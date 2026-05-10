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"Eles têm que sair" - Rob Edwards critica duramente os jogadores "vergonhosos" do Wolves e planeja uma grande renovação no elenco após a goleada sofrida contra o Brighton
Edwards critica o início “desastroso” na Costa Sul
Já faz algum tempo que o destino do Wolves estava traçado, mas a forma como a equipe se rendeu ao Brighton deixou Edwards furioso. Os visitantes ficaram em desvantagem logo aos 35 segundos, quando Jack Hinshelwood marcou de cabeça, e a vantagem dobrou pouco depois, quando Lewis Dunk ficou completamente desmarcado para cabecear um escanteio. A falta de disciplina e atenção levou o técnico a questionar o profissionalismo de seus jogadores.
“É incrivelmente frustrante, parecia que ainda estávamos em nosso belo hotel nos primeiros cinco minutos”, disse Edwards após a partida. “O início do jogo foi péssimo. Nos vimos perdendo por 1 a 0 antes mesmo de realmente darmos um chute, e depois a defesa no escanteio foi horrível. Algumas pessoas não estavam fazendo o seu trabalho. Perder por 2 a 0 aos cinco minutos contra um time que já é melhor do que você, você tem pouca ou nenhuma chance.”
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Erros táticos bizarros resultam em gol de Dunk
Um dos problemas mais evidentes durante a derrota foi ver o meio-campista João Gomes tentando marcar o imponente capitão do Brighton, Lewis Dunk, durante a jogada ensaiada que resultou no segundo gol. Edwards confirmou após a partida que isso não foi uma instrução tática da comissão técnica, mas sim um erro inexplicável de julgamento por parte dos jogadores em campo.
Quando questionado sobre o erro de marcação, Edwards disse: “Não foi planejado. Foi uma decisão que eles simplesmente tomaram naquele momento. Não consigo [explicar isso], mas já tivemos muitos casos assim e é por isso que estamos onde estamos — uma decisão absurda. Houve falta de concentração desde o início, as pessoas não estavam levando a sério o cumprimento de suas funções.”
Se aproxima uma grande reformulação no verão para o Wolves, que sofreu rebaixamento
Com o rebaixamento já confirmado no mês passado, Edwards está de olho no futuro, e parece que muitos dos jogadores do elenco atual não fazem parte desses planos. O técnico, que substituiu Vitor Pereira em novembro, admitiu que já está no limite com vários membros do vestiário, enquanto busca reconstruir a equipe para a vida na Championship.
Questionado se havia desistido de alguns membros do elenco, o técnico de 43 anos respondeu: “Sim, com certeza. Alguns deles têm que sair, estamos na lanterna do campeonato. Tem sido vergonhoso. Eles têm que sair. Temos mais dois jogos, então vamos aguentar firme, manter a cabeça baixa, aceitar tudo o que tivermos que aceitar nas próximas duas semanas e, então, poderemos realmente começar a trabalhar. Sabemos que haverá muitas mudanças.”
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Hurzeler comemora enquanto o Brighton mira a Europa
Enquanto o Wolves se via obrigado a recompor-se, o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, desfrutou de uma tarde perfeita após assinar um novo contrato de três anos. Os Seagulls controlaram o ritmo desde o apito inicial, com Yankuba Minteh marcando o terceiro gol no final da partida para reforçar suas chances de classificação para as competições europeias, mesmo que a lesão de Kaoru Mitoma tenha causado alguma preocupação nos últimos minutos.
Comentando sobre o início fulminante de sua equipe, Hurzeler disse: “Não treinamos isso, mas é uma questão de atitude, de ter a mentalidade certa, de ter a abordagem correta em relação ao jogo. Passamos a semana inteira com a cabeça no lugar certo e, por isso, no jogo tivemos um ótimo início, o que definitivamente ajudou a controlar a partida, a dominá-la. Estou muito feliz por trabalhar com este grupo de jogadores. Estou ansioso pelo futuro, porque ele pode ser muito empolgante e muito promissor.”