Arbeloa não poupou críticas em sua avaliação da arbitragem após o empate por 1 a 1 entre Fulham e Manchester United, sugerindo que a equipe de arbitragem foi influenciada pela repercussão do recente clássico de Manchester. O Fulham parecia estar a caminho de uma vitória histórica até o chute desviado de Matheus Cunha, aos 89 minutos, salvar o Manchester United de um vexame.

No entanto, Arbeloa ficou furioso com a sequência de acontecimentos que levou ao gol, já que o árbitro Peter Bankes marcou para o United uma falta que o técnico do Fulham considerou "leve" no meio-campo, após uma entrada de Cesar Palacios em Harry Maguire apenas 35 segundos antes do empate. O espanhol afirmou que a equipe de arbitragem deu "todas as faltas" para o United como reação à polêmica em torno do gol da vitória, incorretamente validado, de Erling Haaland no Old Trafford no fim de semana anterior.

Falando à Sky Sports após o apito final, Arbeloa sugeriu que os árbitros estavam compensando pelo gol polêmico da vitória marcado por Erling Haaland para o Manchester City contra o United no fim de semana passado. "Todas as faltas para eles", disse Arbeloa. "Dá para ver antes de eles marcarem, a falta contra Maguire, ele é um cara de 100 quilos. Todas as decisões foram para eles. E eu sabia. Depois do jogo contra o Man City, eles não deixariam o Manchester United perder aqui. Nós merecíamos um pouco mais. Estivemos tão perto. Tão, tão perto. Tivemos um pouco de azar de novo. Sabíamos que seria difícil contra esse grande time. Também sabíamos o que aconteceu na semana passada. Vimos o que os árbitros fizeram durante todo o jogo, então foi uma partida difícil. E demos azar."