Eles partiram para cima um do outro durante a partida! Dupla belga briga e, em seguida, protagoniza um momento de ouro na Copa do Mundo

Lukaku, que havia entrado como reserva, precisou até mesmo intervir para separar os brigões. A princípio, não ficou claro o motivo da discussão.

No fim das contas, foi Lukaku quem, pouco antes do fim, reduziu o placar para 1 a 2 (86'), antes que, justamente a dupla envolvida na briga, Trossard e Tielemans, garantisse o empate no último minuto. Trossard cruzou a bola para dentro da área senegalesa e Tielemans cabeceou para o 2 a 2 (90º). A essa altura, no mínimo, tudo estava novamente em ordem entre as duas estrelas da Premier League — Trossard joga no Arsenal, Tielemans no Aston Villa. Antes do início da prorrogação, os dois ainda bateram as mãos mais uma vez.

Os africanos, por sua vez, tinham mantido tudo sob controle contra uma seleção belga pouco perigosa e estavam merecidamente na frente após gols de Habib Diarra (25’) e Ismaila Sarr (51’). Os Red Devils, porém, acordaram a tempo, e Trossard e Tielemans acabaram levando a partida para a prorrogação.

O ex-técnico da Bundesliga Peter Stöger (1. FC Köln e Borussia Dortmund), que acompanhou a partida como comentarista na ORF, viu, entretanto, um fator decisivo para a recuperação da Bélgica na briga entre Trossard e Tielemans: “Às vezes, é preciso algo assim para limpar o ar”, explicou o austríaco ao expor sua opinião.