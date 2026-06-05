"Eles querem ele a todo custo": podcast revela desentendimento interno no FC Bayern de Munique na disputa pela contratação de Kennet Eichhorn

"O FC Bayern mandou trazer Eichhorn de avião especialmente para a semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris; houve uma reunião secreta no Hotel Vier Jahreszeiten, onde se travou uma disputa por ele", afirma-se. "Explicaram-lhe por que o querem a todo custo; Vincent Kompany deve ter conversado com ele por horas a fio. Eberl organizou tudo isso junto com Christoph Freund e Kompany; eles o querem a todo custo."

Mas, por maior que seja o entusiasmo de Eberl e companhia, no órgão máximo de controle do clube alemão recordista de títulos reina o ceticismo quanto às consequências financeiras desse negócio. O valor exigido pelo adolescente supostamente esbarra em uma parede de pedra junto aos chefes. “Agora, o conselho fiscal diz mais uma vez: não”, revela o podcast.