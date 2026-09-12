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“Eles falam demais!”: técnico do AC Milan, Ruben Amorim, faz novo ataque a lendas do Man Utd após passagem desastrosa por Old Trafford
Dificuldades no banco de Old Trafford
A passagem de Amorim pelo Manchester United foi marcada por dificuldades significativas enquanto ele tentava devolver o clube à antiga glória. Ele comandou a pior campanha da história do clube na Premier League, conseguindo apenas 24 vitórias em 63 partidas em todas as competições. Esse retrospecto decepcionante deu muita munição a ex-ídolos do clube, como Gary Neville, Roy Keane e Paul Scholes, que estavam acostumados à era repleta de troféus das décadas de 1990 e 2000.
Agora, tentando reconstruir sua reputação em San Siro, Amorim enfrenta um ambiente semelhante, com o Milan ostentando sua própria rica história e ex-jogadores exigentes.
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Amorim mira ídolos do United
Ao ser questionado sobre a pressão de comandar uma equipe histórica em que ex-estrelas frequentemente opinam, o novo técnico do Milan não resistiu a uma alfinetada em seus críticos de Old Trafford. Ele argumentou que a atual classe de comentaristas continua desconectada do jogo moderno.
"Estive em um clube [Manchester United] no passado com muitas lendas, e elas têm opiniões fortes, e falam muito sobre as coisas", observou Amorim. "Elas viveram em uma época que era completamente diferente."
Uma sombra das glórias do passado
As vozes mais proeminentes da mídia ligadas ao United tiveram grande destaque durante o brilhante reinado de Sir Alex Ferguson, um período definido pelo domínio nacional e por presenças frequentes na Champions League. No entanto, a realidade atual em Manchester é drasticamente diferente, com o clube enfrentando um jejum de 13 anos sem o título da liga e lutando para se firmar entre a elite da Europa.
Antes de Amorim ser demitido, Scholes afirmou que o treinador não era "o homem certo" e não "entendia o clube". Na época, o técnico português respondeu dizendo que as lendas julgavam a estrutura atual de forma injusta.
"Acho que é normal", disse antes de sua saída. "Acho que é um fato que eu, como técnico do Manchester United, acho que estamos rendendo abaixo do esperado. Deveríamos ter mais pontos, especialmente nesta temporada. Então eu encaro isso naturalmente.
"Às vezes eles não têm todas as informações e veem o Manchester United com os padrões que viveram aqui, sempre vencendo. Então é difícil para eles ver o clube deles nesta situação."
- Buzzi
Um novo capítulo no Milan
Amorim agora precisa se concentrar inteiramente em sua tarefa monumental na Itália, deixando para trás sua história na Premier League. Embora tenha escapado do escrutínio implacável dos comentaristas britânicos, entregar resultados por um Milan igualmente histórico será essencial para silenciar seus críticos.
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