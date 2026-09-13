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"Eles falaram sobre a minha família!" - Paris Brunner quebra o silêncio sobre gesto misterioso após gol que provocou polêmica furiosa
Brunner marca um golaço antes de gerar polêmica por comemoração
Paris Brunner garantiu um ponto para o AS Monaco com um brilhante gol de empate aos 71 minutos no empate por 1 a 1 com o RC Strasbourg, no Stade de la Meinau. Lamine Camara enfiou uma bola em profundidade para o ex-atacante do Borussia Dortmund, que colocou uma magnífica finalização de longa distância no ângulo.
No entanto, o jogador de 20 anos imediatamente causou revolta ao correr em direção aos torcedores do Strasbourg e fazer um gesto de cortar a garganta com o polegar.
O incidente ofuscou seu quinto gol na temporada em todas as competições e o deixou diante de uma possível ação disciplinar das autoridades da Ligue 1.
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Atacante revela que abuso familiar provocou reação emocional
Falando na zona mista após a partida, Brunner defendeu suas ações ao revelar que torcedores da casa dirigiram insultos verbais a seus pais durante todo o confronto. Ele insistiu que o gesto foi apenas uma explosão de emoção após um momento de muita pressão, e não um ato malicioso.
O internacional alemão esclareceu que seu gesto significava que o resultado da partida havia sido decidido por seu gol.
"Os torcedores falaram sobre a minha família, minha mãe, meu pai", afirmou Brunner. "Houve muita emoção, especialmente depois de um chute como aquele. Eu não quis ser desrespeitoso. O que eu quis dizer foi: 'Que gol, acabou'."
Atacante se desculpa nas redes sociais
Ao abordar a controvérsia mais a fundo em seus stories no Instagram mais tarde naquela noite, Brunner expressou arrependimento pelo mal-entendido causado por sua comemoração. Ele admitiu que o gesto foi desajeitado, ao mesmo tempo em que reiterou seu respeito pelo adversário.
Sua reação veio depois de se firmar como uma figura-chave no ataque do Monaco, após uma pré-temporada estelar e uma recente atuação de dois gols contra o Marseille.
"Sinto muito se magoei os sentimentos de alguém", publicou Brunner. "Agi no calor do momento; o gesto foi desajeitado e eu não deveria ter feito isso."
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Atacante do Monaco aguarda possível análise da LFP
Com as críticas nas redes sociais aumentando por causa do incidente, ainda não está claro se a comissão disciplinar da LFP aplicará uma multa ou suspensão ao atacante. O Monaco segue focado em proteger seu jovem talento enquanto ele disputa partidas de alta pressão na Ligue 1.
A forma ofensiva de Brunner segue vital para o Monaco, que mantém sua posição no topo da tabela.
O Monaco agora se prepara para seu próximo compromisso contra o Lens, na esperança de manter seu atacante estrela focado nos resultados dentro de campo.
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