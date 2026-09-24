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'Eles foram com tudo!' - Rodri revela a verdade por trás da oferta do Real Madrid antes de se juntar ao Barcelona
Rodri confirma que o Real Madrid fez de tudo antes da transferência para o Barcelona
O novo meio-campista estrela do Barcelona, Rodri, falou sobre sua dramática janela de transferências de verão após a vitória da Espanha na Copa do Mundo. Em entrevista aoEl Partidazo de COPE, o capitão da seleção confirmou que o Real Madrid fez uma investida agressiva para garantir sua contratação.
Tendo decidido deixar seu clube anterior após um período profundamente emocionante, o jogador de 30 anos se viu avaliando propostas dos maiores times da Europa.
Rodri concluiu uma transferência de € 76,5 milhões para o Barcelona, assinando contrato de quatro anos.
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Capitã da Espanha elogia a postura do Madrid durante as negociações
Ao abordar os rumores de que o Real Madrid não tinha um interesse genuíno, Rodri esclareceu a questão sobre a investida do clube. Ele confirmou que representantes do Real Madrid demonstraram enorme entusiasmo, apresentando propostas de alto nível para levá-lo ao Santiago Bernabéu.
O meio-campista valorizou o comportamento exemplar deles ao longo das conversas, o que tornou sua decisão final significativamente mais difícil.
"O Madrid mostrou interesse desde o primeiro momento", afirmou Rodri. "O comportamento deles foi exemplar e as propostas eram no sentido de apostar tudo no jogador. Falei com pessoas de lá que transmitiram entusiasmo e vontade de que eu fosse para lá."
Encaixe tático e papel de liderança ditaram a escolha do Barcelona
Apesar da forte investida do Madrid, Rodri insistiu que sua decisão se baseou inteiramente no estilo de jogo, no encaixe tático e no projeto de longo prazo do Barcelona. Ele sentiu que seu entendimento do jogo posicional se alinhava perfeitamente com a filosofia do Barcelona e com sua emergente geração de jovens talentos.
O vencedor da Bola de Ouro acrescentou que liderar um elenco jovem como referência mais experiente o atraía muito.
"Foi uma decisão futebolística sobre onde eu acreditava que poderia me desenvolver melhor", explicou Rodri. "Tratava-se de como me relaciono com o jogo e da visão de uma geração que vai dar muito o que falar no Barça. Zero questões sentimentais, zero questões financeiras, só futebol."
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Vencedor da Bola de Ouro lidera o meio-campo renovado do Barcelona
Tendo feito sua estreia em La Liga pelo Barcelona contra o Athletic Bilbao, Rodri segue focado em conquistar títulos sob as luzes do Camp Nou. O meio-campista singular, que soma os títulos da Copa do Mundo e da Champions League, além da Bola de Ouro, busca estabelecer domínio doméstico imediato.
O Barcelona dá sequência à temporada com Rodri oferecendo compostura e distribuição de alto nível na base do meio-campo.
O capitão da Espanha busca conduzir o Barcelona em um ciclo competitivo ambicioso.
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