O Sevilla sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para o Real Madrid, fora de casa, no Bernabeu, mas o resultado ficou em segundo plano diante de uma polêmica de arbitragem no início da partida. Por volta dos 22 minutos, quando o jogo ainda estava sem gols, Guler foi flagrado pelas câmeras acertando o atacante Peque, do Sevilla, com uma cotovelada enquanto corria atrás da bola em direção ao gol.

Apesar dos protestos do Sevilla, a equipe de arbitragem deixou o jogo seguir sem expulsar o jogador da seleção turca. A decisão revoltou os visitantes, que consideraram ter sido obrigados a disputar o restante da partida em igualdade numérica, em vez de enfrentar um adversário com dez jogadores por mais de uma hora.

O Real Madrid acabou conquistando uma vitória confortável, embora o Sevilla também tenha se sentido prejudicado por outra decisão na jogada que antecedeu o segundo gol dos donos da casa. Após a derrota, o clube andaluz questionou decisões importantes da arbitragem que influenciaram o andamento do jogo.











