Quando um torcedor inglês usa a expressão "Bottle Job", ele geralmente se refere a um time, um jogador ou, às vezes, até mesmo a um técnico que, em uma partida ou disputa por um título, desperdiça uma vantagem que, do ponto de vista do adversário, já parecia praticamente imbatível, e acaba não conseguindo transformar sua superioridade ou boa posição inicial em resultados concretos.
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Eles deram "uma lição" a Vincent Kompany e ao FC Bayern: o "terror da Europa" está à beira de um fiasco histórico
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O Arsenal fica duas vezes a um passo do título da Premier League
Nos últimos tempos, no futebol inglês, esse termo está intimamente ligado a nenhuma outra equipe como ao Arsenal FC. Somente nos últimos anos, o time esteve várias vezes prestes a finalmente trazer um grande título de volta ao norte de Londres, antes de perder fôlego nos metros finais e ter que ceder a vantagem a outros clubes.
Na temporada 2022/23, por exemplo, na 32ª rodada da Premier League, o time ainda tinha cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, mas nas semanas restantes até o fim da temporada conseguiu, de fato, desperdiçar essa vantagem e acabou ficando em segundo lugar, cinco pontos atrás dos Skyblues.
Um ano depois, os Gunners também estavam na liderança da tabela até poucas semanas antes do fim e já imaginavam o título ao alcance das mãos. Uma derrota amarga por 0 a 2 na 32ª rodada contra o Aston Villa marcou a virada na disputa pelo título. Mais uma vez, foi o City que aproveitou friamente o deslize, manteve a calma até o fim e levou o troféu para Manchester com dois pontos de vantagem sobre o Arsenal, apesar das cinco vitórias dos londrinos nos últimos cinco jogos.
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O Arsenal, após a vitória sobre o Bayern de Munique, é considerado “o pesadelo da Europa”
Nesta temporada, tudo deveria ser diferente. Com exceção de uma derrota por uma diferença mínima na terceira rodada contra o Liverpool, o time começou bem a temporada; após uma vitória por 2 a 0 no início de outubro sobre o West Ham United, os Gunners assumiram a liderança da Premier League, posição que não perderam mais desde então. Algumas semanas depois, em 26 de novembro, chegou talvez o momento de maior glória do Arsenal na temporada atual.
Em uma partida intensa, os Gunners derrotaram ninguém menos que o até então invicto Bayern de Munique, que até então vinha arrasando nas competições da Bundesliga, da Copa da Alemanha e também na Liga dos Campeões. E ainda por cima de forma merecida e por 3 a 1. Arteta deu “uma lição” ao seu adversário Kompany, avaliou o Daily Mail. O The Sun se extasiou com a “arte do jogo” e até mesmo a imprensa internacional não conseguia deixar de se surpreender com esse novo e bem-sucedido Arsenal. “O terror da Europa” vence “uma final antecipada”, escreveu o AS e comemorou: “Ninguém chega aos pés desse Arsenal!”
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O Manchester City pode alcançar o Arsenal na disputa pelo título
A partida contra o Bayern, que já era forte na época, conferiu ao Arsenal, sem mais nem menos, a aura de ser o melhor time do futebol europeu de clubes. E eles reforçaram esse status mais uma vez nas semanas seguintes. Se voltarmos um pouco no calendário, mais precisamente para o dia 17 de janeiro, o Arsenal ainda ocupava o primeiro lugar, com sete pontos de vantagem sobre os perseguidores de Manchester e Birmingham.
Mas, como todos os anos, a primavera chegou ao norte de Londres e, com ela, parece ressurgir, ano após ano, o medo do grande fracasso, de um novo “Bottle Job”. Na primeira divisão inglesa, desde então, houve “apenas” seis vitórias em dez jogos e, com duas derrotas, tantas perdas quanto nas 33 partidas anteriores em todas as competições. A isso se somaram dois empates contra o Brentford FC e o lanterna de Wolverhampton, o que reduziu a vantagem, que parecia tão confortável, para agora seis pontos. E o ManCity ainda tem um jogo a menos.
Se os Skyblues conquistarem três pontos contra o Crystal Palace, a vantagem dos Gunners cairá para apenas três pontos – e, claro, ainda há o confronto direto no próximo fim de semana, que, nessa constelação, ganha ainda mais importância. Isso ficou especialmente evidente para os londrinos no último sábado, na derrota por 1 a 2 para o AFC Bournemouth. Após uma atuação sem garra e sem inspiração durante grande parte do jogo no Emirates Stadium, os torcedores vaiaram o desempenho de seus craques pela primeira vez nesta temporada.
Será que a tensão está aumentando no Arsenal e em torno de Mikel Arteta?
A tensão também ficou evidente no técnico Arteta, que, após o apito final, criticou seus jogadores com uma dureza incomum e exigiu uma melhora significativa no desempenho para os próximos jogos. “Hoje foi um tapa na cara. Agora o que importa é a reação que vamos dar. (…) Fizemos muitas coisas estranhas hoje, eu diria. Estávamos muito longe do nosso nível”, reclamou o espanhol à TNT Sports.
