“Eles não se importam” - André Onana explica por que precisa deixar o Manchester United na janela de transferências de verão, já que “erros” tornam impossível a redenção dos Red Devils

O United ainda tem Onana sob contrato até 2028, mas a expectativa é que ele seja transferido assim que parte do valor inicial da sua transferência for recuperada. Questionado sobre se uma venda precisa ocorrer na próxima janela de transferências, o ex-meio-campista do United e da seleção de Camarões, Djemba-Djemba — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a World Cup Betting —, disse: “É bastante difícil para ele, porque quando saiu, foi por empréstimo, o que foi bom para ele, pois foi para lá, jogou, ganhou a taça e disputou todas as partidas.

“Ele não é um goleiro ruim, mas estava lá no momento errado e, às vezes, na Inglaterra, eles não se importam se você é um goleiro que joga muito bem com os pés. Eles não se importam, sabem que o goleiro precisa ficar na linha. Ele estava lá no momento errado, foi difícil para ele.

“Agora, ele foi emprestado, jogou lá, venceu lá, foi bom. Agora, o segundo goleiro [Lammens] estava jogando, ele se saiu muito bem, agora vai ser difícil para o técnico mudar isso. Até para mim, se eu fosse o técnico, seria difícil mudar isso porque o segundo goleiro estava lá, ele levou o time para a Liga dos Campeões. Agora vai ser difícil para mim, o técnico, mudar.

“Se Onana voltar agora, vai ser reserva e vai ser difícil, porque ele vai ficar nervoso, o clima vai ser diferente, porque Onana não vai ficar feliz por não jogar, e isso pode afetar o segundo goleiro. Então, para mim, o melhor para ele é ser transferido.”