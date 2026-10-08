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"Eles não estão dando o devido valor a ele!" - mãe de Cristiano Ronaldo questiona tratamento dado à lenda de Portugal após desentendimento com Jorge Jesus
Aveiro revela sofrimento após eliminação de Portugal
O mundo do futebol ficou em choque quando o lendário atacante decidiu abandonar a concentração da Seleção em 30 de setembro, pouco antes de um confronto crucial da Liga das Nações contra a Dinamarca. O veterano, que marcou um recorde de 146 gols por seu país, sentiu-se compelido a sair após acusar Jorge Jesus de não cumprir acordos específicos sobre seu tempo de jogo durante uma partida recente contra a Noruega.
Em entrevista ao veículo português TV 7 Dias, sua mãe, Aveiro, admitiu que toda a situação tem sido incrivelmente difícil para a família processar. "Estou triste, é normal. Foi um choque. Meu filho poderia ter saído pela porta da frente, mas, em vez disso, saiu pela porta dos fundos", disse Aveiro. Apesar da dor evidente, ela tentou olhar para o futuro e acrescentou: "Mas está tudo bem, Deus cuidará disso. Chorei um pouco. Também é bom desabafar. Agora precisamos seguir em frente."
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Mãe de Ronaldo defende herói de Portugal
A ruptura começou durante a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo, quando o ex-astro de Manchester United e Real Madrid permaneceu no banco sem ser utilizado. Ele havia sido instruído a aquecer durante todo o segundo tempo, mas nunca foi colocado em campo, o que gerou uma sensação de traição que acabou resultando em sua decisão de deixar o centro de treinamentos.
Aveiro segue firme em sua convicção de que seu filho merece mais respeito do que está recebendo atualmente no ambiente da seleção e do público em geral em seu país, ao afirmar que ele sempre foi o herói de Portugal. "Ele sempre foi o herói de Portugal. Não o estão valorizando da maneira que deveriam", disse Aveiro.
Ronaldo quebra o silêncio sobre promessas quebradas
Após sua saída, o vencedor de cinco Bolas de Ouro divulgou um longo comunicado para esclarecer sua posição e abordar o atrito com Jesus. Na mensagem, ele detalhou que inicialmente havia concordado em permanecer na seleção após a Copa do Mundo de 2026, a pedido do presidente da FPF.
Ele afirmou que um plano específico foi estabelecido para administrar sua condição física, o que incluía atuar nos primeiros e últimos jogos da janela, com substituições regulares. No entanto, alegou que o técnico se desviou desse plano quase imediatamente ao pedir que ele jogasse na Noruega, apenas para deixá-lo no banco após um longo aquecimento. "Eu estava aquecendo desde o intervalo. Vi os minutos passarem, e nunca me chamaram. O técnico não havia cumprido sua palavra", explicou o atacante em seu comunicado explosivo explicando sua saída.
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Em busca de respeito e de um possível retorno
Apesar do atrito atual, a porta não foi fechada de forma permanente para um retorno à seleção nacional. O atacante do Al-Nassr expressou suas sinceras desculpas aos companheiros de equipe e ao público português pela forma como saiu, admitindo que a responsabilidade por sua saída foi inteiramente dele.
Ele enfatizou que, se continuar fisicamente apto e mantiver o desempenho em nível de clube, pretende se colocar à disposição para ser convocado assim que qualquer possível suspensão for cumprida. Sua mãe continua sendo sua defensora mais enfática, insistindo que ele segue sendo uma figura essencial para o país.
"'Ei, mãe, não se preocupe, vou revelar tudo quando estivermos todos juntos de novo'", ele teria dito à mãe durante uma ligação telefônica, que ela relembrou em sua entrevista.
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