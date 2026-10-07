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'Eles não podem tirá-los' - Ex-capitão do Manchester City, Kyle Walker, quebra o silêncio sobre acusações financeiras na Premier League
Walker defende o legado do City
Walker surgiu como um dos primeiros grandes nomes da era de domínio do Manchester City a se manifestar após os recentes reveses legais do clube. O veterano defensor, que viveu uma passagem de oito anos repleta de títulos no Etihad Stadium entre 2017 e 2025, segue irredutível ao afirmar que a história escrita em campo não pode ser apagada por procedimentos judiciais.
As conclusões da comissão independente na semana passada causaram ondas de choque no futebol inglês, ao concluir que o Manchester City havia contornado sistematicamente as regras de fair play financeiro ao longo de um período de nove anos. No entanto, Walker sugere que o vínculo criado durante aquelas campanhas é permanente.
Falando francamente sobre a situação à talkSPORT, o ex-internacional inglês reconheceu que a imagem da situação está longe de ser ideal para o clube do qual já foi capitão. 'Obviamente, não parece bom. Sei que está em fase de recurso, então, para eu começar a comentar sobre a ação legal e tudo mais, provavelmente isso não faria justiça nem a mim nem a ninguém envolvido nisso', explicou Walker.
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O peso emocional dos títulos
Durante sua brilhante passagem pelo Etihad Stadium, Walker conquistou uma impressionante coleção de títulos, incluindo seis troféus da Premier League, duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga e duas Supercopas da Inglaterra no cenário doméstico, além de uma Champions League, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes da FIFA nos palcos continental e global.
"Mas, em um nível pessoal, posso dizer que nós, os caras, passamos muitos e muitos grandes anos celebrando muitos títulos e tudo mais, e isso é algo que, aconteça o que acontecer, eles não podem tirar de nós porque vivemos aquelas noites", disse Walker. "Então, seja o que for que vá acontecer, vai acontecer, e agora tudo depende do recurso e do que vier a partir daí."
A postura jurídica desafiadora do Manchester City
O Manchester City já apresentou um recurso formal contra a decisão da comissão, que concluiu que mais de £ 830 milhões em financiamento dos proprietários foram usados sistematicamente para inflar as receitas. Segundo o painel independente, esses recursos permitiram que o clube cumprisse os regulamentos financeiros da Premier League e da Uefa por meio de uma série de arranjos artificiais ao longo de um período de nove anos.
"A posição firme do clube é que, em vários aspectos, a opinião contém erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato, e não é segura", dizia um comunicado do clube divulgado na última sexta-feira. "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso."
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Reconhecimento para os torcedores
Agora defendendo o Burnley, que atualmente ocupa a lanterna da tabela da Championship, o lateral-direito também aproveitou para abordar o impacto do escândalo sobre a torcida do Manchester City, que acompanhou a equipe durante seu período de maior sucesso.
"É algo sobre o qual provavelmente não queremos falar, porque queremos ser vistos como quem conquistou títulos para eles, conquistou títulos da maneira certa", acrescentou Walker durante a entrevista. "É muito difícil, porque trabalhamos muito duro por eles e não só nós, eu também olho para os torcedores. Eu olho para os torcedores que viajaram para cima e para baixo pelo país, viajaram para o exterior, para Istambul, quando vencemos a Tríplice Coroa, e coisas assim, e eles merecem aquela noite também."
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