"Eles não vão nos separar!" - Jorge Jesus responde após Cristiano Ronaldo deixar o CT de Portugal furioso

Falando após a vitória, Jesus descartou as sugestões de que as consequências da saída de Ronaldo poderiam prejudicar sua relação com os jogadores. O técnico enfatizou que o elenco segue firmemente alinhado sob sua liderança.

"Não há nada que deva impedir o grupo de estar comigo", disse Jesus à Sport TV. "Entendo a pergunta. O importante é o que temos de fazer. As coisas que acontecem não separam o grupo; não nos separaram e não vão nos separar.

"Uma vitória de grande qualidade, com quatro gols, uma atuação de alto nível. Isso não pode ser ignorado. É mais importante do que tudo o que aconteceu. É nisso que quero me concentrar. De volta a Portugal, as pessoas vão lutar no estádio do Dragão."