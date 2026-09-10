AFP
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'Eles estão imparáveis!' - Thierry Henry faz grande alerta sobre o PSG ao Arsenal, apesar do início perfeito dos Gunners na campanha da Liga dos Campeões
Henry alerta para a força da pressão do PSG
O Arsenal começou sua campanha na Liga dos Campeões de forma clínica, garantindo uma vitória por 1 a 0 sobre o Napoli graças a um gol tardio de Martin Odegaard. No entanto, Henry está olhando mais à frente para as ameaças em potencial que se colocam entre Mikel Arteta e a glória europeia.
O ex-atacante do Arsenal ficou particularmente fascinado com a identidade tática que Enrique implementou no Parc des Princes, alertando que o gigante francês atingiu um nível de intensidade que é difícil para qualquer adversário igualar.
Ao falar sobre a dedicação defensiva e a coordenação dos campeões da Ligue 1, Henry destacou a ameaça específica que eles representam para o restante do continente. "Você vê como o PSG pressiona? É impossível jogar contra", disse Henry ao The Athletic.
"Mas Luis Enrique levou bons cinco a seis meses para fazer aquele time engrenar. As pessoas esquecem que os jogadores precisam ser treináveis. Isso é algo enorme sobre o qual as pessoas não falam muito. Se você é técnico e seus jogadores estão dispostos a fazer tudo o que você pede, e têm um pouquinho de qualidade, você pode chegar longe. Se eles se rebelam um pouquinho, pode ser mais difícil."
- Getty Images Sport
A vida após a era do superastro
A transformação no PSG tem sido notável, considerando as saídas de grande peso de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe nas duas últimas janelas de verão. Muitos esperavam que o clube tivesse dificuldades após a saída do trio de ataque "galáctico", mas Henry acredita que a mudança para um elenco mais coeso e voltado para a juventude, na verdade, o tornou mais perigoso.
"É fácil dizer agora que o PSG é um bom time", explicou Henry. "Quando todos aqueles caras saíram, há dois anos, todo mundo pensou: 'Meu Deus, para onde eles vão a partir daí?' Depois, eles contrataram Bradley Barcola, e depois contrataram Desire Doue. Naquela época, você não pensava que aqueles caras fariam o que fizeram. Mas, como Enrique tem muita convicção sobre a forma como gosta de jogar, eles conseguiram fazer isso."
Ele acrescentou: Você se lembra do que Ousmane Dembele disse? Ele disse: 'Se você não correr no Paris Saint-Germain, está fora'. Simples assim."
Henry pede cautela com o entusiasmo precoce pelo título no início da temporada
Refletindo sobre a natureza imprevisível do futebol de elite, Henry relembrou a temporada 2025-26 para provar seu argumento sobre a euforia do início da temporada. "Todo mundo dizia: 'O Liverpool sabe como vencer. Não vejo como eles não vão ganhar o título de novo'", afirmou Henry.
Ele acrescentou: "Duas semanas depois, desandou por muitos motivos. Quando eles não contrataram ninguém, ganharam a liga com Arne Slot. Depois foram contratar jogadores e implodiram. É por isso que, quando as pessoas me perguntam: 'Quem é desafiante, quem é candidato? Você acha que, se aquele jogador for para lá, eles podem brigar?', eu digo: 'Ei, temos que esperar. Deixem Maresca trabalhar, deixem Xabi trabalhar'."
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Paciência é necessária no processo de treinamento
O ídolo do Arsenal, que recentemente comandou a seleção francesa durante as Olimpíadas, entende melhor do que a maioria as complexidades de montar um time vencedor. Ele pediu a torcedores e comentaristas que deem tempo aos treinadores para implementar suas filosofias antes de julgarem até onde eles podem chegar.
"Porque eu treinei. As pessoas me diziam: 'Thierry, você treinou por um minuto e meio!'. Mas, ainda assim, não é fácil montar a equipe durante as Olimpíadas em duas semanas; uma equipe que nunca jogou junta antes e nunca jogará junta depois, para construir uma identidade e uma filosofia em duas semanas", acrescentou Henry. "É por isso que eu digo: deixem o treinador trabalhar. Vamos ver."
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