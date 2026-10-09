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'Ele vem conosco' - Roberto De Zerbi dá importante atualização sobre lesão de Dejan Kulusevski antes de duelo contra o Manchester United
Viajando para apoiar a equipe
Kulusevski viajará com a delegação do Tottenham para o jogo deste fim de semana contra o United, no sábado. O atacante sueco estará acompanhado do companheiro de equipe lesionado Pedro Porro, enquanto a dupla busca oferecer apoio moral à beira do campo. O técnico De Zerbi pediu especificamente a presença de todo o seu elenco para a viagem de alto nível a Manchester. Essa diretriz inclui todos os jogadores que estão atualmente indisponíveis para seleção devido a lesão.
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Dando um exemplo positivo
O técnico do Tottenham foi rápido ao elogiar Kulusevski por sua notável resiliência durante um longo processo de reabilitação. De Zerbi acredita firmemente que a atitude positiva do atacante estabelece um parâmetro perfeito para o restante do elenco.
"Ele está trabalhando bem, amanhã vem conosco, assim como Porro. Quero todos os jogadores hoje à noite e amanhã", disse De Zerbi no site oficial do clube.
"Ele está trabalhando muito bem, e acho que é um exemplo para todos, Deki, porque esqueçam o jogador, mas o exemplo, como ele reage à lesão, como ele reage ao azar, o caráter que mostrou desta vez foi um exemplo, uma referência para todos."
Um longo caminho de volta
Kulusevski enfrentou um período miserável longe dos gramados e não disputa uma partida oficial há mais de 500 dias. O atacante sofreu uma grave lesão na patela do joelho direito no fim dramático da campanha 2024-25.
No entanto, o jogador finalmente parece ver luz no fim do túnel. Ele avançou em sua recuperação durante a recente pausa internacional ao completar em segurança um treino de 11 contra 11 diante da base do Tottenham. Apesar desse progresso significativo, De Zerbi pediu cautela em relação a uma data exata de retorno ao time principal.
"Não sei, não sei", admitiu. "Não é apenas minha responsabilidade. Estamos trabalhando juntos com o departamento médico. Eles estão trabalhando muito bem com ele. Fizeram um trabalho especial. Temos que avaliá-lo semana a semana."
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Analisando semana a semana
O Tottenham continuará administrando com cuidado a carga de trabalho de Kulusevski enquanto ele se aproxima lentamente da plena condição física para jogar. O clube está determinado a evitar qualquer problema físico desnecessário após uma ausência tão grave e prolongada.
Por enquanto, Kulusevski acompanhará o duelo entre Tottenham e United apenas como torcedor. Daqui para frente, a comissão técnica avaliará sua condição em uma base rigorosa de semana a semana antes de incluí-lo oficialmente em uma lista de relacionados para um jogo.
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