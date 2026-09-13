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Elenco do River Plate é forçado a trocar de ônibus após estranho problema de transporte antes do duelo contra o Atlético Tucumán
Ônibus da equipe fica preso
O River sofreu um imprevisto logístico inesperado quando o ônibus da equipe ficou preso em uma rampa de hotel a caminho do Estadio Jose Fierro. A traseira do veículo raspou no asfalto, levantando a parte dianteira do chão e deixando-o sem conseguir seguir viagem. Embora tenha ficado brevemente preso na rampa de saída, o ônibus foi retirado com sucesso sem sofrer nenhum dano estrutural significativo.
Troca de emergência acertada
Diante da interrupção repentina, a diretoria do clube agiu rapidamente para garantir um ônibus alternativo para transportar os jogadores e a comissão técnica. O veículo substituto garantiu que toda a delegação chegasse ao local da partida a tempo, sem comprometer a rotina de aquecimento pré-jogo. A troca emergencial de transporte transcorreu sem problemas e acabou não passando de um pequeno contratempo logístico antes do apito inicial.
Gol da vitória no fim garante os pontos
A equipe de Leonardo Ponzio conquistou uma dramática vitória por 2 a 1 sobre o Tucuman na noite de sábado. Os mandantes ficaram com dez jogadores logo no início após o cartão vermelho direto de Franco Nicola, o que permitiu que Tobias Andrada abrisse o placar pouco depois. Clever Ferreira colocou brevemente o time da casa em igualdade nos minutos finais, mas o novo reforço Thiago Almada garantiu a vitória com um gol nos acréscimos.
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Confronto em casa contra o Huracan pela frente
O River recebe o Huracan no Monumental no próximo sábado para seu décimo jogo da liga na temporada. Após o drama no fim em Tucuman, Ponzio vai querer mais três pontos para fortalecer a briga pelo topo da tabela. Uma vitória em casa os manteria firmemente na disputa com os líderes deste início de campeonato.
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