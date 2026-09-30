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'Eles não os deixariam perder!' - técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, é acusado pela FA após acusar a arbitragem de favorecer o Manchester United depois de drama no fim em Craven Cottage
Arbeloa sob pressão por alegações sobre a arbitragem
A Football Association acusou oficialmente Arbeloa de conduta imprópria após uma série de comentários controversos feitos depois do empate por 1 a 1 do Fulham com o Manchester United, em que o time de Michael Carrick teve a sorte de salvar um ponto graças a um chute desviado de Matheus Cunha aos 89 minutos, em 20 de setembro.
Em sua avaliação da arbitragem, Arbeloa sugeriu que a equipe de arbitragem foi tendenciosa a favor do time de Carrick. O comunicado da FA esclareceu que a acusação se refere a comentários que "implicam parcialidade e/ou colocam em dúvida a integridade de um oficial de partida". A medida disciplinar aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico do Fulham, que teve um início de trabalho difícil no banco de reservas de Craven Cottage desde que chegou no verão. O espanhol tem até quinta-feira para apresentar uma resposta formal ao órgão dirigente sobre as acusações.
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Drama no fim provoca entrevista explosiva
A frustração de Arbeloa transbordou depois que Cunha marcou o gol de empate, com forte desvio, aos 89 minutos, para garantir um ponto ao Manchester United. O Fulham parecia pronto para conquistar os três pontos depois de abrir o placar aos 63 minutos, com um gol contra de Lisandro Martinez, deixando o técnico furioso com o que considerou uma arbitragem inconsistente ao longo da partida. Em uma entrevista franca após o jogo, o comandante do Fulham expressou sua convicção de que o resultado foi influenciado por fatores além do controle dos jogadores em campo.
Arbeloa não poupou críticas, afirmando que o árbitro marcou "todas as faltas" para o United. Ele foi além na retórica ao citar controvérsias anteriores de arbitragem envolvendo o United, mais notavelmente uma decisão contestada do VAR no clássico de Manchester. Durante a entrevista, Arbeloa declarou: "Eu sabia depois do jogo contra o Man City que eles [não] deixariam o Manchester United perder aqui." Esses comentários específicos estão no centro da investigação da FA sobre sua conduta.
As dificuldades continuam para os dois clubes
O empate em Craven Cottage destacou as dificuldades contínuas dos dois clubes neste início de campanha da Premier League. O Fulham ocupa atualmente a 19ª posição na tabela, com apenas dois pontos, após empatar com Manchester United e Liverpool e sofrer três derrotas para Crystal Palace, Sunderland e Chelsea.
A forma do Manchester United também tem sido irregular, com o time de Carrick conseguindo apenas uma vitória nos seus primeiros cinco jogos da liga. Esse único triunfo veio contra o recém-promovido Ipswich Town, entre a derrota na rodada de abertura para o Hull City, um empate com o Everton e uma dolorosa derrota no dérbi de Manchester.
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Jogos cruciais pela frente para Arbeloa
Após o fim da atual pausa para jogos de seleções, o time de Arbeloa voltará à ação na Premier League com uma partida fora de casa contra o Ipswich Town em 10 de outubro. O Fulham então receberá o Hull City em Craven Cottage em 17 de outubro, enquanto o técnico segue em busca da primeira vitória na liga nesta temporada.
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