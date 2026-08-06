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Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

'Eles estão furiosos!' - Mikel Arteta revela reação irritada do vestiário do Arsenal à derrota 'frustrante' para o Real Betis

M. Arteta
Arsenal
Arsenal x Bétis
Bétis
Amistosos de clubes

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revelou que seus jogadores ficaram "furiosos" após a derrota por 3 a 1 para o Real Betis em um amistoso de pré-temporada em Dublin. O Arsenal foi duramente punido por uma série de erros defensivos e acabou sofrendo uma derrota decepcionante em sua programação de verão.

  • Arsenal sofre derrota em amistoso de pré-temporada

    O Arsenal voltou à realidade na noite de quarta-feira ao sofrer uma decepcionante derrota por 3 a 1 para o Real Betis na pré-temporada. A equipe inglesa teve dificuldades defensivas desde o início no lotado Aviva Stadium, em Dublin.

    O time espanhol rapidamente abriu dois gols de vantagem logo nos primeiros minutos, com gols de Rodrigo Riquelme e Nelson Deossa. Embora Piero Hincapie tenha diminuído para o Arsenal, o ex-meio-campista do West Ham United Pablo Fornals restabeleceu a vantagem de dois gols pouco antes do intervalo.

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    Arteta recebe com satisfação a revolta no vestiário

    Apesar da atuação incrivelmente desleixada em campo, Arteta ficou discretamente satisfeito com a reação apaixonada de seu elenco. O espanhol revelou que os jogadores estavam visivelmente frustrados com suas próprias falhas defensivas no intervalo.

    "Muito chateados, cobrando uns aos outros. Eles estão furiosos, mas isso é bom. É disso que precisamos", disse ele, em declaração reproduzida pela ESPN. "Bem, o mais importante é vencer, e não conseguimos vencer, então obviamente estamos decepcionados com o resultado. É verdade que usamos 25 jogadores, então é preciso dar um pouco de contexto ao jogo."

  • Erros defensivos castigam o time titular

    Arteta escalou uma formação inicial inalterada em relação ao time que venceu o Girona por 4 a 1 na semana passada, com Kai Havertz, Viktor Gyokeres e o novo reforço Christos Tzolis. No entanto, o ritmo habitual da equipe foi completamente prejudicado por erros incomuns.

    "No primeiro tempo, com mais titulares, duas coisas muito diferentes, como jogamos e como competimos, porque tivemos alguns momentos fantásticos no tempo em que jogamos", explicou Arteta.

    "A maneira como competimos, especialmente dentro e ao redor da nossa área, em várias bolas paradas, é um padrão ao qual estamos acostumados, então há coisas para melhorar, obviamente, alguns pontos positivos para tirar do jogo, e então um resultado ruim às vezes é bom para criar ainda mais fome."

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  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Seguindo em frente após o alerta em Dublin

    O Arsenal agora buscará corrigir rapidamente suas fragilidades defensivas à medida que sua pré-temporada de verão chega ao fim. O time de Arteta precisa reencontrar seu ritmo rapidamente antes de a nova temporada oficial começar, com duelo marcado contra o Manchester City na Supercopa da Inglaterra em 16 de agosto.

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