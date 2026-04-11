“Eles mentem!” – O furioso presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, lança um ataque contundente contra a FIFA e a UEFA, ao mesmo tempo em que exige mudanças nas regras “ao estilo do basquete”

Continuando sua crítica ao calendário internacional, De Laurentiis argumentou que os clubes estão sendo explorados pelas seleções nacionais. Ele sugeriu uma redução radical nos jogos disputados no meio da temporada para permitir uma única janela internacional de dois meses, ao mesmo tempo em que exigiu que as federações paguem pelo privilégio de utilizar os recursos dos clubes.

O presidente do Napoli foi particularmente enfático sobre o seguro dos jogadores, dizendo: “Gostaria de saber por que não há seguro se um jogador se machuca na seleção. Por que a UEFA e a FIFA não incluem isso? Se um jogador ficar fora por um mês, eles deveriam pagar uma certa quantia e assim por diante, se a ausência se prolongar. Se ele não puder jogar por um ano, eles deveriam dar o dinheiro para que você possa comprar um jogador do mesmo nível. Se querem nossos jogadores, devem pagar por eles. Se o salário anual é de 10 milhões, se eles ficarem com os jogadores por um mês, devem me dar um milhão. Por que eu deveria cedê-los de graça? Eles são minha propriedade, não deles. É muito fácil para eles pegarem 15 jogadores e não pagarem nada, ou receberem dinheiro por baixo dos panos de agentes para convocá-los para a seleção nacional. Isso é anti-profissional, mas está acontecendo na Itália.”