O técnico do Tottenham foi rápido ao elogiar Kulusevski por sua notável resiliência durante um longo processo de reabilitação. De Zerbi acredita firmemente que a atitude positiva do atacante estabelece um parâmetro perfeito para o restante do elenco.

"Ele está trabalhando bem, amanhã vem conosco, assim como Porro. Quero todos os jogadores hoje à noite e amanhã", disse De Zerbi no site oficial do clube.

"Ele está trabalhando muito bem, e acho que é um exemplo para todos, Deki, porque esqueçam o jogador, mas o exemplo, como ele reage à lesão, como ele reage ao azar, o caráter que mostrou desta vez foi um exemplo, uma referência para todos."