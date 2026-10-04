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"Eles respeitaram o futebol!" - A história dramática por trás do caos no voo de Burkina Faso antes da goleada por 7 a 0 para a Argentina
Caos nas viagens força Burkina Faso a fazer convocação de emergência
Burkina Faso enfrentou uma extraordinária desorganização logística antes do amistoso internacional contra a Argentina no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Um voo fretado cancelado do Marrocos fez com que jogadores mais experientes se recusassem a viajar por preocupações com compensação financeira e fadiga extrema.
O técnico Amir Abdou foi obrigado a convocar um elenco de emergência composto principalmente por jogadores da seleção sub-23.
A jovem equipe aceitou a convocação de última hora para cumprir o compromisso.
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Elenco de emergência chega cinco horas antes de enfrentar as campeãs mundiais
A equipe de emergência desembarcou em Buenos Aires apenas cinco horas antes do pontapé inicial, após uma exaustiva viagem de longa distância. Sem tempo para preparação tática e sofrendo com um forte jet lag, Burkina Faso foi forçado a ir direto a campo para enfrentar o atual campeão mundial.
A Federação Burquinense de Futebol (FBF) divulgou um comunicado oficial abordando a falha logística e as substituições de jogadores.
"Os jovens jogadores do sub-23 encararam esta partida como uma bela e valiosa oportunidade para provar suas habilidades no cenário internacional contra jogadores de classe mundial", dizia o comunicado da FBF.
Elenco exausto pula compromissos com a imprensa após derrota por sete gols
Como era previsível, a equipe improvisada teve dificuldades para conter a linha de frente da Argentina e acabou sofrendo uma pesada derrota por 7 a 0. Após o apito final, o elenco exausto deixou imediatamente o estádio para descansar, sem conceder entrevistas formais à imprensa no pós-jogo.
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, expressou profunda admiração pelo comprometimento de Burkina Faso em disputar a partida.
"Quero mandar um enorme agradecimento àqueles que vieram de Burkina Faso", disse Scaloni aos repórteres. "Não sei os detalhes exatos dos problemas enfrentados pelos outros jogadores deles, mas os que vieram até aqui merecem reconhecimento pelo esforço. Eles respeitaram o futebol, e nós jogamos seriamente como se fosse uma final, em respeito à luta deles."
- AFP
Burkina Faso volta o foco para resolver questões administrativas internas
A Federação Burquinense de Futebol agora enfrenta um trabalho administrativo urgente para resolver procedimentos logísticos e disputas financeiras com integrantes do elenco principal. A federação busca estabilizar as operações de sua seleção antes das futuras datas Fifa.
A Argentina concluiu sua segunda partida da pausa internacional com a segunda vitória consecutiva sem sofrer gols.
Burkina Faso deixa a América do Sul buscando reconstruir a logística da equipe.
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