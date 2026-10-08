O mundo do futebol ficou em choque quando o lendário atacante decidiu abandonar a concentração da Seleção em 30 de setembro, pouco antes de um confronto crucial da Liga das Nações contra a Dinamarca. O veterano, que marcou um recorde de 146 gols por seu país, sentiu-se compelido a sair após acusar Jorge Jesus de não cumprir acordos específicos sobre seu tempo de jogo durante uma partida recente contra a Noruega.

Em entrevista ao veículo português TV 7 Dias, sua mãe, Aveiro, admitiu que toda a situação tem sido incrivelmente difícil para a família processar. "Estou triste, é normal. Foi um choque. Meu filho poderia ter saído pela porta da frente, mas, em vez disso, saiu pela porta dos fundos", disse Aveiro. Apesar da dor evidente, ela tentou olhar para o futuro e acrescentou: "Mas está tudo bem, Deus cuidará disso. Chorei um pouco. Também é bom desabafar. Agora precisamos seguir em frente."