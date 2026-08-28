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Steven GerrardGetty
Mohamed Saeed

Traduzido por

'Eles precisam de um especialista' - Steven Gerrard identifica a posição cuja falta é 'sentida demais' pelo Liverpool e pede a Andoni Iraola que se reforce

S. Gerrard
Liverpool
A. Iraola
Premier League

O ídolo do Liverpool Steven Gerrard mandou um recado claro ao novo técnico Andoni Iraola, ao insistir que o clube precisa ir ao mercado em busca de um volante de marcação especialista antes do prazo final. O ex-capitão do Liverpool acredita que a falta de um verdadeiro homem de contenção deixou o time vulnerável após um início irregular na nova campanha da Premier League.

  • Gerrard identifica a peça que falta

    Um ídolo do Liverpool fez um duro alerta à diretoria de Anfield, afirmando que o elenco segue fundamentalmente desequilibrado sem um volante de origem. O lendário ex-capitão, que recentemente viu seu papel na TNT Sports ser ampliado para se tornar presença regular como comentarista, acredita que a falha em substituir Fabinho deixou uma lacuna que pode atrapalhar a primeira temporada de Andoni Iraola no comando.

    Falando antes do duelo do Liverpool com o Nottingham Forest pela Premier League, Gerrard deixou claro o que pensa sobre o atual estado do meio-campo. "Há uma área que realmente não recebeu muita atenção, só de verdade na última semana desde o jogo contra o Newcastle. Acredito que eles precisam de um especialista na posição de camisa 6, essa é a minha opinião", disse Gerrard.


    • Publicidade
  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2026-27 NewcastleGetty

    Preocupações táticas após empate com o Newcastle

    A urgência no apelo de Gerrard decorre do recente empate por 2 a 2 do Liverpool com o Newcastle United no St James' Park. Apesar de ter salvado um ponto no fim, o Liverpool foi frequentemente vazado em contra-ataques e pareceu frágil sempre que perdia a posse de bola no terço médio do campo.

    Gerrard detalhou ainda como uma nova contratação beneficiaria o elenco atual, ao afirmar: "Acho que essa posição fez muita falta, não acho que eles tenham um especialista nessa posição. Isso pode permitir que o seu [Dominik] Szoboszlai, o seu [Ryan] Gravenberch e o seu [Alexis] Mac Allister avancem para se juntar aos ataques, deixando a linha de quatro mais segura. Acho que eles sentem muito a falta dessa posição."


  • Investimento x resultados em Anfield

    A pressão sobre Iraola é significativa diante do enorme investimento financeiro autorizado sob o comando de seu antecessor, Arne Slot. No verão passado, o clube destinou cerca de £ 250 milhões para uma reformulação do elenco, trazendo nomes de peso como Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez e Jeremie Frimpong, além do jovem Giovanni Leoni.

    No entanto, esse gasto recorde não foi suficiente para garantir uma defesa bem-sucedida do título da Premier League, o que levou à saída de Slot. Agora, Iraola precisa encontrar uma forma de fazer as peças se encaixarem enquanto administra um elenco que viu veteranos como Ibrahima Konate, Mohamed Salah e Andrew Robertson saírem em transferências sem custos.

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Profundidade defensiva e a questão Jacquet

    Apesar das preocupações em relação ao meio-campo, Gerrard fez uma avaliação mais otimista das opções do Liverpool no coração da defesa. Com vários rostos novos chegando para substituir os veteranos que saíram, a profundidade na zaga parece ser uma das poucas áreas em que o elenco melhorou em termos de quantidade.

    Ao abordar a situação defensiva, Gerrard continuou: "Acho que, em termos de números, agora eles estão melhores do que estavam no ano passado. Konate seguiu em frente, desejamos sorte a ele, ele fez um grande trabalho. Agora temos quatro ou cinco zagueiros, então, em volume, acho que eles estão seguros. Acho que a questão-chave é: Jacquet vai ser bom o bastante?"

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