“Eles nos julgam pelo que acontecer amanhã!”: Diego Simeone faz alerta ao Atlético de Madrid apesar da sequência de seis vitórias

O Atlético de Madrid visita o Stuttgart, da Alemanha, na MHP Arena, pela terceira rodada da Champions League. A equipe de Diego Simeone chega ao confronto com uma sequência de seis vitórias em todas as competições, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Manchester United na competição europeia e uma vitória por 1 a 0 contra o Espanyol em La Liga.

O meio-campista Alex Baena voltou a ser decisivo no fim de semana ao marcar um golaço nos minutos finais que garantiu a vitória. Com isso, chegou a cinco gols e três assistências em 11 partidas na temporada.

Apesar da boa fase, Simeone alertou o elenco para não se acomodar diante de um Stuttgart que venceu seus dois primeiros jogos na competição europeia.