AFP
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"Eles surpreendem até a mim!": Luis de la Fuente faz admissão sincera após virada da Espanha
De la Fuente impressionado com o espírito de luta do elenco
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, admitiu que seus jogadores continuam superando suas altas expectativas depois de se recuperarem de uma desvantagem de 1 a 0 para vencer a Croácia por 2 a 1. Apesar de ter saído atrás no placar com um gol de cabeça de Ivan Perisic logo no início, a Espanha dominou o segundo tempo no Stadion Poljud para garantir seu 43º jogo consecutivo sem derrota.
De la Fuente elogiou a compostura de sua equipe dentro de uma atmosfera intimidadora em Split.
"Eles são jogadores fantásticos e nunca param de lutar", disse de la Fuente à Teledeporte. "Às vezes, eles me surpreendem até a mim. Serei o primeiro a admitir isso."
- Pixsell
Técnico explica o controle tático no segundo tempo
O técnico espanhol explicou que a paciência foi vital para desgastar um agressivo sistema defensivo croata. "Esse é exatamente o tipo de jogo que esperávamos. A Croácia é uma grande equipe, com muito prestígio", observou de la Fuente.
"Tivemos que acompanhar o ritmo deles e desgastá-los. No segundo tempo, controlamos as ações, embora eles ainda tenham criado um par de momentos perigosos no contra-ataque, o que é normal."
"Em um ambiente como o que vocês acabaram de ver, conseguimos superar isso. É uma vitória de enorme mérito."
Homenagem emocionada a Merino, autor do gol da vitória
De la Fuente reservou elogios especiais para Mikel Merino, que entrou no intervalo e cujos dois gols selaram a vitória. "Mikel Merino é um dos melhores do mundo em sua posição. Ele tem qualidade para jogar em qualquer time e, claro, pode atuar em qualquer jogo", afirmou o técnico.
"Ele entende muito bem esses momentos de uma partida. Tem esse dom para fazer gols, e gols importantes também."
"Nós realmente valorizamos a atitude que ele sempre traz."
- MN Press Photo
Campeãs mundiais garantem vaga nas quartas de final
A vitória confirmou a vaga da Espanha nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa de 2026-27 com antecedência. De la Fuente demonstrou total confiança na capacidade do grupo de manter o padrão de campeão mundial.
"Eu estava convencido de que iríamos virar a partida", concluiu de la Fuente.
A Espanha buscará ampliar sua sequência de 43 jogos de invencibilidade durante a janela internacional de dezembro.
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