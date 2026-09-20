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"Eles não deixariam que eles perdessem": Alvaro Arbeloa acusa árbitros de favorecimento ao Manchester United após golpe tardio do Fulham
Arbeloa desabafa e critica a arbitragem
Arbeloa não poupou críticas em sua avaliação da arbitragem após o empate por 1 a 1 entre Fulham e Manchester United, sugerindo que a equipe de arbitragem foi influenciada pela repercussão do recente clássico de Manchester. O Fulham parecia estar a caminho de uma vitória histórica até o chute desviado de Matheus Cunha, aos 89 minutos, salvar o Manchester United de um vexame.
No entanto, Arbeloa ficou furioso com a sequência de acontecimentos que levou ao gol, já que o árbitro Peter Bankes marcou para o United uma falta que o técnico do Fulham considerou "leve" no meio-campo, após uma entrada de Cesar Palacios em Harry Maguire apenas 35 segundos antes do empate. O espanhol afirmou que a equipe de arbitragem deu "todas as faltas" para o United como reação à polêmica em torno do gol da vitória, incorretamente validado, de Erling Haaland no Old Trafford no fim de semana anterior.
Falando à Sky Sports após o apito final, Arbeloa sugeriu que os árbitros estavam compensando pelo gol polêmico da vitória marcado por Erling Haaland para o Manchester City contra o United no fim de semana passado. "Todas as faltas para eles", disse Arbeloa. "Dá para ver antes de eles marcarem, a falta contra Maguire, ele é um cara de 100 quilos. Todas as decisões foram para eles. E eu sabia. Depois do jogo contra o Man City, eles não deixariam o Manchester United perder aqui. Nós merecíamos um pouco mais. Estivemos tão perto. Tão, tão perto. Tivemos um pouco de azar de novo. Sabíamos que seria difícil contra esse grande time. Também sabíamos o que aconteceu na semana passada. Vimos o que os árbitros fizeram durante todo o jogo, então foi uma partida difícil. E demos azar."
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Clareza e compostura na sala de imprensa
Quando Arbeloa chegou à entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do Fulham, que assumiu o comando do clube neste verão após sua saída do Real Madrid, pareceu perceber o peso de suas acusações anteriores.
"Meu inglês não é tão bom", admitiu Arbeloa aos repórteres. "Talvez eu me explique muito mal e prefira não dizer nada sobre os árbitros porque você nunca sabe. Quando você diz algo que não precisa dizer, é melhor manter a calma, focar no desempenho do meu time e focar no próximo jogo. Não estou realmente feliz. Como eu disse, preciso estar focado e colocar minha energia em todas as coisas que tenho de melhorar. [Maguire] é um cara muito grande e talvez não tenha sido falta. Mas tudo bem. Como eu disse, prefiro analisar o jogo, os jogadores, os sistemas, e isso é o melhor para vencer. Você sabe que, quando empata um jogo assim, talvez fique um pouco frustrado."
Comentaristas opinam sobre a falta de Maguire
Embora Arbeloa tenha sentido que sua equipe foi prejudicada, o ex-capitão do Manchester United Ashley Young discordou da avaliação de que a falta em Maguire não existiu. Young argumentou que, embora Maguire tenha usado sua presença física de forma eficaz, o contato de Cesar Palacios foi ilegal. "É definitivamente falta", disse Young à Sky Sports. "Palacios não está olhando para a bola, ele vai direto nas costas de Maguire. Eu sei que ele [Arbeloa] diz que Maguire pesa 100 kg, mas ele é inteligente, está esperando que a falta seja cometida."
Louis Saha, que defendeu os dois clubes durante sua carreira como jogador, compartilhou da opinião de que a experiência teve papel fundamental no lance. Ele observou que Maguire foi inteligente na forma como se posicionou para provocar o contato do jogador do Fulham. "É. Pode até ser leve, mas é aí que alguns jogadores têm experiência, eles usam o corpo da maneira certa. Na posição dele, ele [Maguire] sentiu que não conseguiria dominar a bola, então foi uma jogada inteligente de Maguire", disse Saha ao ser questionado se foi falta.
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Ambos os lados enfrentam dificuldades antes da pausa internacional
O empate em 1 a 1 faz pouco para aliviar a pressão sobre qualquer um dos lados na tabela da Premier League. O time de Michael Carrick ao menos evitou uma terceira derrota em uma semana desgastante, mas vai para a pausa internacional preso ao 12º lugar, depois de somar apenas cinco pontos nas cinco primeiras partidas, igualando seu pior início de campanha na Premier League, registrado em 2014-15.
Para o Fulham, o ponto o mantém em 19º, com apenas dois pontos, ainda sem vencer e à frente apenas do lanterna Tottenham no saldo de gols. Agora, os dois times buscarão se reorganizar durante a pausa internacional, com o Fulham viajando para enfrentar o Coventry City em 10 de outubro, enquanto o Manchester United recebe o Tottenham em Old Trafford no mesmo dia.
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