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“Eles nos roubaram!”: técnico do Sevilla, Luis Garcia Plaza, insinua conspiração da arbitragem ligada ao El Clasico após lance envolvendo o cotovelo de Arda Guler na derrota para o Real Madrid
Guler escapa de cartão vermelho logo no início em derrota no Bernabéu
O Sevilla sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para o Real Madrid, fora de casa, no Bernabeu, mas o resultado ficou em segundo plano diante de uma polêmica de arbitragem no início da partida. Por volta dos 22 minutos, quando o jogo ainda estava sem gols, Guler foi flagrado pelas câmeras acertando o atacante Peque, do Sevilla, com uma cotovelada enquanto corria atrás da bola em direção ao gol.
Apesar dos protestos do Sevilla, a equipe de arbitragem deixou o jogo seguir sem expulsar o jogador da seleção turca. A decisão revoltou os visitantes, que consideraram ter sido obrigados a disputar o restante da partida em igualdade numérica, em vez de enfrentar um adversário com dez jogadores por mais de uma hora.
O Real Madrid acabou conquistando uma vitória confortável, embora o Sevilla também tenha se sentido prejudicado por outra decisão na jogada que antecedeu o segundo gol dos donos da casa. Após a derrota, o clube andaluz questionou decisões importantes da arbitragem que influenciaram o andamento do jogo.
- AFP
Garcia Plaza insiste que o Sevilla foi privado de uma disputa justa
Ao falar com a imprensa após o apito final, Garcia Plaza, furioso, afirmou que, embora o Real Madrid tenha sido superior com 11 jogadores de cada lado, a não expulsão de Guler comprometeu seriamente o plano de jogo do Sevilla.
“Espero que todos vocês publiquem a manchete ‘uma cotovelada e pronto’. Onze contra onze, eles mereceram vencer, mas nos tiraram a chance de disputar uma partida diferente”, disse Plaza aos jornalistas após o jogo, segundo o AS. “Hoje deveríamos ter jogado com um homem a mais, desde os 25 minutos, 11 contra 10. Não quero falar do jogo depois disso. É inacreditável. Eu vi. No intervalo, Peque dizia: ‘Ele me acertou’. É cartão vermelho.”
O técnico da equipe visitante também criticou a arbitragem pelo lance que antecedeu o segundo gol do Real Madrid, alegando que uma falta sobre o defensor Ure não foi marcada antes do gol.
“É verdade que houve uma falta sobre Ure no segundo gol. Não era lance para cartão vermelho, mas foi falta. Disseram-me que o lance não foi mostrado na TV, mas foi muito claro”, acrescentou.
Especulações sobre conspiração no El Clásico e a contestação firme de Mourinho
Garcia Plaza também ponderou se a pressão em torno da disputa pelo título influenciou as decisões do árbitro, questionando se a arbitragem hesitou em interferir na corrida pelo título antes do El Clásico.
“Talvez não tivéssemos vencido, mas, a partir dos 25 minutos, com o placar em 0 a 0, deveríamos ter jogado com onze contra dez por 65 minutos. Isso resume a partida. Poderíamos ter perdido mesmo assim, mas, com onze contra onze, o Madrid mereceu vencer”, continuou Plaza. “Deveríamos ter aproveitado nossa vantagem numérica, e isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Talvez não quisessem que a diferença de pontos aumentasse ainda mais antes do El Clásico se tivéssemos vencido. Não sei.”
No entanto, Mourinho rejeitou as alegações na entrevista coletiva após a partida, afirmando que nenhuma imagem sustentava as reclamações do Sevilla. “Ninguém conseguiu me mostrar o que dizem que aconteceu”, afirmou Mourinho. Ele acrescentou que seu jogador negou ter cometido qualquer irregularidade e sugeriu que o adversário tentava desviar a atenção de uma derrota por larga margem.
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Repercussões da derrota no Bernabéu persistem
O Sevilla precisará superar rapidamente a polêmica de arbitragem e se reorganizar após uma dura derrota fora de casa. Manter a calma e o foco tático será essencial para a equipe deixar essa decepção para trás nos próximos jogos pelo campeonato.
Para o Real Madrid, a convincente vitória por 4 a 1 mantém o embalo antes do aguardado El Clásico contra o arquirrival Barcelona no próximo fim de semana. Apesar da repercussão em torno de Guler após a partida, a equipe voltará toda a atenção para consolidar sua posição no topo da tabela.
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