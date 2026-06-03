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"Eles não me perguntaram" - Virgil van Dijk comenta a demissão de Arne Slot do Liverpool após uma temporada desastrosa
Saída inesperada de um dirigente
Após a decepcionante derrota da Holanda por 1 a 0 para a Argélia no amistoso da Copa do Mundo, Van Dijk comentou sobre a saída repentina de Slot. Em entrevista à emissora holandesa NOS, o zagueiro admitiu que a notícia da demissão de seu compatriota foi um grande choque.
O zagueiro explicou que acabara de chegar ao seu país quando tomou conhecimento da situação. “Aterrei em Amsterdã na tarde de sábado e a notícia já havia vazado. Depois disso, naturalmente, conversei com algumas pessoas. Mas a decisão já estava tomada”, revelou Van Dijk. O clube passou por uma temporada difícil, e a rápida decisão de trocar a comissão técnica pegou seu influente capitão completamente de surpresa.
Campanha dispendiosa e eliminação da Liga dos Campeões
Apesar de seu papel crucial na liderança, Van Dijk foi deixado de fora da decisão da diretoria. A gestão de Slot trouxe um título histórico da Premier League, mas um decepcionante quinto lugar na classificação e a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o PSG selaram seu destino.
O Liverpool gastou um valor recorde de 446 milhões de libras no verão passado em estrelas como Alexander Isak, mas o fraco desempenho e a agitação envolvendo Mohamed Salah custaram caro.
“Não é como se eles me perguntassem como ou o quê”, afirmou Van Dijk com firmeza. No entanto, ele expressou profunda gratidão pela equipe que está de saída. “Conversei com Arne e com Sipke. Isso é o mais importante para mim. Sou muito grato a eles. Por tudo o que significaram, não só para mim, mas também para o clube. Desejo a eles apenas sucesso. Espero que o Liverpool consiga se recuperar, porque, como clube, esta temporada ficou abaixo do esperado”, acrescentou.
Frustração no cenário internacional
Longe da turbulência interna em Anfield, o craque do Liverpool está atualmente focado em seus compromissos com a seleção, embora os preparativos recentes não tenham corrido bem. A seleção sofreu uma derrota apertada por 1 a 0 para a Argélia, resultado que deixou o capitão visivelmente frustrado enquanto se preparava para embarcar no avião com destino aos Estados Unidos.
"Ninguém quer que essa seja a partida de despedida. Se você analisar o jogo, acho que deveríamos estar ganhando por pelo menos 2 a 0 no primeiro tempo. Mas sim, não estamos", lamentou. Destacando a falta de eficiência no ataque, ele acrescentou: "É preciso tornar as coisas mais fáceis para nós mesmos. Está claro que as coisas precisam melhorar muito. Temos a segunda-feira para isso e, depois, precisamos estar prontos para a Copa do Mundo.”
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O que vem a seguir para a Holanda e o Liverpool?
Enquanto Andoni Iraola surge como o grande favorito para assumir o comando em Anfield e reconstruir o elenco, Van Dijk precisa dedicar toda a sua atenção à seleção. A seleção holandesa parte na quinta-feira e disputará um último amistoso contra o Uzbequistão na segunda-feira, antes da estreia na Copa do Mundo contra o Japão, no dia 14 de junho.