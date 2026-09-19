O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, declarou a ambição de sua equipe de competir em igualdade de condições com a Inter de Milão antes do confronto de grande destaque no Stadio Olimpico. O comandante da Roma reconheceu os atuais campeões como a referência do futebol italiano após seu domínio doméstico e finais europeias.

Apesar de admitir que a Inter segue objetivamente superior em termos de profundidade de elenco e consistência nos resultados, Gasperini demonstrou satisfação com o progresso da Roma.

Ele ressaltou que avaliar uma ambição real de conquistar o Scudetto exige esperar até que se passem vinte rodadas.