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“Eles mentem!” – O furioso presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, lança um ataque contundente contra a FIFA e a UEFA, ao mesmo tempo em que exige mudanças nas regras “ao estilo do basquete”
Acusações de desonestidade nos altos escalões
De Laurentiis nunca foi do tipo que foge de polêmicas, e em sua última entrevista à CBS ele mirou diretamente no topo da pirâmide do futebol. O proprietário do Napoli expressou sua profunda frustração com a forma como a FIFA e a UEFA administram o futebol mundial, especialmente no que diz respeito às enormes receitas geradas pelos principais torneios internacionais.
“Eles ganham dinheiro demais, quando os lucros deveriam pertencer aos clubes e não às federações”, afirmou De Laurentiis. “Eles dizem que distribuem a riqueza, mas não é assim. Eles mentem, não dizem a verdade.” O produtor de cinema que se tornou magnata do futebol acredita que a dinâmica de poder atual é desequilibrada em detrimento dos investidores que pagam os salários dos jogadores.
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Pedidos de indenização internacional
Continuando sua crítica ao calendário internacional, De Laurentiis argumentou que os clubes estão sendo explorados pelas seleções nacionais. Ele sugeriu uma redução radical nos jogos disputados no meio da temporada para permitir uma única janela internacional de dois meses, ao mesmo tempo em que exigiu que as federações paguem pelo privilégio de utilizar os recursos dos clubes.
O presidente do Napoli foi particularmente enfático sobre o seguro dos jogadores, dizendo: “Gostaria de saber por que não há seguro se um jogador se machuca na seleção. Por que a UEFA e a FIFA não incluem isso? Se um jogador ficar fora por um mês, eles deveriam pagar uma certa quantia e assim por diante, se a ausência se prolongar. Se ele não puder jogar por um ano, eles deveriam dar o dinheiro para que você possa comprar um jogador do mesmo nível. Se querem nossos jogadores, devem pagar por eles. Se o salário anual é de 10 milhões, se eles ficarem com os jogadores por um mês, devem me dar um milhão. Por que eu deveria cedê-los de graça? Eles são minha propriedade, não deles. É muito fácil para eles pegarem 15 jogadores e não pagarem nada, ou receberem dinheiro por baixo dos panos de agentes para convocá-los para a seleção nacional. Isso é anti-profissional, mas está acontecendo na Itália.”
Tempo efetivo e influência do basquete
Além das disputas financeiras, De Laurentiis acredita que o produto em campo não está conseguindo captar a atenção da Geração Z. Para combater isso, ele propôs uma mudança drástica no formato das partidas, abandonando os tradicionais tempos de 45 minutos em favor de um sistema mais comum na NBA.
“Temos que renovar tudo, os jovens cresceram com celulares, eles são muito rápidos: têm paixão, mas não têm paciência”, explicou ele. “Eles só conseguem assistir a uma partida de duas horas se estiverem no estádio. Poderíamos dividir os dois tempos, talvez 25 minutos e 25 minutos consecutivos com tempo efetivo, como no basquete! Hoje, no futebol, os árbitros decidem quanto tempo de recuperação, eu discuto com a FIGC porque entre os árbitros há uma certa anarquia. Isso não é bom, especialmente para o esporte! O futebol é uma indústria e eles não entendem isso. Investimos tanto dinheiro, e há gente demais falando.”
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Uma nova visão para a FIGC
Com as eleições da FIGC se aproximando, De Laurentiis defendeu que um especialista em política, e não um ex-jogador, deveria liderar o futebol italiano, enfatizando a necessidade de um líder credível capaz de negociar reformas tributárias e burocráticas com o governo. Ele ainda criticou a influência dos agentes, descartando-os como prestadores de serviços que cobram honorários exorbitantes, mas não apoiam os jogadores quando surgem problemas reais.
“Não precisamos de um ex-jogador; tem que ser alguém que saiba dialogar politicamente com o governo para alcançar algo que nunca tivemos”, disse ele. “Precisamos colaborar; se precisamos resolver questões fiscais e burocráticas, vocês têm que nos ajudar. Precisamos de pessoas com credibilidade que possam conversar com ministros e resolver problemas. [Gabriele] Gravina queria se proteger; [Gennaro] Gattuso não sabia para onde ir nem o que dizer. Isso causa ansiedade. É preciso estar tranquilo; para ter sucesso, é preciso estar tranquilo.”