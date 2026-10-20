Cesc Fabregas fez um balanço à UEFA enquanto o Como se prepara para receber o Manchester United na 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA. A rápida ascensão do clube da Lombardia o levou à Serie A em 2024. Na temporada passada, terminou em quarto lugar e garantiu a classificação para uma competição europeia.

Para Fabregas, receber o clube da Premier League representa um marco importante para toda a cidade de Como.

O treinador espanhol pediu a seus jogadores que mantenham a calma e aproveitem a oportunidade de competir no mais alto nível.