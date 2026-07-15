Segundo os especialistas, o fracasso se deveu principalmente à falta de disciplina tática e à falta de humildade. Kramer, em especial, não atribuiu a culpa de forma alguma a questões físicas ou à falta de empenho dos jogadores individualmente.
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"Eles simplesmente não têm vontade de treinar": campeão mundial alemão faz acusação polêmica contra a seleção francesa
“Não dá para tirar o mérito da França. Todos eles queriam jogar, correram bastante”, enfatizou o jogador de 33 anos, referindo-se aos bons índices de corrida da equipe. O problema dos franceses estaria, na verdade, no comportamento tático coletivo quando não estão com a bola.
Para Kramer, a diferença decisiva estava em outro lugar: a França simplesmente não conseguiu, na semifinal, atuar como uma unidade coesa. “A grande diferença é que eles não jogam juntos”, disse o especialista da ZDF.
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Kramer sobre a França: “Não estão com vontade de treinar”
Justamente treinar um grupo tão cheio de individualistas representa um imenso desafio para a comissão técnica. Kramer analisou a situação da seguinte forma: “Você tem que treinar essa turma agitada. Quando você tem tantos jogadores de ponta, de classe mundial, como Dembélé e Mbappé, então a maior tarefa como técnico provavelmente é mantê-los de bom humor.”
Em seguida, o campeão mundial de 2014 fez uma crítica contundente ao comportamento defensivo da linha de ataque: “Hoje, na forma como a França se posiciona no início das jogadas, dá para ver que a Espanha pode jogar contra ela por uma eternidade. Não porque eles não queiram, mas porque simplesmente não têm vontade de treinar, e por isso não dá para ensaiar isso.”
Piada sobre a Espanha: humildade e gratidão por de la Fuente
O ex-técnico do Freiburg, Christian Streich, concordou com Kramer e reforçou seu ponto de vista com exemplos da equipe espanhola, que funcionou de maneira diferente do time repleto de estrelas da França. Acima de tudo, a disciplina defensiva dos atacantes espanhóis inspirou respeito no experiente técnico da Bundesliga: “A sistemática de hoje, a forma como a Espanha se defendeu, como um Lamine Yamal, que naturalmente precisa fazer isso, como Baena e como Oyarzabal se defenderam — toda vez que o francês virava as costas, partiam para a pressão. Toda vez.”
Para Streich, a diferença decisiva está na estrutura mais sólida e na história das duas equipes. Enquanto o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, já conhece e formou grande parte de seus jogadores nas categorias de base, o elenco francês se assemelha a um conjunto de estrelas mundiais com egos marcantes.
Isso se reflete diretamente na relação com o técnico. Streich ficou literalmente encantado com a relação entre os jogadores espanhóis e seu treinador: “Eles demonstram humildade perante o técnico, uma gratidão por ele ter os promovido. E aí a história é outra.”
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A Espanha acaba com o sonho da França na Copa do Mundo
O sonho da França de chegar à terceira final consecutiva foi frustrado na noite de terça-feira. Após a merecida vitória por 2 a 0 da fortíssima seleção espanhola, resta à Seleção Tricolor apenas a disputa pelo terceiro lugar. A Fúria Roja, por sua vez, enfrentará na final de domingo o vencedor da segunda semifinal, na qual a Inglaterra e a Argentina, atual campeã, se enfrentarão na noite de quarta-feira (21h).
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