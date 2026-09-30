A Football Association acusou oficialmente Arbeloa de conduta imprópria após uma série de comentários controversos feitos depois do empate por 1 a 1 do Fulham com o Manchester United, em que o time de Michael Carrick teve a sorte de salvar um ponto graças a um chute desviado de Matheus Cunha aos 89 minutos, em 20 de setembro.

Em sua avaliação da arbitragem, Arbeloa sugeriu que a equipe de arbitragem foi tendenciosa a favor do time de Carrick. O comunicado da FA esclareceu que a acusação se refere a comentários que "implicam parcialidade e/ou colocam em dúvida a integridade de um oficial de partida". A medida disciplinar aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico do Fulham, que teve um início de trabalho difícil no banco de reservas de Craven Cottage desde que chegou no verão. O espanhol tem até quinta-feira para apresentar uma resposta formal ao órgão dirigente sobre as acusações.