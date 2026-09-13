Paris Brunner garantiu um ponto para o AS Monaco com um brilhante gol de empate aos 71 minutos no empate por 1 a 1 com o RC Strasbourg, no Stade de la Meinau. Lamine Camara enfiou uma bola em profundidade para o ex-atacante do Borussia Dortmund, que colocou uma magnífica finalização de longa distância no ângulo.

No entanto, o jogador de 20 anos imediatamente causou revolta ao correr em direção aos torcedores do Strasbourg e fazer um gesto de cortar a garganta com o polegar.

O incidente ofuscou seu quinto gol na temporada em todas as competições e o deixou diante de uma possível ação disciplinar das autoridades da Ligue 1.