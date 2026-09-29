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Adhe Makayasa
Traduzido por

“Eles nos odeiam!”: estrela do West Ham, Manor Solomon, faz ataque sensacional à Irlanda após pesada derrota de Israel

M. Solomon
Israel
Israel x Irlanda
Irlanda
Liga das Nações B
West Ham
Championship

O ponta do West Ham United, Manor Solomon, provocou uma grande polêmica ao disparar um duro ataque verbal contra a Irlanda após a pesada derrota de Israel na Liga das Nações. O ex-jogador de Tottenham e Leeds não se conteve e sugeriu uma profunda animosidade entre as duas nações depois de um encontro tenso em Debrecen.

  • Tensões latentes explodem após derrota

    Uma derrota abrangente por três gols em Debrecen provocou fúria imediata de Solomon após uma noite marcada por hostilidades antes da partida. O clima já estava tenso quando jogadores irlandeses evitaram os tradicionais apertos de mão e olharam para o gramado com as mãos para trás durante o hino nacional de Israel em um estádio vazio. Esse duro revés em campo só acirrou o contexto delicado, levando o ponta a fazer duras críticas à oposição.

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    "Obviamente eles nos odeiam"

    Falando abertamente após um confronto tempestuoso, Solomon condenou a postura adotada pela oposição, ao mesmo tempo em que reafirmou o enorme orgulho de representar sua terra natal. Rebatendo o que considerou desrespeito por parte dos jogadores irlandeses, o ponta do West Ham insistiu: "Estou esperando o próximo jogo contra eles, vai ser um jogo completamente diferente.

    "Eles não me interessam. Temos um país dez vezes melhor que o deles, mais forte, um país incrível com pessoas incríveis. Temos orgulho de vestir a camisa da seleção e de sermos israelenses. Temos orgulho do nosso Estado e dos nossos soldados."

    Ao expor a fricção enraizada entre os dois lados, ele acrescentou: "Eles podem fazer todos os truques deles. Nós somos israelenses e amamos o país. E isso sempre será assim. Se eu disser o que penso deles, provavelmente seria suspenso por alguns jogos. Obviamente eles nos odeiam. Nós não gostamos deles."

  • Técnico assume a culpa pelo colapso

    Em forte contraste com a explosão inflamável de seu capitão, o técnico Ran Ben Shimon adotou um tom contrito, assumindo total responsabilidade pelo colapso tático e psicológico de sua equipe.

    Ao admitir que seu time não conseguiu lidar com o ambiente de maior tensão, o treinador declarou: "Enorme decepção, a culpa é minha. Achei que tínhamos nos preparado adequadamente. Não tínhamos. Não lidamos bem com a pressão, isso é muito óbvio. Não entendemos o que está sobre nossos ombros; fracassamos mentalmente, taticamente."

    Voltando a atenção para a agenda exigente no horizonte, ele acrescentou: "Em alguns dias há outro jogo contra a Irlanda [e] há um jogo com Kosovo. Temos que encontrar energia para acordar, para nos levantar novamente, para tentar lidar com a pressão de uma forma diferente."

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  • imago-sport-1083897092.jpgInpho Photography

    Alta tensão cerca a revanche que se aproxima

    Uma rápida revanche aguarda em Backa Topola em 4 de outubro, embora ainda haja dúvidas em torno da partida depois que várias jogadoras da Irlanda se opuseram a atuar em primeiro lugar. Antes de viajar para a Sérvia, a Irlanda enfrenta a Áustria em Dublin, enquanto Israel encara Kosovo em uma tentativa de se recuperar. O desabafo de Solomon criou uma tensão intensa para o próximo encontro.