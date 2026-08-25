Elenco do Arsenal está "insatisfeito" com Mikel Arteta enquanto Gabriel Martinelli se aproxima de transferência de £ 40 milhões para o Al-Hilal

Martinelli está cada vez mais perto de uma saída definitiva do Arsenal depois de o técnico Arteta instruir explicitamente o brasileiro a encontrar um novo clube. O talentoso ponta está prestes a se juntar ao Al Hilal, da Saudi Pro League, colocando um fim repentino à sua passagem de enorme sucesso pelo norte de Londres.

Apesar de ser o jogador há mais tempo no Arsenal, o atacante foi totalmente deixado de fora das convocações recentes para os jogos pela comissão técnica. Sua saída iminente marca uma mudança significativa e implacável no Arsenal, enquanto Arteta toma medidas agressivas para fortalecer o elenco que acaba de conquistar o título da Premier League.