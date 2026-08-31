'Eles precisam dele!' - Paul Scholes pede que o Manchester United contrate zagueiro do Newcastle avaliado em £ 75 milhões após dificuldades de Luke Shaw

Um ídolo do Manchester United pediu ao seu ex-clube que retomasse o interesse no defensor do Newcastle United Hall, após o início difícil de Shaw nesta nova campanha. Apesar da vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, em Old Trafford, Scholes demonstrou grande preocupação com a solidez defensiva do time de Michael Carrick.

Falando no podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes foi direto em sua avaliação sobre a atuação do United e a necessidade de caras novas. "Acho que o United teria aceitado sair perdendo por 1 a 0, da forma como jogou no primeiro tempo. Poderia ter sido dois ou três", disse Scholes.

Ele acrescentou: "O que vimos ontem, acho que isso resume o que você vai ter do United. Eles poderiam estar perdendo por dois ou três, mas também, quando você olha para o segundo tempo, eles foram devastadores."