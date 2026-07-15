O ex-técnico do Freiburg, Christian Streich, concordou com Kramer e reforçou seu ponto de vista com exemplos da equipe espanhola, que funcionou de maneira diferente do time repleto de estrelas da França. Acima de tudo, a disciplina defensiva dos atacantes espanhóis inspirou respeito no experiente técnico da Bundesliga: “A sistemática de hoje, a forma como a Espanha se defendeu, como um Lamine Yamal, que naturalmente precisa fazer isso, como Baena e como Oyarzabal se defenderam — toda vez que o francês virava as costas, partiam para a pressão. Toda vez.”

Para Streich, a diferença decisiva está na estrutura mais sólida e na história das duas equipes. Enquanto o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, já conhece e formou grande parte de seus jogadores nas categorias de base, o elenco francês se assemelha a um conjunto de estrelas mundiais com egos marcantes.

Isso se reflete diretamente na relação com o técnico. Streich ficou literalmente encantado com a relação entre os jogadores espanhóis e seu treinador: “Eles demonstram humildade perante o técnico, uma gratidão por ele ter os promovido. E aí a história é outra.”