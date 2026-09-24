O novo meio-campista estrela do Barcelona, Rodri, falou sobre sua dramática janela de transferências de verão após a vitória da Espanha na Copa do Mundo. Em entrevista aoEl Partidazo de COPE, o capitão da seleção confirmou que o Real Madrid fez uma investida agressiva para garantir sua contratação.

Tendo decidido deixar seu clube anterior após um período profundamente emocionante, o jogador de 30 anos se viu avaliando propostas dos maiores times da Europa.

Rodri concluiu uma transferência de € 76,5 milhões para o Barcelona, assinando contrato de quatro anos.