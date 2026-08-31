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'Eles precisam dele!' - Paul Scholes pede que o Manchester United contrate zagueiro do Newcastle avaliado em £ 75 milhões após dificuldades de Luke Shaw
Scholes identifica fragilidade defensiva
Um ídolo do Manchester United pediu ao seu ex-clube que retomasse o interesse no defensor do Newcastle United Hall, após o início difícil de Shaw nesta nova campanha. Apesar da vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, em Old Trafford, Scholes demonstrou grande preocupação com a solidez defensiva do time de Michael Carrick.
Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes foi direto em sua avaliação sobre a atuação do United e a necessidade de caras novas. "Acho que o United teria aceitado sair perdendo por 1 a 0, da forma como jogou no primeiro tempo. Poderia ter sido dois ou três", disse Scholes.
Ele acrescentou: "O que vimos ontem, acho que isso resume o que você vai ter do United. Eles poderiam estar perdendo por dois ou três, mas também, quando você olha para o segundo tempo, eles foram devastadores."
- (C)Getty Images
O preço de um acordo de última hora
Embora Hall seja um alvo de longa data da equipe de recrutamento em Old Trafford, o Newcastle tem se mantido firme em sua posição sobre o jogador de 21 anos. O Newcastle o considera um de seus "intocáveis", mas relatos sugerem que o clube pode ser convencido por um enorme pacote financeiro. De acordo com atualizações recentes, o Newcastle pode estar disposto a ‘considerar’ um acordo de última hora por Hall se receber uma proposta acima de £75 milhões.
Scholes acredita que a dificuldade de Shaw contra o ponta do Ipswich Abdul Fatawu deve servir como um catalisador para Carrick exigir mais contratações. "100 por cento. Isso já vem acontecendo há meses, não estamos falando apenas dos últimos dois dias", observou Scholes ao ser questionado se reforços eram necessários. "Sabe de uma coisa que pode ajudar Michael? Shaw ter sido superado ontem [contra o Ipswich] da forma como foi. Então ele pode dizer: 'Olha, precisamos dele', e você pensa que Hall pode ser o mais viável entre os que estão por aí e disponíveis."
Ferdinand defende Shaw em meio a rumores de saída
Enquanto Scholes pressiona por um substituto imediato, Rio Ferdinand adotou uma postura mais ponderada. O ex-zagueiro reconheceu que Shaw fez uma partida "abaixo da média" contra o Ipswich, mas insistiu que o jogador de 31 anos segue sendo um dos atletas mais consistentes do United ao longo do último ano.
Ferdinand explicou sua posição em seu canal no YouTube: "Em algumas das minhas conversas no WhatsApp, alguns torcedores do United estavam dizendo: 'Shaw, manda embora!'... Shaw, ao longo do último ano, tem sido um dos nossos jogadores mais consistentes e você está aí sentado dizendo: 'Ele deveria estar lá', ou: 'Ele deveria estar em outro lugar'... não! Vá buscar um lateral-esquerdo que a gente realmente queira encaixar com o tempo para ser substituto de alguém como Shaw. Você acha que vai ao mercado e encontra alguém?"
- Getty Images Sport
United explora opções alternativas
Com o prazo se aproximando, o United teria analisado uma variedade de soluções para resolver seu dilema na lateral esquerda. Se uma investida por Hall continuar fora de alcance financeiramente, o clube monitorou vários outros nomes pela Europa.
Relatos sugerem que o United avaliou três alvos para preencher essa função, incluindo Ferdi Kadioglu, do Brighton, Ian Maatsen, do Aston Villa, e Jorge Salinas, do Racing Santander. Um empréstimo pode ser o desfecho mais realista, diante do investimento substancial já feito no meio-campo no início deste verão europeu.
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