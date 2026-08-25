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Elenco do Arsenal está "insatisfeito" com Mikel Arteta enquanto Gabriel Martinelli se aproxima de transferência de £ 40 milhões para o Al-Hilal
Ponta do Arsenal se aproxima de saída do Emirates
Martinelli está cada vez mais perto de uma saída definitiva do Arsenal depois de o técnico Arteta instruir explicitamente o brasileiro a encontrar um novo clube. O talentoso ponta está prestes a se juntar ao Al Hilal, da Saudi Pro League, colocando um fim repentino à sua passagem de enorme sucesso pelo norte de Londres.
Apesar de ser o jogador há mais tempo no Arsenal, o atacante foi totalmente deixado de fora das convocações recentes para os jogos pela comissão técnica. Sua saída iminente marca uma mudança significativa e implacável no Arsenal, enquanto Arteta toma medidas agressivas para fortalecer o elenco que acaba de conquistar o título da Premier League.
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Elenco frustrado com o tratamento dado a Martinelli
A forma dura como Arteta lidou com a situação aparentemente não caiu bem no vestiário do Emirates. Segundo a ESPN, a abordagem implacável do treinador causou "algum desconforto" no elenco do Arsenal, com vários companheiros de equipe demonstrando grande simpatia pelo ponta de saída.
A tensão subjacente aumentou rapidamente quando Martinelli foi excluído da vitória sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, o que significou que ele não recebeu uma medalha de campeão. A mesma reportagem afirma que essa decisão específica deixou o atacante "muito decepcionado", enquanto outros membros mais experientes do elenco também ficaram profundamente insatisfeitos com sua exclusão total.
Contratações sinalizam o fim para Martinelli
Os sinais já pareciam muito claros no início deste verão, quando o Arsenal concluiu um acordo substancial de £ 34 milhões pelo promissor atacante Christos Tzolis. Além disso, uma investida ousada, embora sem sucesso, pelo ícone do Real Madrid Vinicius Junior sugeria fortemente que Arteta estava planejando ativamente reformular seu lado esquerdo.
Depois de fazer sua estreia inicial no time principal em 2019, Martinelli acumulou quase 300 partidas pelo clube em todas as competições. Embora sua influência individual tenha diminuído um pouco na última temporada, ele ainda desempenhou um papel vital na campanha histórica do Arsenal até a final da Liga dos Campeões e em seu primeiro título da primeira divisão desde 2004.
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Mudança para a Arábia Saudita aguarda astro brasileiro
Após sua omissão gritante da partida de abertura mais recente da Premier League contra o Coventry City, a saída de Martinelli agora parece uma absoluta inevitabilidade. Embora uma investida do gigante turco Galatasaray não o tenha empolgado, Globo Esporte informa que ele oficialmente deu sinal verde para uma lucrativa transferência para a Arábia Saudita, apesar de alguma relutância inicial.
A taxa final de transferência segue sendo, no momento, um ponto de negociação entre os respectivos clubes. O Arsenal supostamente quer um pacote de cerca de £60 milhões por seu atacante de longa data, mas a ESPN sugere que o valor final acordado pode não passar de £40 milhões.
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