“Eles matariam por ele!” Será que vai rolar uma troca espetacular envolvendo LeBron James e o Los Angeles Lakers?

“No momento, eles só podem oferecer a LeBron quatro milhões de dólares por ano”, disse Windhorst no programa Pat McAfee Show, refutando veementemente a suposição de que LeBron abriria mão de um salário condizente com seu status apenas para voltar a jogar pelo Cleveland. “Acho imprudente supor que ele se contentaria com muito menos dinheiro”, disse Windhorst, ressaltando que LeBron “ainda é um jogador que merece o contrato máximo”.

Na opinião de Windhorst, haveria “apenas uma possibilidade” para os Cavs viabilizarem financeiramente o retorno de LeBron: “Uma troca do tipo ‘sign-and-trade’ de LeBron por Jarret Allen. Mas isso não melhoraria a situação dos Cavs. Não vejo essa possibilidade.” Embora, por outro lado, Windhorst tenha observado que os Lakers, sem dúvida, aceitariam esse acordo. “Eles dariam tudo por Jarret Allen”, afirmou Windhorst.

Com média de 15,4 pontos e 8,5 rebotes, Allen realmente representaria uma opção atraente para a posição de pivô dos Lakers. Nessa posição, Deandre Ayton raramente conseguiu atender às altas expectativas depositadas nele na última temporada. Além disso, aos 28 anos, Allen é, naturalmente, bem mais jovem que o Rei. Mas é justamente por isso que tal negociação não faria sentido para os Cavs.