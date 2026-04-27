"Eles estão dispostos a fazer de tudo para contratar Niclas Füllkrug!" Bomba no mercado de transferências envolvendo a estrela da seleção alemã em crise?

Füllkrug está atualmente emprestado pelo West Ham United ao AC Milan, mas, segundo informações, não tem perspectivas de futuro no clube e retornará a Londres no meio do ano. Nos Rossoneri, o jogador de 33 anos pretendia, na verdade, garantir novamente sua vaga na seleção alemã para a Copa do Mundo com gols e muitos minutos em campo, mas em Milão ele desempenha atualmente apenas o papel de reserva e marcou apenas um gol.

No West Ham, Füllkrug ainda tem contrato até 2028, mas deve deixar o clube definitivamente no verão. “Eles o cederiam quase de graça, querem tirá-lo da folha de pagamento”, afirmou Plettenberg.

O Wolfsburg já estaria trabalhando na transferência de Füllkrug também para finalmente ter novamente uma figura de identificação que possa influenciar positivamente o clima no vestiário. A esse respeito, Plettenberg mencionou as raízes de Füllkrug na Baixa Saxônia. O jogador, que disputou 24 partidas pela seleção nacional, nasceu em Hannover e acabou conseguindo seu grande avanço no Hannover 96 e no Werder Bremen, apesar de alguns problemas com lesões.

Em 2023, Füllkrug foi transferido do Werder para o Borussia Dortmund por cerca de 17 milhões de euros e foi, durante uma temporada no BVB, um dos principais jogadores ofensivos sob o comando do então técnico Edin Terzic. Em 43 partidas oficiais, ele marcou 15 gols e deu dez assistências. No caminho para a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (0 a 2), Füllkrug marcou gols de importância fundamental na partida de volta das quartas de final contra o Atlético de Madrid e na partida de ida das semifinais contra o Paris Saint-Germain.

Após apenas uma temporada, ele se transferiu para o West Ham United por 27 milhões de euros para realizar seu sonho de jogar na Premier League. No entanto, isso acabou se transformando gradualmente em um pesadelo. Füllkrug sofreu repetidamente com lesões musculares prolongadas, perdendo seu lugar tanto no clube quanto na seleção nacional. Pelo West Ham, ele soma até o momento apenas três gols e 29 partidas oficiais.