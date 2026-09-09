Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082680777.jpgPS Images
Alvino Hanafi

Traduzido por

"Elenco mais forte da história deles!" - Ismail Kartal faz grande alerta antes do retorno à Champions League

Fenerbahçe x Roma
I. Kartal
Fenerbahçe
Roma
Liga dos Campeões

O técnico do Fenerbahce, Ismail Kartal, elogiou a Roma, visitante da partida, como a equipe mais forte de sua história antes do confronto de quinta-feira pela Liga dos Campeões. Kartal insistiu que sua equipe executará um plano tático equilibrado no estádio Sukru Saracoglu, enquanto encerra uma ausência de 18 anos nas competições europeias.

  • Kartal recoloca o Fenerbahce na elite europeia

    O técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, falou à imprensa no Estádio Sukru Saracoglu antes da estreia de sua equipe na fase de liga da Champions League contra a Roma. O confronto marca a culminação de uma campanha notável, na qual Kartal comandou o gigante turco em três fases preliminares para encerrar uma ausência de 18 anos da competição.

    Agora em sua quarta passagem pelo comando do clube, Kartal se tornou apenas o segundo técnico turco a levar o Fenerbahçe à fase da Champions League.

    O treinador expressou imenso orgulho pela conquista, ao mesmo tempo em que demonstrou total confiança em seus jogadores para competir no mais alto nível.


    • Publicidade
  • imago-sport-1082428743.jpgGiuseppe Maffia

    Técnico exalta a "Roma mais forte da história"

    Analisando os adversários de quinta-feira, Kartal fez muitos elogios à Roma, que chega para a partida após um início perfeito na Serie A, com três vitórias em três jogos. Ele descreveu o atual elenco italiano como o formidável ápice da história do clube.

    Apesar do pedigree do adversário, Kartal confirmou que sua equipe técnica concluiu uma análise exaustiva para preparar uma abordagem tática proativa.

    "Eles têm o elenco mais forte de sua história", afirmou Kartal. "Vamos apresentar um jogo equilibrado, com planos tanto para o ataque quanto para a defesa, em vez de simplesmente recuar."

  • Asensio está fora enquanto Kartal pede paciência

    Kartal atualizou a situação da equipe antes do confronto e confirmou que o atacante espanhol Marco Asensio segue fora por lesão. No entanto, o técnico reiterou sua confiança no restante do elenco para corresponder e entregar no grande palco.

    Vendo a partida como uma batalha estratégica equilibrada, Kartal fez um apelo direto aos torcedores da casa por apoio constante ao longo dos 90 minutos.

    "Este é um jogo de estratégia", acrescentou Kartal. "Pedimos aos nossos torcedores que permaneçam pacientes e unidos atrás da equipe até o apito final."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1082030135.jpgPRESSE SPORTS

    Plano de jogo equilibrado definido para duelo em Istambul

    O Fenerbahce recebe a Roma no Estádio Sukru Saracoglu na quinta-feira, 10 de setembro, com início marcado para as 19h45, no horário local.

    A equipe de Kartal busca aproveitar a vantagem de jogar em casa para garantir pontos cruciais na abertura da fase de liga e dar sequência ao seu embalo europeu.

    As duas equipes entram em campo preparadas para uma batalha tática de alto risco para dar início às suas campanhas na Champions League.

Liga dos Campeões
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Roma crest
Roma
ROM