A conquista foi um momento histórico para o país e, em especial, para Lionel Messi, que finalmente alcançou o seu maior feito depois de tanto tempo tentando com a seleção nacional.

Apesar de sua importância para clubes como Atlético de Madrid e Manchester City e para a Argentina durante grande parte de sua carreira, Aguero não fez parte disso. O atacante foi forçado a se aposentar um ano antes devido a um problema cardíaco, o que significou que ele não participou da campanha histórica da equipe. Apesar disso, seus companheiros de longa data mantiveram-no envolvido, com Aguero carregando Messi nos ombros como parte das comemorações após a final terminar a favor da Argentina.

Agüero diz que seus sentimentos em relação àquele dia são muito mais doces do que amargos, afirmando que ainda o guarda como um dos melhores momentos que já viveu.