AFP
Traduzido por
“Eles nos odeiam!”: estrela do West Ham, Manor Solomon, faz ataque sensacional à Irlanda após pesada derrota de Israel
Tensões latentes explodem após derrota
Uma derrota abrangente por três gols em Debrecen provocou fúria imediata de Solomon após uma noite marcada por hostilidades antes da partida. O clima já estava tenso quando jogadores irlandeses evitaram os tradicionais apertos de mão e olharam para o gramado com as mãos para trás durante o hino nacional de Israel em um estádio vazio. Esse duro revés em campo só acirrou o contexto delicado, levando o ponta a fazer duras críticas à oposição.
- AFP
"Obviamente eles nos odeiam"
Falando abertamente após um confronto tempestuoso, Solomon condenou a postura adotada pela oposição, ao mesmo tempo em que reafirmou o enorme orgulho de representar sua terra natal. Rebatendo o que considerou desrespeito por parte dos jogadores irlandeses, o ponta do West Ham insistiu: "Estou esperando o próximo jogo contra eles, vai ser um jogo completamente diferente.
"Eles não me interessam. Temos um país dez vezes melhor que o deles, mais forte, um país incrível com pessoas incríveis. Temos orgulho de vestir a camisa da seleção e de sermos israelenses. Temos orgulho do nosso Estado e dos nossos soldados."
Ao expor a fricção enraizada entre os dois lados, ele acrescentou: "Eles podem fazer todos os truques deles. Nós somos israelenses e amamos o país. E isso sempre será assim. Se eu disser o que penso deles, provavelmente seria suspenso por alguns jogos. Obviamente eles nos odeiam. Nós não gostamos deles."
Técnico assume a culpa pelo colapso
Em forte contraste com a explosão inflamável de seu capitão, o técnico Ran Ben Shimon adotou um tom contrito, assumindo total responsabilidade pelo colapso tático e psicológico de sua equipe.
Ao admitir que seu time não conseguiu lidar com o ambiente de maior tensão, o treinador declarou: "Enorme decepção, a culpa é minha. Achei que tínhamos nos preparado adequadamente. Não tínhamos. Não lidamos bem com a pressão, isso é muito óbvio. Não entendemos o que está sobre nossos ombros; fracassamos mentalmente, taticamente."
Voltando a atenção para a agenda exigente no horizonte, ele acrescentou: "Em alguns dias há outro jogo contra a Irlanda [e] há um jogo com Kosovo. Temos que encontrar energia para acordar, para nos levantar novamente, para tentar lidar com a pressão de uma forma diferente."
- Inpho Photography
Alta tensão cerca a revanche que se aproxima
Uma rápida revanche aguarda em Backa Topola em 4 de outubro, embora ainda haja dúvidas em torno da partida depois que várias jogadoras da Irlanda se opuseram a atuar em primeiro lugar. Antes de viajar para a Sérvia, a Irlanda enfrenta a Áustria em Dublin, enquanto Israel encara Kosovo em uma tentativa de se recuperar. O desabafo de Solomon criou uma tensão intensa para o próximo encontro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.