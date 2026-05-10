"Eles têm que sair" - Rob Edwards critica duramente os jogadores "vergonhosos" do Wolves e planeja uma grande renovação no elenco após a goleada sofrida contra o Brighton

Já faz algum tempo que o destino do Wolves estava traçado, mas a forma como a equipe se rendeu ao Brighton deixou Edwards furioso. Os visitantes ficaram em desvantagem logo aos 35 segundos, quando Jack Hinshelwood marcou de cabeça, e a vantagem dobrou pouco depois, quando Lewis Dunk ficou completamente desmarcado para cabecear um escanteio. A falta de disciplina e atenção levou o técnico a questionar o profissionalismo de seus jogadores.

“É incrivelmente frustrante, parecia que ainda estávamos em nosso belo hotel nos primeiros cinco minutos”, disse Edwards após a partida. “O início do jogo foi péssimo. Nos vimos perdendo por 1 a 0 antes mesmo de realmente darmos um chute, e depois a defesa no escanteio foi horrível. Algumas pessoas não estavam fazendo o seu trabalho. Perder por 2 a 0 aos cinco minutos contra um time que já é melhor do que você, você tem pouca ou nenhuma chance.”