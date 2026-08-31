Apesar da comunicação constante necessária para viabilizar essas movimentações, Emery tratou de encerrar rapidamente qualquer ideia de uma amizade nascente entre os dois lados. O espanhol deixou claro que a conexão é estritamente profissional e puramente transacional.

"Boas relações? A relação existe apenas por meio dos negócios, por dinheiro, por outros jogadores", explicou Emery. "Eles querem nos matar. E nós queremos matá-los... não é uma boa relação. Claro, porque temos bons jogadores e também podemos contratar jogadores deles, mas não é uma boa relação, é um negócio por dinheiro e um negócio por jogadores."

O técnico do Villa enfatizou que as contratações de nomes importantes pelo Chelsea, incluindo o treinador de bolas paradas Austin MacPhee, foram feitas para enfraquecer seu time. "Eles estão contratando Morgan, estão contratando Emiliano Martinez para nos matar", acrescentou. "Estou feliz por Emiliano Martinez, estou feliz por Morgan Rogers e, claro, sei que não estou feliz pelo Chelsea."



