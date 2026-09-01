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Mikel ArtetaGetty Images
Yosua Arya

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"Eles disparariam!" - Lenda do Manchester United diz que uma contratação garantirá o título ao Arsenal

Mercado da bola
Arsenal
V. Osimhen
Premier League

Ídolo do Manchester United, Dwight Yorke acredita que o Arsenal dispararia na briga pelo título da Premier League se fechasse uma contratação de última hora por Victor Osimhen. Os atuais campeões de Mikel Arteta começaram a temporada com força, mas Yorke insiste que a chegada do atacante do Galatasaray os levaria a outro nível.

  • Favoritos ao título

    Yorke afirma que o Arsenal defenderá com facilidade o título da Premier League se fechar um acordo de última hora por Osimhen. Ele acredita que o internacional nigeriano transformaria o time de Arteta no favorito absoluto ao título. O Arsenal finalmente encerrou na última temporada uma espera de duas décadas pela glória na liga, conquistando o título com sete pontos de vantagem. A equipe de Arteta começou bem a defesa, derrotando o Coventry City por 3 a 0 na rodada de abertura antes de arrancar uma vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa.

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  • Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty

    Um pesadelo para os defensores

    Yorke insiste que o prolífico atacante do Galatasaray tem exatamente os atributos físicos necessários para aterrorizar as linhas defensivas da Premier League. O ex-centroavante acredita que a abordagem pouco ortodoxa de Osimhen faz dele uma tarefa incrivelmente difícil para os zagueiros adversários.

    "Victor Osimhen no Arsenal seria enorme. Isso realmente os consolidaria como favoritos", disse Yorke à Reviant. Eu estava vendo alguns vídeos hoje e ele é pura intensidade, não é? Todo desengonçado, um pouco pouco ortodoxo, mas resolve.

    "Ele não é o jogador mais elegante que você vai ver, mas você vai achá-lo muito incômodo de enfrentar. Ele será um pouco um pesadelo para esses defensores porque é um pouco à moda antiga nesse sentido.

    "Ele tem 1,83 m, é esguio, vai bem pelo alto, aproveita as oportunidades e trabalha duro. Como centroavante, se você tem esses atributos, os defensores não vão ficar animados em enfrentá-lo. Se isso acontecesse, então eu diria que o Arsenal definitivamente dispararia na frente."

  • Histórico prolífico

    Os campeões da Premier League manifestaram um interesse concreto em Osimhen no mês passado. O Galatasaray teria considerado uma possível troca envolvendo Gabriel Martinelli e Ethan Nwaneri, mas o nigeriano segue na Turquia por enquanto.

    Osimhen se consolidou como um dos finalizadores mais letais da Europa nas últimas cinco temporadas. Depois de marcar 76 gols em uma passagem de grande sucesso pelo Napoli, ele manteve seu ritmo de gols com impressionantes 64 gols em 77 partidas pelo Galatasaray.

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    O que vem a seguir para o Arsenal?

    Independentemente do que ainda fizer no mercado de transferências, o foco de Arteta volta para os compromissos domésticos neste fim de semana. O Arsenal volta a entrar em campo pela Premier League no domingo para um grande confronto contra o Chelsea de Xabi Alonso, que chega para a partida embalado por três vitórias consecutivas.

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