Em entrevista à ESPN Brazil, Rice destacou as exigências intensas que seu técnico impõe ao elenco. O meio-campista de 27 anos enfatizou que o foco incansável de Arteta nos mínimos detalhes o diferencia de seus pares.

"É pela parte tática, pelos treinos, pela gestão, pelo nível de detalhe em que ele entra, pelas coisas que ele vê e que você nunca veria", disse Rice a Renato Senise. "Ele está constantemente observando você quando você não acha que está sendo observado. Ele está olhando, fazendo perguntas o tempo todo para tentar te pegar, para ver se você está prestando atenção. Ele sempre mantém você alerta, garantindo que esteja pronto."

Rice acrescentou que essa preparação meticulosa faz com que o time nunca seja pego de surpresa, ao mesmo tempo em que expressou alívio pelo fato de o futuro do treinador no norte de Londres estar garantido.

"Toda vez que entramos em um jogo, taticamente sabemos o que estamos fazendo. Defensivamente, com a bola, como vamos vencer o adversário. São os pequenos detalhes, a forma como ele destrincha tudo, que fazem dele o melhor para mim", continuou Rice. "É incrível que ele [Arteta] tenha assinado um novo contrato e que possamos tê-lo como nosso técnico pelos próximos quatro anos. Então, seremos muito sortudos."



