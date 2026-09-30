Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

'Eles não os deixariam perder!' - técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, é acusado pela FA após acusar a arbitragem de favorecer o Manchester United depois de drama no fim em Craven Cottage

A. Arbeloa
Fulham
Manchester United
Premier League
Fulham x Manchester United

O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, foi acusado de má conduta pela Football Association após seus comentários explosivos sobre a arbitragem durante o confronto recente com o Manchester United. O espanhol sugeriu que os árbitros estavam determinados a proteger o Manchester United de uma derrota em Craven Cottage.

  • Arbeloa sob pressão por alegações sobre a arbitragem

    A Football Association acusou oficialmente Arbeloa de conduta imprópria após uma série de comentários controversos feitos depois do empate por 1 a 1 do Fulham com o Manchester United, em que o time de Michael Carrick teve a sorte de salvar um ponto graças a um chute desviado de Matheus Cunha aos 89 minutos, em 20 de setembro.

    Em sua avaliação da arbitragem, Arbeloa sugeriu que a equipe de arbitragem foi tendenciosa a favor do time de Carrick. O comunicado da FA esclareceu que a acusação se refere a comentários que "implicam parcialidade e/ou colocam em dúvida a integridade de um oficial de partida". A medida disciplinar aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico do Fulham, que teve um início de trabalho difícil no banco de reservas de Craven Cottage desde que chegou no verão. O espanhol tem até quinta-feira para apresentar uma resposta formal ao órgão dirigente sobre as acusações.

  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Drama no fim provoca entrevista explosiva

    A frustração de Arbeloa transbordou depois que Cunha marcou o gol de empate, com forte desvio, aos 89 minutos, para garantir um ponto ao Manchester United. O Fulham parecia pronto para conquistar os três pontos depois de abrir o placar aos 63 minutos, com um gol contra de Lisandro Martinez, deixando o técnico furioso com o que considerou uma arbitragem inconsistente ao longo da partida. Em uma entrevista franca após o jogo, o comandante do Fulham expressou sua convicção de que o resultado foi influenciado por fatores além do controle dos jogadores em campo.

    Arbeloa não poupou críticas, afirmando que o árbitro marcou "todas as faltas" para o United. Ele foi além na retórica ao citar controvérsias anteriores de arbitragem envolvendo o United, mais notavelmente uma decisão contestada do VAR no clássico de Manchester. Durante a entrevista, Arbeloa declarou: "Eu sabia depois do jogo contra o Man City que eles [não] deixariam o Manchester United perder aqui." Esses comentários específicos estão no centro da investigação da FA sobre sua conduta.

  • As dificuldades continuam para os dois clubes

    O empate em Craven Cottage destacou as dificuldades contínuas dos dois clubes neste início de campanha da Premier League. O Fulham ocupa atualmente a 19ª posição na tabela, com apenas dois pontos, após empatar com Manchester United e Liverpool e sofrer três derrotas para Crystal Palace, Sunderland e Chelsea.

    A forma do Manchester United também tem sido irregular, com o time de Carrick conseguindo apenas uma vitória nos seus primeiros cinco jogos da liga. Esse único triunfo veio contra o recém-promovido Ipswich Town, entre a derrota na rodada de abertura para o Hull City, um empate com o Everton e uma dolorosa derrota no dérbi de Manchester.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Jogos cruciais pela frente para Arbeloa

    Após o fim da atual pausa para jogos de seleções, o time de Arbeloa voltará à ação na Premier League com uma partida fora de casa contra o Ipswich Town em 10 de outubro. O Fulham então receberá o Hull City em Craven Cottage em 17 de outubro, enquanto o técnico segue em busca da primeira vitória na liga nesta temporada.

Premier League
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT