissão. "É condenatório além do imaginável. Meus pensamentos imediatos são: o conselho deveria continuar? As pessoas envolvidas deveriam ser suspensas imediatamente?", perguntou. "Muito, muito sério. Acho realmente terrível. Há uma linha de pensamento entre advogados que é negar, negar, negar, mas este é um clube de futebol que faz parte de uma liga, e toda a credibilidade da liga está em jogo aqui. Eu iria tão longe [a ponto de dizer que é uma forma profunda de fraude] e, se for, não sou advogado, mas, como reflexão, isso é algo tão sério que vai além das autoridades do futebol."

Ele acrescentou: "As sanções não podem ser apenas financeiras, então isso tem de ir muito além disso. Se o recurso fracassar, o Manchester City não pode permanecer na liga, eles têm de sofrer. E digo isso como torcedor e fã."



