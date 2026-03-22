“Eles querem que o Cristiano conquiste esse título” – Declaração de um ex-companheiro de seleção de Portugal sobre Ronaldo na Copa do Mundo

Se estiver em forma, Ronaldo será o capitão da seleção em mais um grande torneio neste verão. Martinez deu a entender que ele será titular, já que não há motivo para deixar o melhor jogador de todos os tempos de fora dos planos ambiciosos.

Portugal tem talento suficiente à disposição — incluindo nomes como Ruben Dias, Bruno Fernandes e Vitinha — para sugerir que uma disputa séria pela imortalidade na Copa do Mundo é possível. Quaresma acredita que todos naquele elenco estarão desesperados para dar o seu melhor pelo capitão.

O ex-ala, que disputou 80 partidas pela seleção portuguesa, disse ao Daily Mail durante o lançamento do uniforme da Puma para a Copa do Mundo de 2026: “Eles ganharam a Liga das Nações, então é isso que estou dizendo. Temos mais vontade de vencer porque o Cristiano está lá. É a última Copa do Mundo dele e eles querem que o Cristiano conquiste esse título. A expectativa é alta, é muito alta, porque eles têm qualidade para isso; se não tivessem, não teríamos toda essa expectativa.”