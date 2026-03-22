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“Eles querem que o Cristiano conquiste esse título” – Declaração de um ex-companheiro de seleção de Portugal sobre Ronaldo na Copa do Mundo
Ronaldo rumo a mais uma Copa do Mundo aos 41 anos
Com 226 partidas pela seleção e 143 gols marcados, Ronaldo conquistou o título do Campeonato Europeu com Portugal e ergueu o troféu da Liga das Nações da UEFA por duas vezes.
Atualmente, ele está se recuperando de uma lesão, o que o impediu de ser convocado para a última seleção de Roberto Martinez, mas não tem dado sinais de desacelerar na Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr — mantendo sua prolífica média de gols.
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Será que Portugal conseguirá dar a Ronaldo a glória da Copa do Mundo?
Se estiver em forma, Ronaldo será o capitão da seleção em mais um grande torneio neste verão. Martinez deu a entender que ele será titular, já que não há motivo para deixar o melhor jogador de todos os tempos de fora dos planos ambiciosos.
Portugal tem talento suficiente à disposição — incluindo nomes como Ruben Dias, Bruno Fernandes e Vitinha — para sugerir que uma disputa séria pela imortalidade na Copa do Mundo é possível. Quaresma acredita que todos naquele elenco estarão desesperados para dar o seu melhor pelo capitão.
O ex-ala, que disputou 80 partidas pela seleção portuguesa, disse ao Daily Mail durante o lançamento do uniforme da Puma para a Copa do Mundo de 2026: “Eles ganharam a Liga das Nações, então é isso que estou dizendo. Temos mais vontade de vencer porque o Cristiano está lá. É a última Copa do Mundo dele e eles querem que o Cristiano conquiste esse título. A expectativa é alta, é muito alta, porque eles têm qualidade para isso; se não tivessem, não teríamos toda essa expectativa.”
Ronaldo está determinado a igualar o feito de Messi
Ronaldo viu seu eterno rival Messi conquistar o mundo com a Argentina em 2022. O ex-companheiro de equipe no Manchester United, Kleberson, disse recentemente aoGOAL o quanto CR7 está desesperado para saciar essa ânsia: “No fundo, ele provavelmente pensa: ‘Nossa, eu preciso ganhar a Copa do Mundo, não posso encerrar minha carreira assim’”.
“Ele tem que se esforçar muito. Não é só ele, são outros jogadores também. Neymar provavelmente também está pensando: ‘Messi tem uma Copa do Mundo, eu não’. [Erling] Haaland também, ele pode não ganhar uma Copa do Mundo. Isso está dentro dos jogadores, dentro desses grandes jogadores.
“Veja o Adriano — ele é um grande nome no Brasil, na Itália jogou em alto nível, mas não ganhou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo às vezes é justa, às vezes é injusta. Acredito que esses caras olham para mim e pensam: ‘Nossa, não acredito que o Kleberson tem uma Copa do Mundo e eu não!’ Não tenho cinco Bolas de Ouro, mas ganhei a Copa do Mundo!”
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Ronaldo inspira a próxima geração de talentos
Quaresma não conseguiu ajudar Ronaldo a cruzar essa linha durante sua carreira como jogador, mas fez parte da seleção vencedora do Euro 2016. Ele espera que o título mundial possa ser conquistado, à medida que uma nova geração de talentos portugueses se inspira a seguir os passos dos maiores nomes da história.
O ex-jogador de 42 anos do Sporting, Porto, Barcelona, Chelsea e Besiktas acrescentou: “Tenho muito orgulho de ver os jogadores que jogaram comigo conquistarem um título tão importante para o nosso país. Acho que é o sonho de todos nós ganhar uma Copa do Mundo.
“Já conquistamos um título europeu e agora o objetivo é ganhar uma Copa do Mundo. Acho que é a cereja do bolo, porque sempre sonhamos com isso, mas nunca conseguimos. E a realidade é que, nesta equipe, esta geração deu muita esperança ao nosso país.”
Portugal estreia-se no Grupo K da Copa do Mundo de 2026 contra o vencedor de uma repescagem interconfederativa no dia 17 de junho. A seleção permanecerá em Houston, no Texas, para um confronto com o Uzbequistão, antes de seguir para Miami para um confronto com a Colômbia.
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