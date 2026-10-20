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“Eles são melhores que você, mas...”: Cesc Fabregas manda recado contundente antes de enfrentar o Manchester United
Fabregas leva o Como a confronto histórico com o Manchester United
Cesc Fabregas fez um balanço à UEFA enquanto o Como se prepara para receber o Manchester United na 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA. A rápida ascensão do clube da Lombardia o levou à Serie A em 2024. Na temporada passada, terminou em quarto lugar e garantiu a classificação para uma competição europeia.
Para Fabregas, receber o clube da Premier League representa um marco importante para toda a cidade de Como.
O treinador espanhol pediu a seus jogadores que mantenham a calma e aproveitem a oportunidade de competir no mais alto nível.
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Técnico cobra confiança apesar de enfrentar adversários superiores
Ao falar sobre o desafio de receber o Manchester United, tricampeão europeu, Fabregas destacou a confiança necessária para enfrentar um adversário de elite. "É um grande jogo contra um dos melhores e maiores times da história", afirmou Fabregas. "É um jogo para sonhar, mas precisamos tentar fazer o nosso melhor para vencer e conquistar os três pontos."
"Aos poucos, temos que entender como é enfrentar os grandes times, quando você sabe que eles são melhores do que você, mas ainda assim precisa competir com o que tem."
"Nossa força interior e nossa mentalidade são o que deve nos tornar fortes e nos permitir acreditar que podemos conseguir", enfatizou.
Fabregas revela filosofia central que aprendeu com mentores icônicos
Fabregas explicou como trabalhar sob o comando de treinadores lendários como Arsene Wenger, Pep Guardiola e Jose Mourinho ajudou a moldar sua metodologia como técnico. “Tive muita sorte de trabalhar com os melhores treinadores da história”, refletiu Fabregas. “Aquilo que não foi tão positivo também serve para formar suas próprias ideias.”
“No fim das contas, você também precisa ser você mesmo... E eu sempre me faço a mesma pergunta: ‘Como eu quero perder?’ Isso é fundamental para mim.”
“Quero voltar para casa depois de uma derrota sabendo que fizemos o que queríamos fazer”, acrescentou Fabregas. “Não quero voltar para casa depois de uma derrota pensando que não fomos nós mesmos.”
- ANP
Como se prepara para uma noite europeia histórica
Fabregas atribuiu às suas primeiras experiências como treinador das categorias de base e do elenco da Serie B do Como o aprendizado sobre como lidar com diferentes personalidades e tomar decisões difíceis na escalação. “Aos poucos, formamos uma equipe estável e sólida, capaz de crescer na Serie A, que é uma liga muito competitiva”, observou Fabregas.
“Temos um caminho muito difícil para nos classificarmos à próxima fase e, para nós, é um prazer estar aqui competindo.”
O Como recebe o Manchester United na quarta-feira, às 18h45 (horário de verão britânico), com o objetivo de transformar a filosofia ousada de seu treinador em um resultado europeu memorável.
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