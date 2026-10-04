"Eles respeitaram o futebol!" - A história dramática por trás do caos no voo de Burkina Faso antes da goleada por 7 a 0 para a Argentina

Burkina Faso enfrentou uma extraordinária desorganização logística antes do amistoso internacional contra a Argentina no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Um voo fretado cancelado do Marrocos fez com que jogadores mais experientes se recusassem a viajar por preocupações com compensação financeira e fadiga extrema.

O técnico Amir Abdou foi obrigado a convocar um elenco de emergência composto principalmente por jogadores da seleção sub-23.

A jovem equipe aceitou a convocação de última hora para cumprir o compromisso.