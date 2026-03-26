"Eles jogam com MEDO" — Fabio Capello alerta Thomas Tuchel sobre os maiores obstáculos da Inglaterra rumo à glória na Copa do Mundo

Capello continua sendo um dos poucos treinadores a ter conduzido a Inglaterra sob a intensa pressão de uma Copa do Mundo, e acredita que pouco mudou no que diz respeito à fragilidade mental da equipe. Refletindo sobre as recentes decepções em grandes torneios, o técnico de 79 anos apontou a final da Euro 2020 contra a Itália como um excelente exemplo de como a equipe se fecha em si mesma quando o que está em jogo é maior.

Capello disse ao The Sun: “Você tem os melhores jogadores, os melhores momentos, mas quando chega à final, eles jogam com medo. Lembro-me da final em Wembley contra a Itália. Eles venceram a Inglaterra nos pênaltis. Depois que a Inglaterra marcou o gol, eles pararam de jogar. O goleiro começou a lançar a bola para longe. Os jogadores começaram a perder tempo. Lentamente, foram cobrar o escanteio. Caminhando, não correndo. Não entendo por que isso aconteceu. É apenas uma grande barreira psicológica.”