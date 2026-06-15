"Eles não passam do meio-campo" - Rodri critica a tática de Cabo Verde após a frustrante estreia da Espanha na Copa do Mundo

O capitão da Espanha, Rodri, não mediu palavras ao avaliar o desempenho de Cabo Verde, depois que sua equipe teve um resultado frustrante na estreia no Grupo H. O meio-campista do Manchester City sugeriu que o adversário demonstrou pouquíssima vontade de realmente jogar futebol, optando, em vez disso, por se trancar no seu próprio terço defensivo durante toda a partida.

Em entrevista à La 1 após o apito final, Rodri expressou seu aborrecimento com a tática dos estreantes na Copa do Mundo. “Não era para ser. Não há muito do que reclamar”, disse ele. “Sabíamos que era um jogo que exigia paciência. Eles se fecharam e recuaram muito rapidamente. Não conseguimos marcar. Criamos chances, mas não conseguimos finalizar. O lado positivo é que eles quase não criaram nada contra a gente. Precisamos melhorar nosso finalização.”

Quando questionado especificamente sobre o estilo de jogo do adversário, Rodri acrescentou: “É assim que eles jogam. Eles não passam do meio-campo. É uma questão de melhorar nossa finalização.”