O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, recebeu cartão vermelho direto logo após o apito final do empate por 1 a 1 com o Cagliari, pela Serie A, no Unipol Domus. A tensão aumentou à beira do campo quando Spalletti se aproximou do técnico do Cagliari, Fabio Pisacane, para o cumprimento habitual após a partida.

O refinamento da interação levou o árbitro Matteo Marcenaro a expulsar os dois técnicos, que receberam suspensões automáticas de uma partida à beira do campo.

Spalletti se disse surpreso com a decisão do árbitro e afirmou que o incidente foi exagerado.