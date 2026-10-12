LaPresse
Traduzido por
“Eles são bons em fazer cera!”: Luciano Spalletti revela a verdade sobre o cartão vermelho recebido em meio a ânimos exaltados após o apito final
Spalletti recebe cartão vermelho em confronto dramático à beira do campo após a partida
O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, recebeu cartão vermelho direto logo após o apito final do empate por 1 a 1 com o Cagliari, pela Serie A, no Unipol Domus. A tensão aumentou à beira do campo quando Spalletti se aproximou do técnico do Cagliari, Fabio Pisacane, para o cumprimento habitual após a partida.
O refinamento da interação levou o árbitro Matteo Marcenaro a expulsar os dois técnicos, que receberam suspensões automáticas de uma partida à beira do campo.
Spalletti se disse surpreso com a decisão do árbitro e afirmou que o incidente foi exagerado.
- NurPhoto
Técnico explica motivo da troca com Pisacane
Em entrevista à DAZN Italia após a partida, Spalletti esclareceu o que provocou a discussão à beira do campo. “Não aconteceu nada. Eu disse a ele que eles jogam um bom futebol e sabem fazer cera. Ele perguntou o que eu queria dizer com fazer cera, e expulsaram nós dois”, afirmou Spalletti.
“Não foi nada demais, tudo bem normal.”
O técnico da Juventus também comentou o atrito com o zagueiro Yerry Mina no túnel durante o intervalo e acrescentou, em tom de sarcasmo: “Foi exatamente o que aconteceu na temporada passada. Ele nos conduz com o comportamento de um jogador forte.”
Defendendo escolhas táticas apesar de empate frustrante
Apesar de ter 70% de posse de bola e 21 finalizações a gol, a Juventus saiu atrás após um gol de Daniel Maldini no início da partida, antes de Randal Kolo Muani empatar de cabeça aos 81 minutos. Spalletti defendeu a decisão de escalar Nico Gonzalez no apoio a Kolo Muani antes de colocar Nick Woltemade em campo.
“No primeiro tempo, desloquei McKennie para a esquerda e coloquei Nico Gonzalez pelo centro”, explicou Spalletti.
“Kolo Muani era o centroavante, com Nico Gonzalez no apoio. Se Kolo tiver liberdade para se movimentar como fez hoje, fica mais difícil marcá-lo.”
- LaPresse
Atenção se volta ao confronto com a Lazio em meio à suspensão que impede a presença à beira do campo
Com uma suspensão de uma partida pela frente, Spalletti ficará de fora do próximo jogo da Juventus em casa, contra a Lazio, no domingo que vem. O treinador de 67 anos pediu ao elenco que mantenha o nível de atuação para transformar o domínio da posse de bola em vitórias.
“Estou pensando no fato de que tenho quase 70 anos e quero encerrar minha carreira em alta”, concluiu Spalletti.
“Se eles jogarem sempre assim, estou convencido de que venceremos muito mais jogos.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.