A torcida do PSG é apaixonada, e seus ultras veem o comentarista principalmente como um ex-jogador do Marselha. Antes de suas transferências para a Premier League, ele disputou 166 partidas pelo time francês. Essa rivalidade de longa data gerou hostilidade constante em Munique, onde os ultras o insultaram durante a transmissão ao vivo. O contraste gritante na forma como a equipe de transmissão foi tratada destacou a tensão, já que a torcida alternava entre aplaudir calorosamente o ex-ala do PSG David Ginola e lançar insultos vis contra seu colega. Os insultos incessantes continuaram muito depois do apito final, levando à sua decisão de se retirar.

Nasri confirmou as notícias ao L’Equipe, dizendo: “Sim, é verdade. Mas faz parte do jogo, como ex-jogador do Marselha, ser insultado pelos torcedores parisienses… Mesmo que eu ache que eles tivessem outras coisas para fazer, como comemorar a classificação para a final (sorri).”

Ele acrescentou: “O que me incomodou foi que eles insultaram minha mãe... Não é por isso que não vou a Budapeste para a final.

“Não é a primeira vez que sou insultado em um estádio, e certamente não será a última. E se eu deixasse isso me afetar, eu pararia de aparecer na TV e deixaria de ir aos jogos”, respondeu ele. “É PSG x Arsenal, é melhor ter Robert Pires, que é um torcedor fanático do Arsenal, e David Ginola, que é um torcedor fanático do PSG, do que alguém neutro como eu no painel. O Arsenal também é meu ex-clube, mas não tenho uma relação extraordinária com seus torcedores.”