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"Eles insultaram minha mãe!" - Ex-jogador do Arsenal desiste de participar da transmissão da final da Liga dos Campeões após vaias da torcida do PSG
Confronto entre campeões nacionais em Budapeste
De acordo com o jornal francês Le Parisien, Nasri não viajará para Budapeste para a tão esperada final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Arsenal. A emissora Canal+ inicialmente credenciou o comentarista para a cobertura à beira do campo, mas uma lista revisada foi enviada à UEFA sem o nome dele.
A final reúne dois campeões nacionais; o PSG é o atual campeão europeu e chegou a esta fase após uma vitória épica por 6 a 5 no placar agregado sobre o Bayern de Munique. Já os Gunners avançaram ao derrotar o Atlético de Madrid por 2 a 1 no placar agregado. Nasri optou por não viajar para evitar uma repetição do ambiente hostil que enfrentou durante a semifinal na Allianz Arena.
- AFP
O legado de Marselha alimenta uma hostilidade implacável
A torcida do PSG é apaixonada, e seus ultras veem o comentarista principalmente como um ex-jogador do Marselha. Antes de suas transferências para a Premier League, ele disputou 166 partidas pelo time francês. Essa rivalidade de longa data gerou hostilidade constante em Munique, onde os ultras o insultaram durante a transmissão ao vivo. O contraste gritante na forma como a equipe de transmissão foi tratada destacou a tensão, já que a torcida alternava entre aplaudir calorosamente o ex-ala do PSG David Ginola e lançar insultos vis contra seu colega. Os insultos incessantes continuaram muito depois do apito final, levando à sua decisão de se retirar.
Nasri confirmou as notícias ao L’Equipe, dizendo: “Sim, é verdade. Mas faz parte do jogo, como ex-jogador do Marselha, ser insultado pelos torcedores parisienses… Mesmo que eu ache que eles tivessem outras coisas para fazer, como comemorar a classificação para a final (sorri).”
Ele acrescentou: “O que me incomodou foi que eles insultaram minha mãe... Não é por isso que não vou a Budapeste para a final.
“Não é a primeira vez que sou insultado em um estádio, e certamente não será a última. E se eu deixasse isso me afetar, eu pararia de aparecer na TV e deixaria de ir aos jogos”, respondeu ele. “É PSG x Arsenal, é melhor ter Robert Pires, que é um torcedor fanático do Arsenal, e David Ginola, que é um torcedor fanático do PSG, do que alguém neutro como eu no painel. O Arsenal também é meu ex-clube, mas não tenho uma relação extraordinária com seus torcedores.”
Controvérsia fiscal e pedidos da Deliveroo
A animosidade atingiu seu auge quando parte da torcida usou megafones para gritar repetidamente “pague impostos” para ele. Esse coro faz referência a uma polêmica fora dos gramados ocorrida em março, quando o jornal Les Echos noticiou que as autoridades fiscais apreenderam bens no valor aproximado de 5,5 milhões de euros devido a uma suposta dívida não paga.
A disputa gira em torno de seu status de residência em Dubai, com as autoridades alegando que ele passava mais de 200 dias por ano na França. Para sustentar sua alegação, os investigadores teriam citado 212 pedidos de comida entregues em Paris pelo aplicativo Deliveroo. Os advogados do ex-jogador negam veementemente a existência dessa dívida, mas as manchetes prejudiciais alimentaram as provocações agressivas vindas das arquibancadas na Alemanha.
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E agora, o que vem a seguir para o comentarista?
Apesar de ter se afastado das funções à beira do campo, o técnico de 38 anos não ficará ausente das telas de televisão neste fim de semana. Após o tão aguardado confronto de sábado, ele se juntará ao painel de comentaristas em Paris para a análise pós-jogo. Ao lado de Mickael Landreau, ele oferecerá análises especializadas em um ambiente controlado, a uma distância segura das torcidas hostis.