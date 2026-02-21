“Eles fizeram o que tinham que fazer” – O Manchester City é o favorito para superar o Arsenal e conquistar o título da Premier League, conforme explicada a principal diferença entre os concorrentes

Cole disse: “Eles fizeram o que tinham que fazer. Todos os verdadeiros craques, quanto mais pressão há ao seu redor, quanto mais olhos estão voltados para eles, mais eles adoram isso e se destacam. Arteta tem jogadores que ele considera campeões, caso contrário, ele não os teria contratado, mas ele não sabe. Pep tem jogadores que ele sabe que são campeões. Quando ele os coloca em campo, ele só precisa dizer a eles 'façam o que sabem fazer, vocês já ganharam vários títulos'.”

Lescott concordou: “As equipes vencedoras de títulos em que eu estive eram novas. Isso não é novidade para Pep, não é mais novidade para este clube. Eles têm experiência. Sua esperança e crença é a Premier League, mas a expectativa é em todas as competições. Para o Arsenal, acho que é a Premier League. Se eles pudessem escolher ganhar um troféu agora, escolheriam esse. O City diria que não, não vamos sacrificar um para tentar ganhar os quatro e acredita que pode ganhar os quatro. É isso que Pep quer dizer quando afirma que não se importa, ele se importa igualmente com tudo.”