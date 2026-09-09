O técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, falou à imprensa no Estádio Sukru Saracoglu antes da estreia de sua equipe na fase de liga da Champions League contra a Roma. O confronto marca a culminação de uma campanha notável, na qual Kartal comandou o gigante turco em três fases preliminares para encerrar uma ausência de 18 anos da competição.

Agora em sua quarta passagem pelo comando do clube, Kartal se tornou apenas o segundo técnico turco a levar o Fenerbahçe à fase da Champions League.

O treinador expressou imenso orgulho pela conquista, ao mesmo tempo em que demonstrou total confiança em seus jogadores para competir no mais alto nível.



