Conforme relata Brian Windhorst, da ESPN Insider, há muitos fatores que se opõem a um retorno romântico do “Rei” ao Cleveland Cavaliers no final de sua carreira. O motivo é a margem financeira muito limitada dos Cavs.
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“Eles matariam por ele!” Será que vai rolar uma troca espetacular envolvendo LeBron James e o Los Angeles Lakers?
“No momento, eles só podem oferecer a LeBron quatro milhões de dólares por ano”, disse Windhorst no programa Pat McAfee Show, refutando veementemente a suposição de que LeBron abriria mão de um salário condizente com seu status apenas para voltar a jogar pelo Cleveland. “Acho imprudente supor que ele se contentaria com muito menos dinheiro”, disse Windhorst, ressaltando que LeBron “ainda é um jogador que merece o contrato máximo”.
Na opinião de Windhorst, haveria “apenas uma possibilidade” para os Cavs viabilizarem financeiramente o retorno de LeBron: “Uma troca do tipo ‘sign-and-trade’ de LeBron por Jarret Allen. Mas isso não melhoraria a situação dos Cavs. Não vejo essa possibilidade.” Embora, por outro lado, Windhorst tenha observado que os Lakers, sem dúvida, aceitariam esse acordo. “Eles dariam tudo por Jarret Allen”, afirmou Windhorst.
Com média de 15,4 pontos e 8,5 rebotes, Allen realmente representaria uma opção atraente para a posição de pivô dos Lakers. Nessa posição, Deandre Ayton raramente conseguiu atender às altas expectativas depositadas nele na última temporada. Além disso, aos 28 anos, Allen é, naturalmente, bem mais jovem que o Rei. Mas é justamente por isso que tal negociação não faria sentido para os Cavs.
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Lakers renovam contrato com Reaves — a permanência de LeBron James é a opção mais provável?
Um retorno a Cleveland vem sendo tema de discussão há meses, em meio ao futuro ainda incerto de LeBron. Seu contrato em Los Angeles está chegando ao fim e, segundo o especialista da ESPN Chams Charania, até o momento houve apenas uma primeira aproximação, logo após as finais da NBA, entre a franquia e a lenda da NBA a respeito de uma renovação contratual.
Recentemente, o Lakers fechou a dispendiosa renovação com Austin Reaves (quatro anos, 185 milhões de dólares). LeBron ganhou 52,6 milhões de dólares em seu último ano de contrato, graças à opção do jogador. Um valor que o Lakers certamente não oferecerá mais a ele; afinal, a equipe liderada por Luka Doncic deve continuar crescendo, disputar o título mais cedo ou mais tarde, e para isso é necessário espaço salarial.
Os especialistas Marc Stein e Jake Fischer, no entanto, consideram que permanecer em Los Angeles é a opção mais provável. James estaria firmemente enraizado na cidade, e internamente não se espera que ele se despeda. Ao mesmo tempo, os Golden State Warriors também continuariam demonstrando interesse. Windhorst avalia a chance de James permanecer nos Lakers em cerca de 51%, mas não descarta outros cenários.
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LeBron James: Fim da carreira? “Porque aí eu começaria a trapacear no jogo”
A aposentadoria também ainda não pode ser totalmente descartada para o jogador de 41 anos. Em uma entrevista à revistaTime, ele revelou recentemente o que precisa acontecer para que ele realmente encerre sua carreira. “Depende da minha cabeça. Para onde a cabeça vai, o corpo segue”, começou James em sua explicação.
Para LeBron, portanto, está claro quando ele não vai mais querer pisar na quadra: “Quando eu não tiver mais vontade de chegar ao ginásio cinco horas antes para me preparar, quando eu não tiver mais vontade de ir para o treino duas horas e meia antes, aí eu saberei que cheguei ao fim. Pois, nesse momento, vou começar a trair o jogo.”
No entanto, esse momento ainda não parece ter chegado. “Claro que sim”, responde ele quando perguntado se ainda se diverte jogando basquete.