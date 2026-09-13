A equipe de Leonardo Ponzio conquistou uma dramática vitória por 2 a 1 sobre o Tucuman na noite de sábado. Os mandantes ficaram com dez jogadores logo no início após o cartão vermelho direto de Franco Nicola, o que permitiu que Tobias Andrada abrisse o placar pouco depois. Clever Ferreira colocou brevemente o time da casa em igualdade nos minutos finais, mas o novo reforço Thiago Almada garantiu a vitória com um gol nos acréscimos.