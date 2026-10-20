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“Eles nos julgam pelo que acontecer amanhã!”: Diego Simeone faz alerta ao Atlético de Madrid apesar da sequência de seis vitórias
Em boa fase, Atlético de Madrid busca vitória que seria um marco na Alemanha
O Atlético de Madrid visita o Stuttgart, da Alemanha, na MHP Arena, pela terceira rodada da Champions League. A equipe de Diego Simeone chega ao confronto com uma sequência de seis vitórias em todas as competições, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Manchester United na competição europeia e uma vitória por 1 a 0 contra o Espanyol em La Liga.
O meio-campista Alex Baena voltou a ser decisivo no fim de semana ao marcar um golaço nos minutos finais que garantiu a vitória. Com isso, chegou a cinco gols e três assistências em 11 partidas na temporada.
Apesar da boa fase, Simeone alertou o elenco para não se acomodar diante de um Stuttgart que venceu seus dois primeiros jogos na competição europeia.
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Simeone exige concentração contra anfitriões de jogo físico
Ao falar com a imprensa na entrevista coletiva antes da partida, Simeone afirmou que as vitórias passadas não contam para nada depois que a bola rola. "Eles vão esquecer rapidamente o que estão elogiando e nos julgarão pelo que fizermos amanhã", disse Simeone.
"Vamos enfrentar uma partida difícil contra uma equipe fisicamente forte, que entende claramente o conceito de pressionar no campo adversário."
"Eles marcam pressão individualmente e recuam bastante quando precisam defender", acrescentou o técnico argentino. "Teremos que levar o jogo para onde achamos que podemos causar problemas a eles."
Hancko mira títulos enquanto Demirovic busca repetir feitos heroicos
O defensor do Atlético de Madrid David Hancko destacou a ambição do elenco de transformar as conquistas que escaparam por pouco na temporada passada em títulos. “Na temporada passada, chegamos perto de conquistar títulos, tanto a Copa quanto a Champions League”, lembrou Hancko. “Neste ano, queremos ir ainda mais longe e conquistar um título.”
Enquanto isso, Ermedin Demirovic, artilheiro do Stuttgart e autor de quatro gols nesta edição da Champions League, celebrou a chegada do gigante espanhol.
“Vamos enfrentar uma equipe realmente muito forte”, afirmou Demirovic. “A Champions League é uma competição especial... Posso tirar energia disso porque já provei o que é possível fazer.”
- Getty Images Sport
Primeiro confronto da história prepara o cenário para duelo europeu
O duelo de terça-feira será o primeiro confronto oficial entre Atlético de Madrid e Stuttgart. O clube espanhol busca apenas sua segunda vitória em uma fase de grupos ou fase de liga em solo alemão.
O técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeness, reconheceu o tamanho do desafio: “O Atlético de Madrid está entre os melhores do futebol europeu... Queremos medir forças com eles.”
O time de Simeone pretende aproveitar o talento ofensivo de Baena para conquistar três pontos importantes e manter sua sequência perfeita de vitórias.
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