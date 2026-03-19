"Eles estão em plena forma": Uli Hoeneß alerta para o Real Madrid e modera a euforia no FC Bayern de Munique

"Eles não jogam tão bem assim, mas têm uma rotina excepcional e estão em plena forma", alertou o presidente honorário do FCB antes dos jogos das quartas de final contra o Real Madrid. "Mais uma vez, não estão indo tão bem no campeonato, mas conseguem se sustentar graças à sua vasta experiência."

O espírito dentro do elenco do clube recordista de títulos lembra os tempos de maior sucesso. Cada jogador parece se submeter ao grande objetivo da tríplice coroa — e, consequentemente, a equipe do técnico Vincent Kompany encanta regularmente o público atualmente. “Há muito tempo não tínhamos tantas chances em termos de nível de jogo como neste ano”, enfatizou o presidente do clube bávaro, mas acrescentou que seria “totalmente presunçoso” partir do princípio de que a equipe avançará.

Nas oitavas de final, os madrilenos conseguiram, de forma impressionante, eliminar o Manchester City do técnico estrela e ex-treinador do Bayern, Pep Guardiola (3 a 0 e 2 a 1) – e isso apesar de parecer que o clube, tão brilhante, já está em crise há toda a temporada.