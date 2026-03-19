Independentemente da forma que a equipe do Real Madrid esteja apresentando neste momento, vista de fora: nos confrontos da Liga dos Campeões, esse clube é sempre e tradicionalmente extremamente perigoso. Uli Hoeneß também concorda com isso e deixou isso claro durante um evento da Frankfurt School of Finance & Management, em Frankfurt am Main.
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"Eles estão em plena forma": Uli Hoeneß alerta para o Real Madrid e modera a euforia no FC Bayern de Munique
"Eles não jogam tão bem assim, mas têm uma rotina excepcional e estão em plena forma", alertou o presidente honorário do FCB antes dos jogos das quartas de final contra o Real Madrid. "Mais uma vez, não estão indo tão bem no campeonato, mas conseguem se sustentar graças à sua vasta experiência."
O espírito dentro do elenco do clube recordista de títulos lembra os tempos de maior sucesso. Cada jogador parece se submeter ao grande objetivo da tríplice coroa — e, consequentemente, a equipe do técnico Vincent Kompany encanta regularmente o público atualmente. “Há muito tempo não tínhamos tantas chances em termos de nível de jogo como neste ano”, enfatizou o presidente do clube bávaro, mas acrescentou que seria “totalmente presunçoso” partir do princípio de que a equipe avançará.
Nas oitavas de final, os madrilenos conseguiram, de forma impressionante, eliminar o Manchester City do técnico estrela e ex-treinador do Bayern, Pep Guardiola (3 a 0 e 2 a 1) – e isso apesar de parecer que o clube, tão brilhante, já está em crise há toda a temporada.
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Hoeneß também alerta para o adversário da Copa da Alemanha, o Leverkusen: "Vai ser difícil"
É possível que Hoeneß também tenha se lembrado das últimas três partidas eliminatórias contra o Real, nas quais o time de Munique sempre saiu perdendo. Uma diferença que pode dar uma vantagem ao FCB: desta vez, a partida de volta será novamente na Allianz Arena. Além disso, o bicampeão alemão vem de uma fase de oitavas tranquila, na qual derrotou o Atalanta Bergamo, que havia eliminado o BVB, por 10 a 2 em duas partidas. Além disso, o FCB terá de volta para os jogos contra o Real Madrid Joshua Kimmich e Michael Olise, que foram suspensos na última quarta-feira por cartões amarelos, enquanto no Real vários jogadores importantes entram na partida de ida das quartas de final com cartões amarelos acumulados e, possivelmente, o goleiro titular Thibaut Courtois também ficará de fora por lesão.
Em princípio, o dirigente de 74 anos não quis se deixar levar a deduzir que uma possível tríplice coroa seria simplesmente consequência da boa fase da equipe. “Isso é otimismo demais.” Também na Copa da Alemanha, onde o time de Munique enfrentará o Bayer Leverkusen nas semifinais em abril, o presidente honorário vê um grande desafio: “Vai ser difícil.” No entanto, no que diz respeito ao título do campeonato, Hoeneß quis se comprometer e “diria que vamos ser campeões alemães”.
No campeonato, a vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, é de nove pontos antes da 27ª rodada.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data
Hora
Partida
Sábado, 21 de março
15h30
FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Terça-feira, 7 de abril
21h
Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)