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“Eles são a minha criptonita!”: Gian Piero Gasperini faz admissão sincera sobre a Inter de Milão antes de duelo decisivo
Gasperini busca diminuir a diferença para a Inter, referência do futebol italiano
O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, declarou a ambição de sua equipe de competir em igualdade de condições com a Inter de Milão antes do confronto de grande destaque no Stadio Olimpico. O comandante da Roma reconheceu os atuais campeões como a referência do futebol italiano após seu domínio doméstico e finais europeias.
Apesar de admitir que a Inter segue objetivamente superior em termos de profundidade de elenco e consistência nos resultados, Gasperini demonstrou satisfação com o progresso da Roma.
Ele ressaltou que avaliar uma ambição real de conquistar o Scudetto exige esperar até que se passem vinte rodadas.
Técnico da Roma encara sequência pessoal de dez derrotas consecutivas
O próximo confronto representa um obstáculo psicológico para Gasperini, que perdeu seus últimos dez encontros consecutivos contra a Inter em diferentes passagens como treinador. Ele admitiu que o retrospecto abrange várias eras de comando, de Antonio Conte e Simone Inzaghi ao atual técnico Cristian Chivu.
No entanto, o treinador de 68 anos insistiu que sequências negativas semelhantes acontecem ao enfrentar equipes dominantes.
"Eles são minha criptonita? Houve um período em que consegui alguns resultados contra a Inter, mas depois, nos últimos anos, sempre perdemos", afirmou Gasperini. "Pode ser a questão tática, mas os treinadores mudaram, de Conte para Inzaghi e Chivu, e os resultados não mudaram. Estamos enfrentando uma equipe forte."
Elenco completo à disposição com Pellegrini de volta como opção
Em um impulso significativo para os anfitriões, Gasperini confirmou que Manu Kone, Evan Ndicka e Wesley se recuperaram de pequenas pancadas e gripes sazonais e seguem totalmente à disposição. O meio-campista Lorenzo Pellegrini também voltou aos treinos com o grupo na última quinzena, após sua ausência prolongada.
O técnico enfatizou que a tensão pré-jogo vai se sobrepor a qualquer fadiga física remanescente no grupo.
Além disso, Gasperini deixou de lado as recentes controvérsias de arbitragem envolvendo o árbitro Davide Massa e disse acreditar que ele terá uma atuação perfeita.
- AFP
Decisões táticas pairam sobre as posições de alas
Gasperini enfrentou perguntas sobre sua configuração tática pelo lado direito, onde o jovem prospecto Lulli segue sendo considerado para uma vaga entre os titulares. O treinador destacou a versatilidade tática de Nahuel Molina e Wesley, observando que ambos os jogadores de lado, destros, podem atuar com eficiência em qualquer um dos lados.
Escolher a combinação ideal pelos lados será crucial para conter as transições pelos lados da Inter.
A Roma entra na partida com a intenção de manter sua posição melhorada na liga e encerrar sua sequência sem vitórias contra o líder do campeonato.
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