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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Eles são um dos favoritos' - Jens Petter Hauge elogia o implacável Bayern de Munique após derrota do Bodo/Glimt

J. Hauge
Bayern de Munique
Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
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O ponta do Bodo/Glimt Jens Petter Hauge apontou o Bayern de Munique como um candidato de verdade a conquistar a Liga dos Campeões após sua dominante vitória por 5 a 0. Apesar de uma atuação resiliente no primeiro tempo, em Munique, a equipe norueguesa desmoronou sob pressão implacável após o intervalo, enquanto o time de Vincent Kompany deslanchou na Allianz Arena.

  • Bayern de Munique domina o segundo tempo

    O Bodo/Glimt pagou caro por um colapso no segundo tempo e foi amplamente derrotado por 5 a 0 pelo Bayern na abertura da fase de liga da Champions League, na quinta-feira.

    A equipe norueguesa fez uma atuação defensiva disciplinada para manter os donos da casa sob controle durante um primeiro tempo sem gols, antes de perder o embalo após uma lesão do goleiro titular Nikita Haikin.

    O gol de Jamal Musiala, a cabeçada histórica de Harry Kane, uma bomba de Alphonso Davies e dois gols de Michael Olise garantiram, no fim das contas, uma vitória dominante para o time de Vincent Kompany.

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    Hauge exalta os formidáveis anfitriões

    Reconhecendo a clara diferença de qualidade e capacidade física ao longo dos 90 minutos, Hauge elogiou a enorme profundidade do elenco das anfitriãs, classificando-as como candidatas reais ao título continental.

    Refletindo sobre a partida após o apito final, a ponta afirmou: "Foi muito difícil, o Bayern é uma equipe excelente. Hoje não tivemos a qualidade nem a força para manter isso por 90 minutos. Também temos uma equipe muito boa e muita qualidade, podemos jogar bem contra qualquer adversário, mas precisamos fazer melhor do que fizemos hoje."

    Reforçando sua avaliação sobre as principais candidatas do torneio, Hauge acrescentou: "Para mim, o Bayern certamente é um dos favoritos, mas obviamente também há equipes como Paris Saint-Germain ou Barcelona."

  • Knutsen lamenta lesão custosa

    O técnico do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, também deu crédito ao poder de fogo superior dos gigantes alemães, ao mesmo tempo em que lamentou a falha defensiva que tirou seu time dos trilhos após o intervalo.

    Parabenizando os pesos-pesados da Bundesliga, o treinador disse: "Parabéns ao Bayern. É um time muito bom, com jogadores de grande qualidade individual. Estou muito satisfeito com o primeiro tempo. Executamos muito bem o nosso plano, defendemos bem e tivemos oportunidades de contra-atacar."

    Destacando a perda crucial de seu goleiro, Knutsen acrescentou: "Infelizmente perdemos nosso goleiro por causa de uma lesão. Depois, tivemos problemas no segundo tempo e perdemos o rumo. Isso não foi bom e estou decepcionado com isso."

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    Noruegueses enfrentam duro teste

    O Bodo/Glimt precisa se reorganizar rapidamente e resolver sua falta de coesão defensiva após a expulsão tardia de Odin Bjortuft em Munique. Um calendário exigente na fase de liga da Champions League exige que o elenco de Knutsen reencontre sua resiliência coletiva em uma sequência vital de próximos jogos em casa e fora. Corrigir as deficiências expostas na Allianz Arena será crucial se a equipe quiser sustentar sua busca por uma vaga nas fases eliminatórias.

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