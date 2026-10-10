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'Ele vê coisas que você nunca veria' - Declan Rice exalta o 'melhor' Mikel Arteta após o técnico do Arsenal se comprometer com um novo contrato de longa duração
Arteta prolonga permanência no Emirates
O técnico do Arsenal recentemente assinou um novo contrato de quatro anos, que o mantém no clube até 2030. Depois de assumir o comando em 2019, o espanhol agora é o treinador há mais tempo no cargo entre as quatro principais divisões da Inglaterra.
Sua passagem atingiu um novo patamar na última temporada, quando ele conduziu com sucesso o Arsenal ao seu primeiro título da Premier League em 22 anos. Essa conquista monumental consolidou seu status no Emirates, levando a diretoria a garantir sua permanência no futuro previsível.
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Atenção aos detalhes incomparável
Em entrevista à ESPN Brazil, Rice destacou as exigências intensas que seu técnico impõe ao elenco. O meio-campista de 27 anos enfatizou que o foco incansável de Arteta nos mínimos detalhes o diferencia de seus pares.
"É pela parte tática, pelos treinos, pela gestão, pelo nível de detalhe em que ele entra, pelas coisas que ele vê e que você nunca veria", disse Rice a Renato Senise. "Ele está constantemente observando você quando você não acha que está sendo observado. Ele está olhando, fazendo perguntas o tempo todo para tentar te pegar, para ver se você está prestando atenção. Ele sempre mantém você alerta, garantindo que esteja pronto."
Rice acrescentou que essa preparação meticulosa faz com que o time nunca seja pego de surpresa, ao mesmo tempo em que expressou alívio pelo fato de o futuro do treinador no norte de Londres estar garantido.
"Toda vez que entramos em um jogo, taticamente sabemos o que estamos fazendo. Defensivamente, com a bola, como vamos vencer o adversário. São os pequenos detalhes, a forma como ele destrincha tudo, que fazem dele o melhor para mim", continuou Rice. "É incrível que ele [Arteta] tenha assinado um novo contrato e que possamos tê-lo como nosso técnico pelos próximos quatro anos. Então, seremos muito sortudos."
Novos desafios e gerenciamento de cargas de trabalho
Embora Rice tenha sido presença constante no Arsenal nesta temporada, ele recentemente ficou fora dos compromissos internacionais para administrar um pequeno problema físico. Após conversas com o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, ele optou por permanecer em London Colney para se recuperar.
"Provavelmente foi a primeira vez, talvez a segunda, que perdi uma convocação desde que fiz minha estreia pela Inglaterra, então fiquei arrasado por perder esse período, mas, depois de uma conversa honesta com Thomas [Tuchel] e com o técnico aqui, foi a melhor coisa para mim, para acalmar alguns dos problemas que eu vinha tendo", explicou Rice. "E agora me sinto bem, me sinto renovado e, entrando nesta próxima sequência de jogos, vou me sentir realmente muito bem."
Totalmente descansado, Rice está pronto para ajudar o Arsenal a defender seu título nacional, embora insista que o triunfo do ano passado não conta para nada agora.
"Isso [ganhar a liga] foi uma conquista incrível, mas esta temporada é completamente nova: novo time, novos adversários, novos jogadores. Então isso traz um desafio diferente", observou Rice. "Então, sim, OK, nós somos os campeões, mas não entramos em campo pensando na temporada passada. Com certeza estamos jogando com mais confiança nesta temporada, dá para sentir isso dentro do grupo, mas o importante é manter a humildade e encarar cada jogo de cada vez, como fizemos no ano passado, tentando vencer o maior número possível."
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Reagindo contra o Leeds
O Arsenal volta a entrar em ação na Premier League neste sábado, quando recebe o Leeds United no Emirates. Os comandados de Arteta estão desesperados para dar uma resposta forte após a pesada derrota por 3 a 0 para o Brighton em sua partida anterior.
Com Rice em forma e à disposição, o Arsenal tentará recolocar imediatamente sua defesa do título nos trilhos. Superar este próximo compromisso é vital para recuperar o embalo e provar que sua credencial de campeão segue intacta.
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