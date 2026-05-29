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“Eles não se importam” - André Onana explica por que precisa deixar o Manchester United na janela de transferências de verão, já que “erros” tornam impossível a redenção dos Red Devils
O Manchester United contratou Lammens e autorizou a saída de Onana por empréstimo
A confiança em suas próprias habilidades foi recuperada ao longo de uma passagem produtiva pelo Trabzonspor, com a conquista da Copa da Turquia sendo comemorada no final da temporada 2025-26. Onana deve retornar ao Old Trafford neste verão, com o término do contrato de empréstimo de uma temporada.
Ele ainda tem apenas 30 anos, o que é relativamente jovem para um goleiro, mas parece haver pouco futuro para ele na Inglaterra. Isso apesar de ter custado ao United 43 milhões de libras (58 milhões de dólares) quando chegou do gigante italiano Inter em 2023.
Onana não conseguiu convencer os técnicos e a torcida ao longo de duas temporadas como goleiro titular dos Red Devils — apesar de ter conquistado a FA Cup no meio do caminho. A decisão final foi de que era preciso encontrar uma última linha de defesa mais confiável — e Senne Lammens assumiu essa função em setembro de 2025.
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Onana precisará de uma transferência definitiva em 2026?
O United ainda tem Onana sob contrato até 2028, mas a expectativa é que ele seja transferido assim que parte do valor inicial da sua transferência for recuperada. Questionado sobre se uma venda precisa ocorrer na próxima janela de transferências, o ex-meio-campista do United e da seleção de Camarões, Djemba-Djemba — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a World Cup Betting —, disse: “É bastante difícil para ele, porque quando saiu, foi por empréstimo, o que foi bom para ele, pois foi para lá, jogou, ganhou a taça e disputou todas as partidas.
“Ele não é um goleiro ruim, mas estava lá no momento errado e, às vezes, na Inglaterra, eles não se importam se você é um goleiro que joga muito bem com os pés. Eles não se importam, sabem que o goleiro precisa ficar na linha. Ele estava lá no momento errado, foi difícil para ele.
“Agora, ele foi emprestado, jogou lá, venceu lá, foi bom. Agora, o segundo goleiro [Lammens] estava jogando, ele se saiu muito bem, agora vai ser difícil para o técnico mudar isso. Até para mim, se eu fosse o técnico, seria difícil mudar isso porque o segundo goleiro estava lá, ele levou o time para a Liga dos Campeões. Agora vai ser difícil para mim, o técnico, mudar.
“Se Onana voltar agora, vai ser reserva e vai ser difícil, porque ele vai ficar nervoso, o clima vai ser diferente, porque Onana não vai ficar feliz por não jogar, e isso pode afetar o segundo goleiro. Então, para mim, o melhor para ele é ser transferido.”
Golpe na confiança: Onana nunca se recuperou dos erros que custaram caro
Questionado sobre se Onana acabou sendo vítima de uma crise de confiança no chamado ‘Teatro dos Sonhos’, já que um erro inevitavelmente levou a outro, Djemba-Djemba acrescentou: “Acho que sim. Acho que quando você comete um erro, dois erros, mesmo sendo o melhor do mundo, todo goleiro tem um momento em que fica na dúvida — todo goleiro. Mas você precisa reconstruir isso, precisa jogar, disputar todos os jogos e reconstruir essa confiança.
“Mas para ele foi muito, muito difícil, porque um erro, outro erro, e as pessoas estavam atrás de você, gritando, os jornais... é muito difícil. Você sabe como é na Inglaterra, não é nada fácil. Ele se saiu muito bem, mas agora, para ele, o melhor é reconstruir a confiança; ele precisa ser transferido.”
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O Manchester United está aberto a propostas quando a janela de transferências abrir
É provável que o United se mostre aberto a propostas quando a próxima janela de transferências se abrir, já que uma experiência profissional que prometia muito acabou rendendo muito pouco. Nesta fase da carreira, Onana precisa jogar todas as semanas como titular em algum lugar.
Embora sua reputação possa ter sofrido um abalo durante uma passagem difícil pela Inglaterra, não devem faltar opções para um jogador com 53 partidas pela seleção e uma participação na final da Liga dos Campeões em seu currículo.