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"Eles não vão nos separar!" - Jorge Jesus responde após Cristiano Ronaldo deixar o CT de Portugal furioso
Portugal deixa de lado a polêmica com Ronaldo
Jesus insiste que Portugal segue completamente unido depois de sua equipe deixar para trás a saída dramática de Ronaldo para vencer a Dinamarca por 4 a 2. A vitória em Copenhague manteve a campanha perfeita de Portugal na Liga das Nações da Uefa. Ronaldo deixou a concentração da seleção na quarta-feira, pouco depois de Jesus confirmar que o jogador de 41 anos começaria no banco pelo segundo jogo consecutivo. No entanto, o elenco não mostrou qualquer efeito negativo com a saída do ex-capitão e teve uma atuação dominante.
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Técnico insiste que o elenco segue completamente unido
Falando após a vitória, Jesus descartou as sugestões de que as consequências da saída de Ronaldo poderiam prejudicar sua relação com os jogadores. O técnico enfatizou que o elenco segue firmemente alinhado sob sua liderança.
"Não há nada que deva impedir o grupo de estar comigo", disse Jesus à Sport TV. "Entendo a pergunta. O importante é o que temos de fazer. As coisas que acontecem não separam o grupo; não nos separaram e não vão nos separar.
"Uma vitória de grande qualidade, com quatro gols, uma atuação de alto nível. Isso não pode ser ignorado. É mais importante do que tudo o que aconteceu. É nisso que quero me concentrar. De volta a Portugal, as pessoas vão lutar no estádio do Dragão."
Jogadores apoiam nova visão tática
O atacante do AC Milan Goncalo Ramos substituiu Ronaldo na escalação titular pela segunda partida consecutiva. Ramos recompensou a confiança de seu treinador ao dar a assistência para o gol de abertura de Joao Cancelo antes de marcar seu segundo gol em dois jogos.
"Acima de tudo, o novo treinador ajuda muito", afirmou Ramos. "Temos ideias mais claras, sabemos exatamente onde cada companheiro está, tanto na defesa quanto no ataque.
"Dá para ver isso no nosso desempenho hoje, mas também nas partidas recentes. Estamos melhorando dia após dia, e tudo faz parte de um processo. Estamos muito felizes com a vitória, mais uma vez contra uma boa equipe."
- AFP
O foco agora se volta para o próximo confronto contra a Noruega
Portugal tentará manter seu impressionante embalo quando voltar para casa para o próximo compromisso pela Liga das Nações da Uefa. Jesus e seu elenco recebem a Noruega no domingo, no estádio do Dragão.
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