“Eles fizeram o que tinham que fazer” – O Manchester City é o favorito para superar o Arsenal e conquistar o título da Premier League, conforme explicada a principal diferença entre os concorrentes
O City tem um ingrediente crucial que falta ao Arsenal
Embora Guardiola afirme que “não se importa” com as mudanças semanais na disputa pelo título, vários especialistas acreditam que o City vai chegar até o fim e ultrapassar o Arsenal após a surpreendente derrota dos Gunners para o Wolves, o pior time da liga nesta temporada. Em declarações antes do jogo do City contra o Newcastle na TNT Sports, os ex-defesas Joleon Lescott e Joe Cole sugeriram que a equipa de Guardiola tem um ingrediente crucial no seu plantel que falta aos homens de Mikel Arteta.
“Pep sabe que seus jogadores são campeões”
Cole disse: “Eles fizeram o que tinham que fazer. Todos os verdadeiros craques, quanto mais pressão há ao seu redor, quanto mais olhos estão voltados para eles, mais eles adoram isso e se destacam. Arteta tem jogadores que ele considera campeões, caso contrário, ele não os teria contratado, mas ele não sabe. Pep tem jogadores que ele sabe que são campeões. Quando ele os coloca em campo, ele só precisa dizer a eles 'façam o que sabem fazer, vocês já ganharam vários títulos'.”
Lescott concordou: “As equipes vencedoras de títulos em que eu estive eram novas. Isso não é novidade para Pep, não é mais novidade para este clube. Eles têm experiência. Sua esperança e crença é a Premier League, mas a expectativa é em todas as competições. Para o Arsenal, acho que é a Premier League. Se eles pudessem escolher ganhar um troféu agora, escolheriam esse. O City diria que não, não vamos sacrificar um para tentar ganhar os quatro e acredita que pode ganhar os quatro. É isso que Pep quer dizer quando afirma que não se importa, ele se importa igualmente com tudo.”
Guehi e Semenyo “jogando como campeões”
Lescott, que conquistou dois títulos da Premier League em cinco anos no City, disse que os recém-contratados Antoine Semenyo e Marc Guehi estão jogando como se tivessem experiência em conquistar títulos, apesar de terem acabado de chegar ao Cityzens, vindos do Bournemouth e do Crystal Palace, respectivamente.
“Mesmo os jogadores que eles contrataram e que não conhecem, Marc Guehi e Semenyo, que ainda não ganharam nada, estão jogando como se fossem campeões”, disse ele. “Eles estão jogando com calma e sem tanta emoção quanto os jogadores do Arsenal, e acho que isso é fundamental. A experiência que alguns dos jogadores do time do Man City têm, eles podem passar adiante, manter a calma e, com sorte, chegar ao título.”
Cole acrescentou sobre Semenyo e Guehi: “O que eles trouxeram foram os dois garotos é fome. Esses garotos lutaram a vida inteira para chegar a este estágio e se tornarem campeões. Eles estão trazendo fome para isso, estão trazendo algo para a festa. Eles provavelmente estão entrando no vestiário pensando 'é isso, estou no Man City, vou ganhar títulos'. Eles estão entrando em um ambiente tranquilo, o que lhes permite apenas jogar e trazer algo para a equipe. Esta pode ser uma das melhores janelas de transferências de janeiro que um clube que luta pelo topo da Premier League já teve. Esses dois rapazes têm sido sensacionais.”
A final da Carabao Cup “é mais importante para o Arsenal”
O City e o Arsenal vão disputar o título dois meses antes do final da Premier League, quando se enfrentarem em Wembley, em março, na final da Carabao Cup. O Arsenal conquistou seu último troféu em 2020 e Lescott acredita que a final terá um impacto maior no Arsenal do que no City, independentemente do resultado.
“É vital, tem um significado maior para o Arsenal”, acrescentou. “Mesmo que vençam, isso lhes dará mais confiança do que ao City, mas seria mais prejudicial para o Arsenal se perdessem. De qualquer forma, isso poderia ter um impacto maior no Arsenal, poderia atrapalhá-los um pouco.”
