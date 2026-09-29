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'Eles têm que sofrer' - Ex-presidente do Manchester City, David Bernstein, exige que o Manchester City seja expulso da Premier League se recurso fracassar
Bernstein pede a sanção máxima
Bernstein afirmou que o Manchester City não pode permanecer na Premier League se o recurso contra um histórico veredito de culpa fracassar. O clube foi recentemente considerado culpado por 115 violações distintas das regras financeiras, um desdobramento que Bernstein descreveu como "condenatório além do imaginável" durante uma entrevista emocionada à BBC Radio 5 Live.
Falando com franqueza contundente, Bernstein questionou a permanência da atual diretoria no clube após as conclusões da comissão. "É condenatório além do imaginável. Meus pensamentos imediatos são: o conselho deveria continuar? As pessoas envolvidas deveriam ser suspensas imediatamente?", perguntou. "Muito, muito sério. Acho realmente terrível. Há uma linha de pensamento entre advogados que é negar, negar, negar, mas este é um clube de futebol que faz parte de uma liga, e toda a credibilidade da liga está em jogo aqui. Eu iria tão longe [a ponto de dizer que é uma forma profunda de fraude] e, se for, não sou advogado, mas, como reflexão, isso é algo tão sério que vai além das autoridades do futebol."
Ele acrescentou: "As sanções não podem ser apenas financeiras, então isso tem de ir muito além disso. Se o recurso fracassar, o Manchester City não pode permanecer na liga, eles têm de sofrer. E digo isso como torcedor e fã."
Uma década de violação sistemática das regras
A dimensão das infrações descobertas pela comissão independente não tem precedentes na história do esporte, abrangendo quase uma década de domínio doméstico. A investigação da Premier League concluiu que o clube havia se envolvido em um esquema sofisticado para contornar os limites de gastos, principalmente por meio do uso de acordos financeiros artificiais.
As conclusões da comissão sugeriram que o City havia acertado "contratos simulados" com vários parceiros comerciais como forma de mascarar a verdadeira origem de seu financiamento, que, segundo relatos, ultrapassou £830 milhões. Essas revelações lançaram uma sombra sobre os numerosos troféus conquistados pelo clube durante o período em questão, levando a pedidos de medidas retroativas tanto de torcedores rivais quanto de ex-jogadores.
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Masters defende caso da Premier League
O diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, tem sido enfático sobre a importância da decisão, classificando-a como uma medida necessária para garantir condições iguais para todos os clubes membros. Em sua resposta oficial ao veredito, Masters destacou a natureza sistemática das violações e o compromisso da liga em fazer cumprir seus próprios regulamentos. "A decisão central estabelece os fatos do que aconteceu no Manchester City durante este período. Ela detalha como o clube violou sistematicamente as regras da Premier League por quase uma década", afirmou Masters.
"Ela também valida a decisão da Premier League de levar este caso adiante contra o Manchester City. Embora o processo até agora tenha sido longo e difícil, a liga permaneceu determinada a que os fatos fossem estabelecidos de forma independente."
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City promete lutar contra veredicto de "inseguro"
Sem surpresa, o Manchester City não aceitou as conclusões passivamente e imediatamente lançou uma forte contraofensiva contra as conclusões da comissão. O clube divulgou um comunicado em termos duros, expressando sua "decepção e surpresa" com o veredito, ao mesmo tempo em que manteve sua completa inocência ao longo do processo de oito anos.
Em sua contestação oficial, o clube não poupou palavras, classificando a opinião da comissão como fundamentalmente falha. O Manchester City divulgou um duro comunicado oficial que diz: "O Manchester City FC está decepcionado e surpreso com a opinião da Comissão da Premier League, que foi publicada hoje. O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso."
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