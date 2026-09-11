'Eles são um dos favoritos' - Jens Petter Hauge elogia o implacável Bayern de Munique após derrota do Bodo/Glimt

O Bodo/Glimt pagou caro por um colapso no segundo tempo e foi amplamente derrotado por 5 a 0 pelo Bayern na abertura da fase de liga da Champions League, na quinta-feira.

A equipe norueguesa fez uma atuação defensiva disciplinada para manter os donos da casa sob controle durante um primeiro tempo sem gols, antes de perder o embalo após uma lesão do goleiro titular Nikita Haikin.

O gol de Jamal Musiala, a cabeçada histórica de Harry Kane, uma bomba de Alphonso Davies e dois gols de Michael Olise garantiram, no fim das contas, uma vitória dominante para o time de Vincent Kompany.