Nos últimos tempos, no futebol inglês, esse termo está intimamente ligado a nenhuma outra equipe como ao Arsenal FC. Somente nos últimos anos, o time esteve várias vezes prestes a finalmente trazer um grande título de volta ao norte de Londres, antes de perder fôlego nos metros finais e ter que ceder a vantagem a outros clubes.

Na temporada 2022/23, por exemplo, na 32ª rodada da Premier League, o time ainda tinha cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, mas nas semanas restantes até o fim da temporada conseguiu, de fato, desperdiçar essa vantagem e acabou ficando em segundo lugar, cinco pontos atrás dos Skyblues.

Um ano depois, os Gunners também estavam na liderança da tabela até poucas semanas antes do fim e já imaginavam o título ao alcance das mãos. Uma derrota amarga por 0 a 2 na 32ª rodada contra o Aston Villa marcou a virada na disputa pelo título. Mais uma vez, foi o City que aproveitou friamente o deslize, manteve a calma até o fim e levou o troféu para Manchester com dois pontos de vantagem sobre o Arsenal, apesar das cinco vitórias dos londrinos nos últimos cinco jogos.