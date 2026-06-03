"Eles não me perguntaram" - Virgil van Dijk comenta a demissão de Arne Slot do Liverpool após uma temporada desastrosa

Apesar de seu papel crucial na liderança, Van Dijk foi deixado de fora da decisão da diretoria. A gestão de Slot trouxe um título histórico da Premier League, mas um decepcionante quinto lugar na classificação e a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o PSG selaram seu destino.

O Liverpool gastou um valor recorde de 446 milhões de libras no verão passado em estrelas como Alexander Isak, mas o fraco desempenho e a agitação envolvendo Mohamed Salah custaram caro.

“Não é como se eles me perguntassem como ou o quê”, afirmou Van Dijk com firmeza. No entanto, ele expressou profunda gratidão pela equipe que está de saída. “Conversei com Arne e com Sipke. Isso é o mais importante para mim. Sou muito grato a eles. Por tudo o que significaram, não só para mim, mas também para o clube. Desejo a eles apenas sucesso. Espero que o Liverpool consiga se recuperar, porque, como clube, esta temporada ficou abaixo do esperado”, acrescentou.