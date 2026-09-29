Falando abertamente após um confronto tempestuoso, Solomon condenou a postura adotada pela oposição, ao mesmo tempo em que reafirmou o enorme orgulho de representar sua terra natal. Rebatendo o que considerou desrespeito por parte dos jogadores irlandeses, o ponta do West Ham insistiu: "Estou esperando o próximo jogo contra eles, vai ser um jogo completamente diferente.

"Eles não me interessam. Temos um país dez vezes melhor que o deles, mais forte, um país incrível com pessoas incríveis. Temos orgulho de vestir a camisa da seleção e de sermos israelenses. Temos orgulho do nosso Estado e dos nossos soldados."

Ao expor a fricção enraizada entre os dois lados, ele acrescentou: "Eles podem fazer todos os truques deles. Nós somos israelenses e amamos o país. E isso sempre será assim. Se eu disser o que penso deles, provavelmente seria suspenso por alguns jogos. Obviamente eles nos odeiam. Nós não gostamos deles."