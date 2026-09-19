Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ITA-C1-INTER-TRABZONSPORAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Eles são a minha criptonita!”: Gian Piero Gasperini faz admissão sincera sobre a Inter de Milão antes de duelo decisivo

Roma x Inter de Milão
Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano

O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, expressou a ambição de desafiar a líder da Serie A, a Inter de Milão, no Stadio Olimpico. Descrevendo a Inter como sua kriptonita pessoal após 10 derrotas consecutivas em confrontos diretos, o veterano comandante confirmou um elenco totalmente à disposição para o duelo.

  • Gasperini busca diminuir a diferença para a Inter, referência do futebol italiano

    O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, declarou a ambição de sua equipe de competir em igualdade de condições com a Inter de Milão antes do confronto de grande destaque no Stadio Olimpico. O comandante da Roma reconheceu os atuais campeões como a referência do futebol italiano após seu domínio doméstico e finais europeias.

    Apesar de admitir que a Inter segue objetivamente superior em termos de profundidade de elenco e consistência nos resultados, Gasperini demonstrou satisfação com o progresso da Roma.

    Ele ressaltou que avaliar uma ambição real de conquistar o Scudetto exige esperar até que se passem vinte rodadas.

    • Publicidade

  • Técnico da Roma encara sequência pessoal de dez derrotas consecutivas

    O próximo confronto representa um obstáculo psicológico para Gasperini, que perdeu seus últimos dez encontros consecutivos contra a Inter em diferentes passagens como treinador. Ele admitiu que o retrospecto abrange várias eras de comando, de Antonio Conte e Simone Inzaghi ao atual técnico Cristian Chivu.

    No entanto, o treinador de 68 anos insistiu que sequências negativas semelhantes acontecem ao enfrentar equipes dominantes.

    "Eles são minha criptonita? Houve um período em que consegui alguns resultados contra a Inter, mas depois, nos últimos anos, sempre perdemos", afirmou Gasperini. "Pode ser a questão tática, mas os treinadores mudaram, de Conte para Inzaghi e Chivu, e os resultados não mudaram. Estamos enfrentando uma equipe forte."


  • Elenco completo à disposição com Pellegrini de volta como opção

    Em um impulso significativo para os anfitriões, Gasperini confirmou que Manu Kone, Evan Ndicka e Wesley se recuperaram de pequenas pancadas e gripes sazonais e seguem totalmente à disposição. O meio-campista Lorenzo Pellegrini também voltou aos treinos com o grupo na última quinzena, após sua ausência prolongada.

    O técnico enfatizou que a tensão pré-jogo vai se sobrepor a qualquer fadiga física remanescente no grupo.

    Além disso, Gasperini deixou de lado as recentes controvérsias de arbitragem envolvendo o árbitro Davide Massa e disse acreditar que ele terá uma atuação perfeita.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ITA-SERIE A-ROMA-INTERAFP

    Decisões táticas pairam sobre as posições de alas

    Gasperini enfrentou perguntas sobre sua configuração tática pelo lado direito, onde o jovem prospecto Lulli segue sendo considerado para uma vaga entre os titulares. O treinador destacou a versatilidade tática de Nahuel Molina e Wesley, observando que ambos os jogadores de lado, destros, podem atuar com eficiência em qualquer um dos lados.

    Escolher a combinação ideal pelos lados será crucial para conter as transições pelos lados da Inter.

    A Roma entra na partida com a intenção de manter sua posição melhorada na liga e encerrar sua sequência sem vitórias contra o líder do campeonato.

Campeonato Italiano
Roma crest
Roma
ROM
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT