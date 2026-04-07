Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Christoph KramerGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

"Eles não têm mais esses dois jogadores": o Real Madrid não tem chance no grande confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique?

Liga dos Campeões
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique

Christoph Kramer considera que o Real Madrid tem poucas chances no grande confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

O ex-jogador da seleção nacional justificou seu ceticismo quanto à classificação dos Blancos para as quartas de final da Liga dos Campeões principalmente pelas saídas de jogadores de renome que o time madrilenho teve de registrar nos últimos anos.

  • "O Real Madrid sempre teve jogadores que não corriam tanto. Times de ponta, como o Bayern de Munique, dominam o jogo", explicou Kramer antes do apito inicial, em sua função de comentarista no Prime Video. "Mas foram (Toni) Kroos e (Luka) Modric que voltaram a virar o jogo a seu favor. E, de repente, uma partida que parecia impossível de virar acaba mudando."

    Entretanto, Kroos e Modric já não estão mais sob contrato com o Real Madrid, o que constitui uma vantagem decisiva para o clube alemão recordista de títulos. “Eles não têm mais esses dois jogadores e, por isso, acredito que o Real Madrid entrará hoje em uma espécie de círculo vicioso. O Bayern jogará onda após onda e eles simplesmente não conseguirão se livrar disso.”

    Embora o Real continue com um elenco forte, sobretudo no ataque, esses jogadores não conseguem decidir uma partida sozinhos, segundo Kramer: “Eu já disse isso há um ano e meio: com todas as grandes estrelas que eles têm, o Real Madrid não ganha mais nenhum jogo importante, e continuo defendendo essa afirmação.”

    • Publicidade
  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Hummels destaca a importância de Thibaut Courtois

    Houve concordância "total" com essas declarações do colega especialista Mats Hummels, que destacou ainda outro jogador: "Um fator decisivo nos últimos anos foi simplesmente Thibaut Courtois, que conquistou muitos jogos e títulos para o time. Ele não recebeu o devido reconhecimento por isso. Eu diria que ele já decidiu sozinho pelo menos duas finais, além das fases anteriores."

    Courtois continua sob contrato com o Real, mas vai perder os dois jogos da Liga dos Campeões contra o Bayern devido a uma lesão muscular. Em seu lugar, o reserva Andrij Lunin estará no gol dos Blancos, mas Hummels não o considera no mesmo nível do belga: “Lunin não é um goleiro ruim, mas não tem essa qualidade. Um goleiro que mantém você no jogo vale muito.”

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB