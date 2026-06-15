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"Eles não passam do meio-campo" - Rodri critica a tática de Cabo Verde após a frustrante estreia da Espanha na Copa do Mundo
Rodri critica duramente a abordagem defensiva
O capitão da Espanha, Rodri, não mediu palavras ao avaliar o desempenho de Cabo Verde, depois que sua equipe teve um resultado frustrante na estreia no Grupo H. O meio-campista do Manchester City sugeriu que o adversário demonstrou pouquíssima vontade de realmente jogar futebol, optando, em vez disso, por se trancar no seu próprio terço defensivo durante toda a partida.
Em entrevista à La 1 após o apito final, Rodri expressou seu aborrecimento com a tática dos estreantes na Copa do Mundo. “Não era para ser. Não há muito do que reclamar”, disse ele. “Sabíamos que era um jogo que exigia paciência. Eles se fecharam e recuaram muito rapidamente. Não conseguimos marcar. Criamos chances, mas não conseguimos finalizar. O lado positivo é que eles quase não criaram nada contra a gente. Precisamos melhorar nosso finalização.”
Quando questionado especificamente sobre o estilo de jogo do adversário, Rodri acrescentou: “É assim que eles jogam. Eles não passam do meio-campo. É uma questão de melhorar nossa finalização.”
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Frustração para a La Roja em Atlanta
A equipe de Luis de la Fuente dominou a posse de bola no Mercedes-Benz Stadium, mas não teve o rigor necessário para abrir o placar. Ferran Torres foi quem esteve mais perto de marcar, quando seu chute acertou a trave, enquanto várias outras oportunidades foram desperdiçadas por um ataque espanhol que se mostrou, de forma atípica, pouco eficaz contra a seleção classificada em 65º lugar no ranking mundial.
Mesmo a entrada do sensacional Lamine Yamal, do Barcelona, a 20 minutos do fim, não conseguiu dar o impulso que a Espanha tanto almejava. O empate deixa os vencedores da Euro 2024 com muito trabalho pela frente nos jogos restantes da fase de grupos, se quiserem garantir um caminho favorável para as oitavas de final do torneio ampliado.
Vozinha é a heroína dos Blue Sharks
Enquanto Rodri ficou frustrado, o clima no vestiário de Cabo Verde era de puro êxtase. Os estreantes, representando uma nação de apenas 525 mil habitantes, comemoraram o resultado como se fosse uma vitória. No centro dessa resistência heróica estava o goleiro Vozinha, de 40 anos, que fez várias defesas cruciais para manter os gigantes espanhóis à distância.
Vozinha, que disputou sua 90ª partida pela seleção durante o empate, ficou visivelmente emocionado após o resultado. Depois de receber o prêmio de Melhor Jogador da Partida, o experiente goleiro disse: “Foi uma grande partida. Trabalhamos incrivelmente duro por este momento e por este sonho. Estamos muito orgulhosos. Sabíamos que não seria fácil.”
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Cabo Verde mostra do que é capaz
O resultado é uma grande demonstração de força para o futebol africano e, especificamente, para Cabo Verde, que muitos esperavam que fosse o bode expiatório do Grupo H. No entanto, sua exibição defensiva disciplinada provou que a seleção tem lugar no cenário mundial, independentemente das críticas feitas pela delegação espanhola.
Vozinha concluiu deixando claro que sua equipe não está nos Estados Unidos apenas para completar o número de participantes. “Viemos para a Copa do Mundo para competir”, acrescentou. “Sei que há pessoas que pensam que somos uma equipe pequena e fraca, mas estamos aqui para competir e dar o nosso melhor.”