Arteta escalou uma formação inicial inalterada em relação ao time que venceu o Girona por 4 a 1 na semana passada, com Kai Havertz, Viktor Gyokeres e o novo reforço Christos Tzolis. No entanto, o ritmo habitual da equipe foi completamente prejudicado por erros incomuns.

"No primeiro tempo, com mais titulares, duas coisas muito diferentes, como jogamos e como competimos, porque tivemos alguns momentos fantásticos no tempo em que jogamos", explicou Arteta.

"A maneira como competimos, especialmente dentro e ao redor da nossa área, em várias bolas paradas, é um padrão ao qual estamos acostumados, então há coisas para melhorar, obviamente, alguns pontos positivos para tirar do jogo, e então um resultado ruim às vezes é bom para criar ainda mais fome."