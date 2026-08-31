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"Eles querem nos matar!" - técnico do Aston Villa, Unai Emery, descarta conversa sobre amizade com o Chelsea apesar da frenética movimentação de transferências de verão entre os clubes
Emery comenta as contratações incessantes do Chelsea
Aston Villa e Chelsea se envolveram em um volume impressionante de atividade no mercado de transferências nas últimas temporadas. A janela mais recente viu Emiliano Martinez rumar para Stamford Bridge em um acordo de £7,5 milhões, após a transferência bombástica de Morgan Rogers por £117 milhões. Em contrapartida, o Villa garantiu Nicolas Jackson por uma taxa recorde para o clube de até £65 milhões, enquanto Alejandro Garnacho chegou por empréstimo com obrigação condicional de compra.
O desembolso financeiro entre os dois lados tem sido enorme. Desde 2022, os Blues repassaram £163,5 milhões ao Villa, enquanto o clube de Midlands comprometeu £102,5 milhões no sentido oposto, valor que pode chegar a £150,5 milhões se a transferência de Garnacho se tornar permanente. A frequência desses negócios inclusive levantou suspeitas entre outros executivos da Premier League, embora não haja qualquer sugestão de que alguma regulamentação financeira tenha sido violada.
- AFP
"Eles querem nos matar!"
Apesar da comunicação constante necessária para viabilizar essas movimentações, Emery tratou de encerrar rapidamente qualquer ideia de uma amizade nascente entre os dois lados. O espanhol deixou claro que a conexão é estritamente profissional e puramente transacional.
"Boas relações? A relação existe apenas por meio dos negócios, por dinheiro, por outros jogadores", explicou Emery. "Eles querem nos matar. E nós queremos matá-los... não é uma boa relação. Claro, porque temos bons jogadores e também podemos contratar jogadores deles, mas não é uma boa relação, é um negócio por dinheiro e um negócio por jogadores."
O técnico do Villa enfatizou que as contratações de nomes importantes pelo Chelsea, incluindo o treinador de bolas paradas Austin MacPhee, foram feitas para enfraquecer seu time. "Eles estão contratando Morgan, estão contratando Emiliano Martinez para nos matar", acrescentou. "Estou feliz por Emiliano Martinez, estou feliz por Morgan Rogers e, claro, sei que não estou feliz pelo Chelsea."
A grande reformulação de verão do Aston Villa
As saídas de Martinez e do atacante estrela Ollie Watkins, que se transferiu para o Al-Hilal, significam que o Villa perdeu seis titulares habituais do time que triunfou na final da Liga Europa em maio. Emery reconheceu a difícil tarefa que tem pela frente ao integrar novos nomes como Leon Goretzka e Zion Suzuki. "Eu sei que precisamos reconstruir o time", acrescentou o espanhol. "Vamos precisar de tempo. Mas precisamos competir na segunda-feira. Precisávamos competir no último domingo em Brighton, mas não competimos. Estamos trabalhando todos os dias o mais rápido possível para estarmos prontos, todos."
- AFP
Arsenal é o desafio que espera no Villa Park
O Aston Villa tem uma tarefa assustadora pela frente ao receber o atual campeão Arsenal na segunda-feira, na esperança de dar uma resposta após a dura derrota por 4 a 0 para o Brighton. Emery pode dar estreias aos recém-chegados Jackson, Goretzka e Suzuki enquanto reconstrói seu elenco às pressas.
O técnico basco rasgou elogios ao seu ex-clube antes do confronto. "O Arsenal é o favorito", declarou Emery. "O Arsenal, olhando para o time com [Mikel] Arteta lá há sete anos seguidos, está cada vez melhor e investindo cada vez mais. Está ficando cada vez maior como clube com os jogadores que pode contratar. Arteta está fazendo um trabalho fantástico. O Arsenal é o favorito para vencer a Premier League e a Champions League. Gosto muito de vê-los jogar."
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