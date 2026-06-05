É o que revela o podcast do Bild, “Bayern-Insider”. Segundo o podcast, os responsáveis esportivos do Bayern envidaram enormes esforços para trazer o jovem talento de 16 anos para o clube da região do Isar.
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"Eles querem ele a todo custo": podcast revela desentendimento interno no FC Bayern de Munique na disputa pela contratação de Kennet Eichhorn
"O FC Bayern mandou trazer Eichhorn de avião especialmente para a semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris; houve uma reunião secreta no Hotel Vier Jahreszeiten, onde se travou uma disputa por ele", afirma-se. "Explicaram-lhe por que o querem a todo custo; Vincent Kompany deve ter conversado com ele por horas a fio. Eberl organizou tudo isso junto com Christoph Freund e Kompany; eles o querem a todo custo."
Mas, por maior que seja o entusiasmo de Eberl e companhia, no órgão máximo de controle do clube alemão recordista de títulos reina o ceticismo quanto às consequências financeiras desse negócio. O valor exigido pelo adolescente supostamente esbarra em uma parede de pedra junto aos chefes. “Agora, o conselho fiscal diz mais uma vez: não”, revela o podcast.
- AFP
O caso Eichhorn: "Eberl gostaria de gastar o dinheiro"
As posições na Säbener Straße estão, portanto, endurecidas. Enquanto a diretoria esportiva quer fazer o investimento, a diretoria do clube bloqueia a liberação dos milhões.
O jornal Bild descreve o dilema interno da seguinte forma: “Eberl gostaria de gastar o dinheiro, mas o conselho fiscal vê isso como um problema. Esse é o problema atual com Eichhorn: o pacote completo está um pouco caro.” E continua: “Do lado dos assessores, a visão é a seguinte: ele tem um valor de mercado de 20 milhões, por que um clube não pagaria isso? O restante acima do valor fixo da transferência seria, então, apenas uma comissão.”
O Liverpool teria intensificado as tentativas de contratar Eichhorn
Aparentemente, os agentes e o próprio jogador estão exigindo valores pela assinatura que o FC Bayern simplesmente não está disposto a pagar por um jogador de 16 anos. “O Conselho Fiscal considera que isso é excessivo. Dez a onze milhões de euros de bônus para o jogador e os agentes é demais; por isso, eles dizem: ‘Não, então estamos fora’”, afirma-se.
O fato de o FC Bayern agora estar pisando no freio na disputa por Eichhorn agrada principalmente à concorrência. Além do time de Munique, o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen e o Liverpool também estão atrás do jovem talento do meio-campo.
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O BVB também parece ainda não estar fora da disputa
Conforme noticiado recentemente pela Sky, o LFC está dando tudo de si na disputa por Eichhorn. Enquanto a concorrência entra na briga, o Borussia Dortmund observa atentamente e hesita. Anteriormente, havia sido divulgado que o BVB teria se retirado da disputa devido às exorbitantes exigências de bônus de assinatura da parte de Eichhorn.
No entanto, segundo a Sky, os amarelos e pretos estão totalmente a par de todos os desdobramentos em torno do adolescente e informados sobre todos os números relevantes do negócio. Há um intenso intercâmbio entre as partes envolvidas, e as linhas de comunicação entre Dortmund, Berlim e a equipe do jogador estão em alta.
As transferências recordes do FC Bayern de Munique
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Harry Kane Ataque Tottenham Hotspur 2023 95 milhões de euros Lucas Hernandez Defesa Atlético de Madrid 2019 80 milhões de euros Luis Díaz Ataque Liverpool 2025 70 milhões de euros Matthijs de Ligt Defesa Juventus 2022 67 milhões de euros Michael Olise Ataque Crystal Palace 2024 53 milhões de euros