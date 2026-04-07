O ex-jogador da seleção nacional justificou seu ceticismo quanto à classificação dos Blancos para as quartas de final da Liga dos Campeões principalmente pelas saídas de jogadores de renome que o time madrilenho teve de registrar nos últimos anos.
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"Eles não têm mais esses dois jogadores": o Real Madrid não tem chance no grande confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique?
"O Real Madrid sempre teve jogadores que não corriam tanto. Times de ponta, como o Bayern de Munique, dominam o jogo", explicou Kramer antes do apito inicial, em sua função de comentarista no Prime Video. "Mas foram (Toni) Kroos e (Luka) Modric que voltaram a virar o jogo a seu favor. E, de repente, uma partida que parecia impossível de virar acaba mudando."
Entretanto, Kroos e Modric já não estão mais sob contrato com o Real Madrid, o que constitui uma vantagem decisiva para o clube alemão recordista de títulos. “Eles não têm mais esses dois jogadores e, por isso, acredito que o Real Madrid entrará hoje em uma espécie de círculo vicioso. O Bayern jogará onda após onda e eles simplesmente não conseguirão se livrar disso.”
Embora o Real continue com um elenco forte, sobretudo no ataque, esses jogadores não conseguem decidir uma partida sozinhos, segundo Kramer: “Eu já disse isso há um ano e meio: com todas as grandes estrelas que eles têm, o Real Madrid não ganha mais nenhum jogo importante, e continuo defendendo essa afirmação.”
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Hummels destaca a importância de Thibaut Courtois
Houve concordância "total" com essas declarações do colega especialista Mats Hummels, que destacou ainda outro jogador: "Um fator decisivo nos últimos anos foi simplesmente Thibaut Courtois, que conquistou muitos jogos e títulos para o time. Ele não recebeu o devido reconhecimento por isso. Eu diria que ele já decidiu sozinho pelo menos duas finais, além das fases anteriores."
Courtois continua sob contrato com o Real, mas vai perder os dois jogos da Liga dos Campeões contra o Bayern devido a uma lesão muscular. Em seu lugar, o reserva Andrij Lunin estará no gol dos Blancos, mas Hummels não o considera no mesmo nível do belga: “Lunin não é um goleiro ruim, mas não tem essa qualidade. Um goleiro que mantém você no jogo vale muito.”