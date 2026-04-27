O VfL Wolfsburg “pretende fazer tudo o que estiver ao seu alcance para contratar Niclas Füllkrug”. É o que relata o jornalista especializado em transferências Florian Plettenberg (Sky) no programa “Doppelpass” do canal Sport 1. No entanto, a condição prévia para uma eventual transferência é, sem dúvida, a permanência dos Lobos na primeira divisão.
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"Eles estão dispostos a fazer de tudo para contratar Niclas Füllkrug!" Bomba no mercado de transferências envolvendo a estrela da seleção alemã em crise?
Atualmente, a três rodadas do fim da temporada, o VfL ainda ocupa uma posição de rebaixamento direto. Apenas um ponto separa o Wolfsburg da 16ª posição, que leva à repescagem, e do FC St. Pauli. Na última rodada, os dois times na zona de rebaixamento se enfrentarão diretamente no Millerntor.
No entanto, com seis pontos de diferença para o HSV e um saldo de gols claramente pior (-25), a salvação parece praticamente impossível. Mas talvez o VfL tenha uma chance mínima de permanecer na liga justamente por causa do calendário restante, que é bastante difícil.
Afinal, nas próximas duas semanas, o Wolfsburg enfrentará justamente o SC Freiburg e o FC Bayern, as duas equipes alemãs que ainda disputam uma vaga na final da Copa da Europa e para as quais quase nada está em jogo na liga. Apenas o Freiburg ainda pode sonhar com o sétimo lugar, já que está empatado em pontos com o Eintracht Frankfurt.
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O West Ham United provavelmente “cederia Füllkrug quase de graça”
Füllkrug está atualmente emprestado pelo West Ham United ao AC Milan, mas, segundo informações, não tem perspectivas de futuro no clube e retornará a Londres no meio do ano. Nos Rossoneri, o jogador de 33 anos pretendia, na verdade, garantir novamente sua vaga na seleção alemã para a Copa do Mundo com gols e muitos minutos em campo, mas em Milão ele desempenha atualmente apenas o papel de reserva e marcou apenas um gol.
No West Ham, Füllkrug ainda tem contrato até 2028, mas deve deixar o clube definitivamente no verão. “Eles o cederiam quase de graça, querem tirá-lo da folha de pagamento”, afirmou Plettenberg.
O Wolfsburg já estaria trabalhando na transferência de Füllkrug também para finalmente ter novamente uma figura de identificação que possa influenciar positivamente o clima no vestiário. A esse respeito, Plettenberg mencionou as raízes de Füllkrug na Baixa Saxônia. O jogador, que disputou 24 partidas pela seleção nacional, nasceu em Hannover e acabou conseguindo seu grande avanço no Hannover 96 e no Werder Bremen, apesar de alguns problemas com lesões.
Em 2023, Füllkrug foi transferido do Werder para o Borussia Dortmund por cerca de 17 milhões de euros e foi, durante uma temporada no BVB, um dos principais jogadores ofensivos sob o comando do então técnico Edin Terzic. Em 43 partidas oficiais, ele marcou 15 gols e deu dez assistências. No caminho para a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (0 a 2), Füllkrug marcou gols de importância fundamental na partida de volta das quartas de final contra o Atlético de Madrid e na partida de ida das semifinais contra o Paris Saint-Germain.
Após apenas uma temporada, ele se transferiu para o West Ham United por 27 milhões de euros para realizar seu sonho de jogar na Premier League. No entanto, isso acabou se transformando gradualmente em um pesadelo. Füllkrug sofreu repetidamente com lesões musculares prolongadas, perdendo seu lugar tanto no clube quanto na seleção nacional. Pelo West Ham, ele soma até o momento apenas três gols e 29 partidas oficiais.
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Schalke 04: Füllkrug como substituto de Edin Dzeko?
Além do Wolfsburg, o FC Schalke 04 também foi recentemente apontado como um possível destino para Füllkrug. O Schalke deverá retornar à Bundesliga e poderá ter que substituir Edin Dzeko no meio do ano.
O jogador de 40 anos chegou a Gelsenkirchen no inverno, sem custo de transferência, após uma passagem totalmente fracassada pela Fiorentina, e revelou-se imediatamente um grande reforço na disputa pela promoção. Em oito jogos do campeonato, marcou seis gols e deu três assistências. Atualmente, ele está afastado dos gramados devido a uma lesão no ombro.
No verão, ele liderará a Bósnia-Herzegovina como capitão pela primeira vez desde 2014 em uma Copa do Mundo. Caso o Schalke consiga a esperada promoção, Dzeko poderia ver isso como o coroamento de sua carreira e encerrá-la após a Copa do Mundo.
Niclas Füllkrug: Estatísticas de desempenho pelo West Ham e pelo Milan na temporada 2025/2026:
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