Walker surgiu como um dos primeiros grandes nomes da era de domínio do Manchester City a se manifestar após os recentes reveses legais do clube. O veterano defensor, que viveu uma passagem de oito anos repleta de títulos no Etihad Stadium entre 2017 e 2025, segue irredutível ao afirmar que a história escrita em campo não pode ser apagada por procedimentos judiciais.

As conclusões da comissão independente na semana passada causaram ondas de choque no futebol inglês, ao concluir que o Manchester City havia contornado sistematicamente as regras de fair play financeiro ao longo de um período de nove anos. No entanto, Walker sugere que o vínculo criado durante aquelas campanhas é permanente.

Falando francamente sobre a situação à talkSPORT, o ex-internacional inglês reconheceu que a imagem da situação está longe de ser ideal para o clube do qual já foi capitão. 'Obviamente, não parece bom. Sei que está em fase de recurso, então, para eu começar a comentar sobre a ação legal e tudo mais, provavelmente isso não faria justiça nem a mim nem a ninguém envolvido nisso', explicou Walker.