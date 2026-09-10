O Arsenal começou sua campanha na Liga dos Campeões de forma clínica, garantindo uma vitória por 1 a 0 sobre o Napoli graças a um gol tardio de Martin Odegaard. No entanto, Henry está olhando mais à frente para as ameaças em potencial que se colocam entre Mikel Arteta e a glória europeia.

O ex-atacante do Arsenal ficou particularmente fascinado com a identidade tática que Enrique implementou no Parc des Princes, alertando que o gigante francês atingiu um nível de intensidade que é difícil para qualquer adversário igualar.

Ao falar sobre a dedicação defensiva e a coordenação dos campeões da Ligue 1, Henry destacou a ameaça específica que eles representam para o restante do continente. "Você vê como o PSG pressiona? É impossível jogar contra", disse Henry ao The Athletic.

"Mas Luis Enrique levou bons cinco a seis meses para fazer aquele time engrenar. As pessoas esquecem que os jogadores precisam ser treináveis. Isso é algo enorme sobre o qual as pessoas não falam muito. Se você é técnico e seus jogadores estão dispostos a fazer tudo o que você pede, e têm um pouquinho de qualidade, você pode chegar longe. Se eles se rebelam um pouquinho, pode ser mais difícil."