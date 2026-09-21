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Moataz Elgammal
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“Eles estão muito longe disso” - Paul Scholes detona a falta de ambição e a política de transferências do Manchester United

P. Scholes
Manchester United
Premier League

A lenda do Manchester United Paul Scholes fez duras críticas à diretoria do clube, acusando-a de uma grave falta de ambição no mercado. O ex-meio-campista acredita que o técnico Michael Carrick foi prejudicado por um mau recrutamento no verão, afirmando que o time está muito longe de brigar pelo título da Premier League após um início desastroso.

  • Scholes questiona a ambição do Manchester United

    Em participação no podcast The Good, The Bat & The Football, Scholes expressou profunda preocupação com a direção que o Manchester United tomou. O clube conseguiu apenas uma vitória nas cinco primeiras partidas da Premier League, sofrendo derrotas para Hull City e Manchester City, além de empates com Everton e Fulham.

    O time também caiu precocemente na Copa da Liga Inglesa. Scholes afirmou: "É meio triste dizer isso, mas o Manchester United agora é um clube que não está tentando ganhar a liga com suas contratações."

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    Frustração com alvos de transferência perdidos

    O United perdeu Casemiro para o Inter Miami e não conseguiu fechar com os principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Mateus Fernandes, além de recuar diante dos valores pedidos por Sandro Tonali e Bruno Guimaraes. Em vez disso, contratou Carlos Baleba por £ 70 milhões, Andrey Santos por £ 48 milhões e Youri Tielemans por £ 35 milhões.

    Scholes explicou: "Santos, Baleba, eles trouxeram jogadores que, fisicamente, podem ser melhores. Santos disputou 11 jogos pelo Chelsea, eles pagaram £ 50 milhões por ele. Mas ele não está entrando no time... Acho que eles estão a um milhão de milhas de distância."

  • Butt critica dilema dos atacantes e hierarquia

    O ex-companheiro de equipe Nicky Butt também criticou o clube, destacando a falha em contratar um lateral-esquerdo para Luke Shaw, 31, e o uso bizarro de Matheus Cunha como centroavante em vez de Joshua Zirkzee. Butt disse: "Colocar Cunha como um camisa 9, isso acaba com ele, ele não é um camisa 9... Zirkzee não parece nem de perto um camisa 9 do Manchester United."

    Ele também questionou a visão do CEO Omar Berrada, acrescentando: "(Omar) Berrada, o CEO, disse que eles vão vencer a liga até 2028. Isso nunca vai acontecer do jeito que está indo, nem em um milhão de anos."

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  • Michael Carrick Manchester United 2026-27 EvertonGetty

    O que vem a seguir para o Manchester United?

    Olhando para frente, Carrick enfrenta uma batalha difícil para salvar a temporada sob uma hierarquia que já demitiu dois técnicos desde que a INEOS assumiu o comando em fevereiro de 2024. Com a equipe muito atrás de seus rivais, o treinador precisa encontrar com urgência uma fórmula vencedora usando seu elenco atual. Os próximos jogos serão cruciais para Carrick evitar que a campanha desande completamente antes da abertura da janela de janeiro.

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