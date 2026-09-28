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'Eles não teriam vencido sem mim' - Francesco Totti faz afirmação ousada sobre o triunfo da Itália na Copa do Mundo de 2006
Totti relembra o maior triunfo da Itália
Totti é para sempre adorado na capital italiana por sua lealdade inabalável à Roma. No entanto, o lendário meia acredita que foi a Copa do Mundo de 2006 que realmente elevou seu status global.
Em entrevista ao Corriere dello Sport para celebrar seu 50º aniversário, Totti falou sobre o histórico torneio na Alemanha. Ele admitiu que erguer o famoso troféu transformou seu legado de um ícone puramente romano em um grande nome do futebol internacional.
- AFP
Uma afirmação ousada sobre a final
Totti tem certeza de que sua presença no elenco de Marcello Lippi foi o fator decisivo para o sucesso final da equipe. Durante sua entrevista recente, o ex-atacante até compartilhou uma teoria bem-humorada sobre a campanha gloriosa de seu país.
"Se eu não tivesse jogado, eles não teriam vencido", brincou Totti. "Aquela Copa do Mundo me deu força para ser importante fora de Roma também. Se eu tivesse vencido apenas um Scudetto, duas Coppa Italia e duas Supercopas, eu teria ficado 'dentro do anel viário'. Em vez disso, eu venci e, mesmo estando a 40%, dei uma grande contribuição. Nem todo mundo ganha uma Copa do Mundo."
Superando uma grave lesão no tornozelo
A afirmação do italiano de que jogou com apenas 40 por cento da forma física está longe de ser um exagero. Totti fraturou o tornozelo esquerdo em fevereiro de 2006, o que exigiu uma cirurgia de emergência e uma corrida desesperada para estar em forma a tempo do verão.
Apesar da grave falta de ritmo de jogo, ele ainda foi titular em seis das sete partidas da Itália. Ele encerrou a competição com um gol e quatro assistências, registrando o maior número de assistências. Esse domínio absoluto correspondia ao que ele próprio sentia sobre seu auge físico e técnico.
"Entre 2001 e 2008 eu me sentia realmente bem", observou. "Eu era 'constrangedor' de tão forte que me sentia."
- AFP
Liderando pelo exemplo em campo
Apesar de seu brilho inegável, Totti era frequentemente criticado por não ser um líder vocal no vestiário. Ao ser questionado sobre essa reputação de longa data, o campeão da Copa do Mundo não contestou as alegações.
"Sempre achei que o que contava era o campo", admitiu Totti. "Fora dele, todo mundo fala bem. Diziam para mim: por que você não fala alguma coisa para o time antes do jogo? Mas eu tenho que ir jogar futebol, tenho que me divertir. Nunca senti tensão antes de uma partida."
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