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"Eles jogam com MEDO" — Fabio Capello alerta Thomas Tuchel sobre os maiores obstáculos da Inglaterra rumo à glória na Copa do Mundo
A “barreira psicológica” em Wembley
Capello continua sendo um dos poucos treinadores a ter conduzido a Inglaterra sob a intensa pressão de uma Copa do Mundo, e acredita que pouco mudou no que diz respeito à fragilidade mental da equipe. Refletindo sobre as recentes decepções em grandes torneios, o técnico de 79 anos apontou a final da Euro 2020 contra a Itália como um excelente exemplo de como a equipe se fecha em si mesma quando o que está em jogo é maior.
Capello disse ao The Sun: “Você tem os melhores jogadores, os melhores momentos, mas quando chega à final, eles jogam com medo. Lembro-me da final em Wembley contra a Itália. Eles venceram a Inglaterra nos pênaltis. Depois que a Inglaterra marcou o gol, eles pararam de jogar. O goleiro começou a lançar a bola para longe. Os jogadores começaram a perder tempo. Lentamente, foram cobrar o escanteio. Caminhando, não correndo. Não entendo por que isso aconteceu. É apenas uma grande barreira psicológica.”
- AFP
O fator fadiga na Premier League
Além do estado mental dos jogadores, Capello destacou um problema físico recorrente que atormentou seu próprio mandato entre 2008 e 2012. Ele argumenta que a intensidade implacável do futebol nacional inglês deixa as estrelas exaustas quando chegam os torneios de verão.
“Na minha opinião, os jogadores da Inglaterra chegam cansados no final da temporada, porque a temporada é realmente muito, muito intensa”, acrescentou ele. “Eu sempre dizia que em setembro e outubro podemos jogar contra as melhores seleções do mundo sem problemas. Em março e abril, estamos um pouco cansados. Em junho, estamos cansados. Não somos a mesma equipe que você consegue comandar durante a temporada.”
Qual é o plano de Tuchel para combater o esgotamento?
Tuchel parece estar levando a sério esses alertas, já que o técnico alemão demonstrou disposição para fazer experiências com a dinâmica do grupo, a fim de garantir que seus principais astros não fiquem sobrecarregados. O técnico dos Três Leões confirmou recentemente que dividiria o grupo em dois grupos separados para os amistosos contra o Uruguai e o Japão, permitindo que os jogadores mais utilizados tivessem um descanso muito necessário.
- AFP
Em busca desesperada de líderes em campo
Capello, que treinou ícones como Steven Gerrard e Frank Lampard, acredita que o segredo para Tuchel é encontrar jogadores capazes de ir além do talento para se tornarem motivadores ativos. Embora tenha destacado Declan Rice, do Arsenal, como um potencial líder da equipe, ele alertou que a habilidade técnica por si só nem sempre equivale à liderança necessária para conquistar uma Copa do Mundo na América do Norte.
“O mais importante para mim é que você tem que encontrar algum líder na equipe”, acrescentou Capello. “Eles têm que impulsionar os outros em campo. Por exemplo, falar, motivar os outros. Porque, às vezes, não são os melhores jogadores que são líderes em campo. Porque alguns jogadores jogam sozinhos. O líder é o jogador que impulsiona a equipe durante a partida. Acho que, neste momento, o jogador do Arsenal, Declan Rice, é um dos jogadores que pode ajudar a todos.”