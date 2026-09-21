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“Eles estão muito longe disso” - Paul Scholes detona a falta de ambição e a política de transferências do Manchester United
Scholes questiona a ambição do Manchester United
Em participação no podcast The Good, The Bat & The Football, Scholes expressou profunda preocupação com a direção que o Manchester United tomou. O clube conseguiu apenas uma vitória nas cinco primeiras partidas da Premier League, sofrendo derrotas para Hull City e Manchester City, além de empates com Everton e Fulham.
O time também caiu precocemente na Copa da Liga Inglesa. Scholes afirmou: "É meio triste dizer isso, mas o Manchester United agora é um clube que não está tentando ganhar a liga com suas contratações."
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Frustração com alvos de transferência perdidos
O United perdeu Casemiro para o Inter Miami e não conseguiu fechar com os principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Mateus Fernandes, além de recuar diante dos valores pedidos por Sandro Tonali e Bruno Guimaraes. Em vez disso, contratou Carlos Baleba por £ 70 milhões, Andrey Santos por £ 48 milhões e Youri Tielemans por £ 35 milhões.
Scholes explicou: "Santos, Baleba, eles trouxeram jogadores que, fisicamente, podem ser melhores. Santos disputou 11 jogos pelo Chelsea, eles pagaram £ 50 milhões por ele. Mas ele não está entrando no time... Acho que eles estão a um milhão de milhas de distância."
Butt critica dilema dos atacantes e hierarquia
O ex-companheiro de equipe Nicky Butt também criticou o clube, destacando a falha em contratar um lateral-esquerdo para Luke Shaw, 31, e o uso bizarro de Matheus Cunha como centroavante em vez de Joshua Zirkzee. Butt disse: "Colocar Cunha como um camisa 9, isso acaba com ele, ele não é um camisa 9... Zirkzee não parece nem de perto um camisa 9 do Manchester United."
Ele também questionou a visão do CEO Omar Berrada, acrescentando: "(Omar) Berrada, o CEO, disse que eles vão vencer a liga até 2028. Isso nunca vai acontecer do jeito que está indo, nem em um milhão de anos."
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O que vem a seguir para o Manchester United?
Olhando para frente, Carrick enfrenta uma batalha difícil para salvar a temporada sob uma hierarquia que já demitiu dois técnicos desde que a INEOS assumiu o comando em fevereiro de 2024. Com a equipe muito atrás de seus rivais, o treinador precisa encontrar com urgência uma fórmula vencedora usando seu elenco atual. Os próximos jogos serão cruciais para Carrick evitar que a campanha desande completamente antes da abertura da janela de janeiro.
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