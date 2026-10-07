O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, admitiu que seus jogadores continuam superando suas altas expectativas depois de se recuperarem de uma desvantagem de 1 a 0 para vencer a Croácia por 2 a 1. Apesar de ter saído atrás no placar com um gol de cabeça de Ivan Perisic logo no início, a Espanha dominou o segundo tempo no Stadion Poljud para garantir seu 43º jogo consecutivo sem derrota.

De la Fuente elogiou a compostura de sua equipe dentro de uma atmosfera intimidadora em Split.

"Eles são jogadores fantásticos e nunca param de lutar", disse de la Fuente à Teledeporte. "Às vezes, eles me surpreendem até a mim. Serei o primeiro a admitir isso."