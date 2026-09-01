"Eles disparariam!" - Lenda do Manchester United diz que uma contratação garantirá o título ao Arsenal

Yorke insiste que o prolífico atacante do Galatasaray tem exatamente os atributos físicos necessários para aterrorizar as linhas defensivas da Premier League. O ex-centroavante acredita que a abordagem pouco ortodoxa de Osimhen faz dele uma tarefa incrivelmente difícil para os zagueiros adversários.

"Victor Osimhen no Arsenal seria enorme. Isso realmente os consolidaria como favoritos", disse Yorke à Reviant. Eu estava vendo alguns vídeos hoje e ele é pura intensidade, não é? Todo desengonçado, um pouco pouco ortodoxo, mas resolve.

"Ele não é o jogador mais elegante que você vai ver, mas você vai achá-lo muito incômodo de enfrentar. Ele será um pouco um pesadelo para esses defensores porque é um pouco à moda antiga nesse sentido.

"Ele tem 1,83 m, é esguio, vai bem pelo alto, aproveita as oportunidades e trabalha duro. Como centroavante, se você tem esses atributos, os defensores não vão ficar animados em enfrentá-lo. Se isso acontecesse, então eu diria que o Arsenal definitivamente dispararia na frente."