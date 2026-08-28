Um ídolo do Liverpool fez um duro alerta à diretoria de Anfield, afirmando que o elenco segue fundamentalmente desequilibrado sem um volante de origem. O lendário ex-capitão, que recentemente viu seu papel na TNT Sports ser ampliado para se tornar presença regular como comentarista, acredita que a falha em substituir Fabinho deixou uma lacuna que pode atrapalhar a primeira temporada de Andoni Iraola no comando.

Falando antes do duelo do Liverpool com o Nottingham Forest pela Premier League, Gerrard deixou claro o que pensa sobre o atual estado do meio-campo. "Há uma área que realmente não recebeu muita atenção, só de verdade na última semana desde o jogo contra o Newcastle. Acredito que eles precisam de um especialista na posição de camisa 6, essa é a minha opinião", disse Gerrard.



