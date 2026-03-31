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“Eles me fizeram sentir parte disso” – Sergio Agüero fala sobre a conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e explica por que acredita que Lionel Messi e companhia estão prontos para 2026
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A Copa do Mundo de 2022
A conquista foi um momento histórico para o país e, em especial, para Lionel Messi, que finalmente alcançou o seu maior feito depois de tanto tempo tentando com a seleção nacional.
Apesar de sua importância para clubes como Atlético de Madrid e Manchester City e para a Argentina durante grande parte de sua carreira, Aguero não fez parte disso. O atacante foi forçado a se aposentar um ano antes devido a um problema cardíaco, o que significou que ele não participou da campanha histórica da equipe. Apesar disso, seus companheiros de longa data mantiveram-no envolvido, com Aguero carregando Messi nos ombros como parte das comemorações após a final terminar a favor da Argentina.
Agüero diz que seus sentimentos em relação àquele dia são muito mais doces do que amargos, afirmando que ainda o guarda como um dos melhores momentos que já viveu.
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O que Aguero disse
"Foi um momento incrível para todos os argentinos", disse Agüero aoGOALvia Stake. "Já fazia muito tempo que não ganhávamos uma Copa do Mundo, e isso foi conquistado após um grande torneio e em uma final que acredito ser a melhor de todos os tempos. Leo merecia isso, assim como todo o grupo de jogadores e a comissão técnica. Fiquei muito feliz por ele e por eles.
"Não pude estar lá porque tive que me aposentar devido a um problema cardíaco, mas eles me fizeram sentir como se eu tivesse feito parte disso. Não só eu, mas tantos outros jogadores que fizeram parte daquele processo que levou ao título no Catar e que, devido a diferentes circunstâncias, não puderam estar lá.
"Isso mostra a grandeza do Leo e de todos os rapazes que participaram. Todos nós nos sentimos representados por eles. Pelo estilo de jogo, pelo espírito e por uma identidade de jogo que é única dos argentinos. Poder estar nas comemorações com eles, e nunca vou deixar de agradecer por me permitirem fazer parte disso, é uma das lembranças mais bonitas que tenho."
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A equipe de 2026
A Argentina está pronta para defender seu título neste verão e espera-se que a seleção conte com um elenco repleto de muitos dos mesmos jogadores que triunfaram há três anos e meio. A participação de Messi ainda não foi confirmada oficialmente, mas espera-se que ele esteja entre os líderes da equipe neste verão.
Para os vencedores anteriores, há sempre a preocupação de não acompanhar a renovação do elenco e de depender dos veteranos por tempo demais, mas Aguero acredita que o técnico Lionel Scaloni tem lidado bem com isso. Além de veteranos como Messi, Nicolás Otamendi e Rodrigo de Paul, a equipe conta com jogadores que eram jovens durante a Copa do Mundo de 2022, como Enzo Fernández e Julián Álvarez, bem como caras totalmente novas no ataque, como Nico Paz, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone.
“Acho que Scaloni está tentando manter o espírito da equipe do Catar”, disse Aguero. “Embora alguns jogadores importantes, como [Ángel] Di María, não estejam mais lá, a comissão técnica encontrou outros que podem amenizar o impacto de sua ausência.
“Ele está mantendo um núcleo, o que é muito importante. A chegada de novos jogadores, muito jovens, mas sedentos por glória e que entendem o que significa jogar pela Argentina, é um grande trunfo. Eles podem não ter experiência, mas os veteranos serão responsáveis por incutir essa paixão pela seleção.”
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O impacto de Messi
A Copa do Mundo deste verão será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos, e Messi tem exercido uma influência direta no futebol desses três países desde sua chegada à MLS. O duas vezes MVP da MLS ajudou o Inter Miami a conquistar a MLS Cup na última temporada, enquanto sua primeira conquista na América do Norte foi a campanha na Leagues Cup, um torneio que também contou com a participação de vários times mexicanos.
Agüero acompanhou de longe enquanto seu companheiro de equipe e amigo de longa data continuava sua carreira nos Estados Unidos, e acredita que o impacto de Messi no futebol americano será lembrado como significativo.
“É inegavelmente impactante”, disse ele. “Acho que há um antes e um depois na MLS com a chegada do Leo. O Inter Miami é agora o clube mais valioso. E isso sem nem mencionar o que ele significa para os torcedores. Todos os estádios em que ele joga ficam lotados, e os torcedores adoram o seu jogo. Messi deu à MLS o impulso de que ela precisava para crescer e se estabelecer entre as outras grandes ligas.”
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E agora?
Antes da Copa do Mundo deste verão, todos os olhos estão voltados para os jogos da Argentina em março. Apesar de a proposta de uma “Finalissima” contra a Espanha ter sido arquivada, Messi e a Argentina enfrentarão a Mauritânia na sexta-feira e a Zâmbia na terça-feira, em dois jogos de preparação para a Copa do Mundo.