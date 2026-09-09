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"Elenco mais forte da história deles!" - Ismail Kartal faz grande alerta antes do retorno à Champions League
Kartal recoloca o Fenerbahce na elite europeia
O técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, falou à imprensa no Estádio Sukru Saracoglu antes da estreia de sua equipe na fase de liga da Champions League contra a Roma. O confronto marca a culminação de uma campanha notável, na qual Kartal comandou o gigante turco em três fases preliminares para encerrar uma ausência de 18 anos da competição.
Agora em sua quarta passagem pelo comando do clube, Kartal se tornou apenas o segundo técnico turco a levar o Fenerbahçe à fase da Champions League.
O treinador expressou imenso orgulho pela conquista, ao mesmo tempo em que demonstrou total confiança em seus jogadores para competir no mais alto nível.
- Giuseppe Maffia
Técnico exalta a "Roma mais forte da história"
Analisando os adversários de quinta-feira, Kartal fez muitos elogios à Roma, que chega para a partida após um início perfeito na Serie A, com três vitórias em três jogos. Ele descreveu o atual elenco italiano como o formidável ápice da história do clube.
Apesar do pedigree do adversário, Kartal confirmou que sua equipe técnica concluiu uma análise exaustiva para preparar uma abordagem tática proativa.
"Eles têm o elenco mais forte de sua história", afirmou Kartal. "Vamos apresentar um jogo equilibrado, com planos tanto para o ataque quanto para a defesa, em vez de simplesmente recuar."
Asensio está fora enquanto Kartal pede paciência
Kartal atualizou a situação da equipe antes do confronto e confirmou que o atacante espanhol Marco Asensio segue fora por lesão. No entanto, o técnico reiterou sua confiança no restante do elenco para corresponder e entregar no grande palco.
Vendo a partida como uma batalha estratégica equilibrada, Kartal fez um apelo direto aos torcedores da casa por apoio constante ao longo dos 90 minutos.
"Este é um jogo de estratégia", acrescentou Kartal. "Pedimos aos nossos torcedores que permaneçam pacientes e unidos atrás da equipe até o apito final."
- PRESSE SPORTS
Plano de jogo equilibrado definido para duelo em Istambul
O Fenerbahce recebe a Roma no Estádio Sukru Saracoglu na quinta-feira, 10 de setembro, com início marcado para as 19h45, no horário local.
A equipe de Kartal busca aproveitar a vantagem de jogar em casa para garantir pontos cruciais na abertura da fase de liga e dar sequência ao seu embalo europeu.
As duas equipes entram em campo preparadas para uma batalha tática de alto risco para dar início às suas campanhas na Champions League.
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