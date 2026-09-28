'Eles não teriam vencido sem mim' - Francesco Totti faz afirmação ousada sobre o triunfo da Itália na Copa do Mundo de 2006

A afirmação do italiano de que jogou com apenas 40 por cento da forma física está longe de ser um exagero. Totti fraturou o tornozelo esquerdo em fevereiro de 2006, o que exigiu uma cirurgia de emergência e uma corrida desesperada para estar em forma a tempo do verão.

Apesar da grave falta de ritmo de jogo, ele ainda foi titular em seis das sete partidas da Itália. Ele encerrou a competição com um gol e quatro assistências, registrando o maior número de assistências. Esse domínio absoluto correspondia ao que ele próprio sentia sobre seu auge físico e técnico.

"Entre 2001 e 2008 eu me sentia realmente bem", observou. "Eu era 'constrangedor' de tão forte que me sentia."