Imediatamente antes deste revés na disputa pelo campeonato, o Arsenal já havia desperdiçado de forma imprudente duas de suas chances de conquistar títulos nesta temporada. No final de março, a equipe de Arteta perdeu por 0 a 2 para o Manchester City na final da Copa da Liga, antes de, menos de duas semanas depois, ser eliminada também da prestigiada FA Cup após uma derrota por 1 a 2 para o Southampton.
Além do campeonato, resta aos Gunners apenas a Liga dos Campeões. Lá, a equipe é a única nesta temporada que ainda está invicta e, após uma vitória por 1 a 0 na partida de ida das quartas de final contra o Sporting, já tem pelo menos um pé nas semifinais. Contra o clube da capital portuguesa, porém, o Arsenal mais uma vez não apresentou uma ideia clara de jogo. Em vez disso, aproveitou-se da profusão de chances do time de Lisboa e de um gol no final da partida do substituto Kai Havertz, o que deve acalmar um pouco os ânimos para a partida de volta na noite de quarta-feira.
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O Arsenal está jogando de forma muito monótona nesta temporada?
No entanto, à medida que a temporada avança, parece que a falta de variedade e de criatividade no próprio conceito de jogo do Arsenal está cada vez mais se voltando contra a equipe. Quando não era possível contar com as jogadas individuais dos inúmeros jogadores de classe mundial do elenco, a equipe de Arteta conseguia, pelo menos na maioria das vezes, criar perigo em jogadas de bola parada a partir de uma defesa extremamente sólida.
Graças a uma estratégia engenhosamente elaborada pelo treinador de jogadas ensaiadas Nicolas Jover — o “homem mais irritante do futebol” —, que se baseia essencialmente em causar o máximo de confusão possível na área adversária e criar situações de superioridade numérica por meio do bloqueio direcionado de goleiros e adversários, o Arsenal chegou a marcar até 50% de seus gols em jogadas de bola parada.
Entretanto, porém, parece que cada vez mais times se adaptaram a esses truques táticos — a superioridade do time em jogadas ensaiadas está diminuindo visivelmente. Contra o Bournemouth, apenas alguns dos dez escanteios representaram perigo real — nenhum deles resultou em gol direto, assim como no último jogo em casa contra o Everton, quando houve oito tentativas de escanteio.
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Mikel Arteta é criticado pelo "jogo desorganizado" do Arsenal — e estaria prestes a ser demitido?
Além disso, o jogo dos Gunners carece com demasiada frequência de um plano alternativo, sobretudo contra equipes que atuam de forma defensiva. Enquanto o Bayern de Munique ou o Barcelona buscam garantir muitas recuperações de bola com um contra-pressing implacável e dificilmente deixam os adversários saírem da sua própria metade do campo, ou o Manchester City sufoca os adversários com um futebol de posse de bola esmagadora, o Arsenal, além de uma defesa bem estruturada e funcional e da já mencionada força no jogo parado, tem, no geral, muito pouco a oferecer.
Não é à toa que, nas últimas semanas e meses, o termo “Terrorball” circulou com frequência nos jornais ingleses quando se falava do estilo de jogo pouco atraente e sem inspiração dos londrinos. “Eles não têm nada de bonito”, disse recentemente Alan Pardew, que esteve à beira do campo como técnico em 318 jogos da Premier League. Se o Arsenal conquistar o título, seria, para o ex-jogador da seleção Paul Scholes, o campeão “mais chato” da história da liga. Para seu colega especialista Chris Sutton, o “mais feio”.
Se, no final, o time conquistar o primeiro título inglês desde a temporada dos “Invincibles” de 03/04 e, na Liga dos Campeões, conseguir até mesmo o grande feito, então provavelmente poucos torcedores dos Gunners apontarão o dedo e reclamarão que seu time não jogou um futebol ofensivo particularmente empolgante e emocionante.
Por outro lado, seria um trauma mais do que grave se, após uma temporada tão forte em termos de resultados, o time ficasse novamente sem títulos e fizesse jus mais uma vez à reputação de “Bottle Job” encarnado.
Isso poderia ter consequências graves para o próprio Arteta. Pois, caso os Gunners realmente saiam de mãos vazias tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões, ele teria que se demitir, segundo o Mundo Deportivo. Um final assim para uma temporada como essa seria, de fato, o coroamento de um “Bottle Job”.
As estatísticas do Arsenal na temporada 2025/26
Competição
Jogos
Vitórias
Empates
Derrotas
Pontos por jogo
Gols
Premier League
32
21
7
4
2,19
62:24
Liga dos Campeões
11
10
1
0
2,82
27:5
FA Cup
4
3
0
1
2,25
11:4
Copa da Liga
6
5
0
1
2,50
17:12
TOTAL
53
39
8
6
2,36
117:45