As vozes mais proeminentes da mídia ligadas ao United tiveram grande destaque durante o brilhante reinado de Sir Alex Ferguson, um período definido pelo domínio nacional e por presenças frequentes na Champions League. No entanto, a realidade atual em Manchester é drasticamente diferente, com o clube enfrentando um jejum de 13 anos sem o título da liga e lutando para se firmar entre a elite da Europa.

Antes de Amorim ser demitido, Scholes afirmou que o treinador não era "o homem certo" e não "entendia o clube". Na época, o técnico português respondeu dizendo que as lendas julgavam a estrutura atual de forma injusta.

"Acho que é normal", disse antes de sua saída. "Acho que é um fato que eu, como técnico do Manchester United, acho que estamos rendendo abaixo do esperado. Deveríamos ter mais pontos, especialmente nesta temporada. Então eu encaro isso naturalmente.

"Às vezes eles não têm todas as informações e veem o Manchester United com os padrões que viveram aqui, sempre vencendo. Então é difícil para eles ver o clube deles nesta situação."



