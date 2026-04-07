"O Real Madrid sempre teve jogadores que não corriam tanto. Times de ponta, como o Bayern de Munique, dominam o jogo", explicou Kramer antes do apito inicial, em sua função de comentarista no Prime Video. "Mas foram (Toni) Kroos e (Luka) Modric que voltaram a virar o jogo a seu favor. E, de repente, uma partida que parecia impossível de virar acaba mudando."

Entretanto, Kroos e Modric já não estão mais sob contrato com o Real Madrid, o que constitui uma vantagem decisiva para o clube alemão recordista de títulos. “Eles não têm mais esses dois jogadores e, por isso, acredito que o Real Madrid entrará hoje em uma espécie de círculo vicioso. O Bayern jogará onda após onda e eles simplesmente não conseguirão se livrar disso.”

Embora o Real continue com um elenco forte, sobretudo no ataque, esses jogadores não conseguem decidir uma partida sozinhos, segundo Kramer: “Eu já disse isso há um ano e meio: com todas as grandes estrelas que eles têm, o Real Madrid não ganha mais nenhum jogo importante, e continuo defendendo essa afirmação.”