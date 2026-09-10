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Mohamed Saeed

Traduzido por

'Eles estão imparáveis!' - Thierry Henry faz grande alerta sobre o PSG ao Arsenal, apesar do início perfeito dos Gunners na campanha da Liga dos Campeões

T. Henry
Arsenal
PSG
Napoli
Liga dos Campeões
Premier League

Ídolo do Arsenal, Thierry Henry fez um alerta duro ao seu ex-clube ao classificar o atual campeão Paris Saint-Germain como praticamente "imparável" na Champions League. Apesar de o Arsenal ter tido um início impecável em suas campanhas europeia e doméstica, o francês acredita que a evolução tática em Paris sob o comando de Luis Enrique criou um obstáculo formidável para qualquer candidato ao título.

  • Henry alerta para a força da pressão do PSG

    O Arsenal começou sua campanha na Liga dos Campeões de forma clínica, garantindo uma vitória por 1 a 0 sobre o Napoli graças a um gol tardio de Martin Odegaard. No entanto, Henry está olhando mais à frente para as ameaças em potencial que se colocam entre Mikel Arteta e a glória europeia.

    O ex-atacante do Arsenal ficou particularmente fascinado com a identidade tática que Enrique implementou no Parc des Princes, alertando que o gigante francês atingiu um nível de intensidade que é difícil para qualquer adversário igualar.

    Ao falar sobre a dedicação defensiva e a coordenação dos campeões da Ligue 1, Henry destacou a ameaça específica que eles representam para o restante do continente. "Você vê como o PSG pressiona? É impossível jogar contra", disse Henry ao The Athletic.

    "Mas Luis Enrique levou bons cinco a seis meses para fazer aquele time engrenar. As pessoas esquecem que os jogadores precisam ser treináveis. Isso é algo enorme sobre o qual as pessoas não falam muito. Se você é técnico e seus jogadores estão dispostos a fazer tudo o que você pede, e têm um pouquinho de qualidade, você pode chegar longe. Se eles se rebelam um pouquinho, pode ser mais difícil."

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A vida após a era do superastro

    A transformação no PSG tem sido notável, considerando as saídas de grande peso de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe nas duas últimas janelas de verão. Muitos esperavam que o clube tivesse dificuldades após a saída do trio de ataque "galáctico", mas Henry acredita que a mudança para um elenco mais coeso e voltado para a juventude, na verdade, o tornou mais perigoso.

    "É fácil dizer agora que o PSG é um bom time", explicou Henry. "Quando todos aqueles caras saíram, há dois anos, todo mundo pensou: 'Meu Deus, para onde eles vão a partir daí?' Depois, eles contrataram Bradley Barcola, e depois contrataram Desire Doue. Naquela época, você não pensava que aqueles caras fariam o que fizeram. Mas, como Enrique tem muita convicção sobre a forma como gosta de jogar, eles conseguiram fazer isso."

    Ele acrescentou: Você se lembra do que Ousmane Dembele disse? Ele disse: 'Se você não correr no Paris Saint-Germain, está fora'. Simples assim."

  • Henry pede cautela com o entusiasmo precoce pelo título no início da temporada

    Refletindo sobre a natureza imprevisível do futebol de elite, Henry relembrou a temporada 2025-26 para provar seu argumento sobre a euforia do início da temporada. "Todo mundo dizia: 'O Liverpool sabe como vencer. Não vejo como eles não vão ganhar o título de novo'", afirmou Henry.

    Ele acrescentou: "Duas semanas depois, desandou por muitos motivos. Quando eles não contrataram ninguém, ganharam a liga com Arne Slot. Depois foram contratar jogadores e implodiram. É por isso que, quando as pessoas me perguntam: 'Quem é desafiante, quem é candidato? Você acha que, se aquele jogador for para lá, eles podem brigar?', eu digo: 'Ei, temos que esperar. Deixem Maresca trabalhar, deixem Xabi trabalhar'."


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  • Thierry Henry Olympic Games 2024 FranceGetty

    Paciência é necessária no processo de treinamento

    O ídolo do Arsenal, que recentemente comandou a seleção francesa durante as Olimpíadas, entende melhor do que a maioria as complexidades de montar um time vencedor. Ele pediu a torcedores e comentaristas que deem tempo aos treinadores para implementar suas filosofias antes de julgarem até onde eles podem chegar.

    "Porque eu treinei. As pessoas me diziam: 'Thierry, você treinou por um minuto e meio!'. Mas, ainda assim, não é fácil montar a equipe durante as Olimpíadas em duas semanas; uma equipe que nunca jogou junta antes e nunca jogará junta depois, para construir uma identidade e uma filosofia em duas semanas", acrescentou Henry. "É por isso que eu digo: deixem o treinador trabalhar. Vamos ver."